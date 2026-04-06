IPL 2026: ସିଏସକେ ଫ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଦଳକୁ ଫେରିବେ ଧୋନି ଓ ବ୍ରେଭିସ
IPL 2026 ରେ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ପରାଜୟ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଶିବିରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
Published : April 6, 2026 at 5:31 PM IST
CSK Injury Update, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ କ୍ରମାଗତ ତିନୋଟି ପରାଜୟ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ଶିବିରରୁ ଏକ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଆଗାମୀ ଶନିବାର ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚରେ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି ଏବଂ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ମୈଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ନେଇ ସମ୍ଭାବନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି।
ଧୋନିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୫ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ବିଜୟୀ କ୍ୟାପଟେନ୍ କୁଲ୍ ଧୋନି ଆସନ୍ତା କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ଦେବେ। ଯଦି ସେ ଏଥିରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ଚେପକରେ ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ସିଜନ୍ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ଧୋନିଙ୍କ ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନାହାନ୍ତି।
ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ସବୁଠାରୁ ଆଶାଜନକ କଥା ହେଉଛି, ସେ ନିକଟରେ MAC 'B' ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଜବରଦସ୍ତ ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିଛନ୍ତି। ଅଭ୍ୟାସ ସମୟରେ ସେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅନୁଭବ କରିନଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ତେବେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ତାଙ୍କୁ ନେଇ କୌଣସି ରିସ୍କ ନେବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ହେବା ପରେ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଖେଳାଯିବ।
🚨 BIG UPDATE ON MS DHONI 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) April 6, 2026
- Dhoni is likely to have a fitness Test in next couple of days, if he passes it, he will play against Delhi at Chepauk. [Express Sports] pic.twitter.com/9q5q9yqK3u
ବ୍ରେଭିସ୍ ଆସିଲେ ମଜଭୁତ ହେବ ମଧ୍ୟକ୍ରମ
ଧୋନିଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଯୁବ ତାରକା ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। ବ୍ରେଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆହତ ଯୋଗୁଁ ବେଞ୍ଚରେ ବସି ରହିଥିଲେ। ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସଙ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଖବର ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ପ୍ରଥମ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଏହି ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନଙ୍କ ଅଭାବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ପ୍ରି-ସିଜନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ସମୟରେ ବ୍ରେଭିସ୍ ମଧ୍ୟ 'ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍' (ପଞ୍ଜରା ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ)ର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ। ଯେଉଁ କାରଣରୁ ସେ ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିପାରି ନାହାନ୍ତି।
STEPHEN FLEMING ON DEWALD BREVIS:— Johns. (@CricCrazyJohns) April 6, 2026
" we hope he is going to be right for the next game. we have 5 days between the next game, have been conservative and hopefully, these next 5 days go as well as we have planned & he is ready to go. it's a big loss but we are looking forward to… pic.twitter.com/YrMPCeOXU5
ଯଦିଓ ସେ ଦଳ ସହିତ ଗୁଆହାଟୀ ଏବଂ ପରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍-ଫିଟ୍ ନଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ୧୨ ଜଣିଆ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଦଳରେ ସାମିଲ କରାଯାଇ ନଥିଲା। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିପକ୍ଷରେ ପରାଜୟ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ଷ୍ଟିଫେନ୍ ଫ୍ଲେମିଙ୍ଗ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ବ୍ରେଭିସ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି।
ଲଗାତାର ତିନୋଟି ପରାଜୟ ପରେ CSK ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ତଳକୁ ଖସିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଧୋନି ଓ ବ୍ରେଭିସ୍ଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ଦଳର ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ସହ ଜୟଯାତ୍ରାକୁ ଫେରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି।