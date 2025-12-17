ETV Bharat / sports

IPL 2026 ମିନି ନିଲାମ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ 10 ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି

IPL 2026 ମିନି ନିଲାମ ପରେ, ସମସ୍ତ ଦଶଟି ଦଳରେ ମୋଟ୍ 25-25 ଜଣ ଖେଳାଳି ଅଛନ୍ତି।

IPL 2026 ମିନି ନିଲାମ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ 10 ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି
IPL 2026 ମିନି ନିଲାମ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସମସ୍ତ 10 ଦଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖେଳାଳି (IANS)
By ETV Bharat Odisha Team

Published : December 17, 2025 at 3:16 PM IST

ହାଇଦ୍ରାବାଦ: IPL 2026 ମିନି ନିଲାମ ଡିସେମ୍ବର 16, 2025ରେ ଆବୁଧାବିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି । ସମସ୍ତ ଦଶଟି ଦଳ 77 ଖାଲି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ₹215.45 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଏହି ନିଲାମରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କାମେରନ ଗ୍ରୀନ୍ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ରେକର୍ଡ ₹25.20 କୋଟିରେ କିଣିଥିଲା, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଏବଂ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବେ ତୃତୀୟ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି କରିଥିଲା।

ଏହା ସହିତ ଭାରତର ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା IPL ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଅନକ୍ୟାପ୍ ଖେଳାଳି ଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ (CSK) ₹14.20 କୋଟିରେ କିଣିଥିଲା। ସେହିପରି, ମାଥିଶା ପାଥିରାନା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR)ଠାରୁ ₹18 କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଇବାରେ ସମର୍ଥ ହେବାସହ ଶିରୋନାମାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଥିଲେ, ଏବଂ IPL ଇତିହାସରେ ସର୍ବାଧିକ ଅର୍ଥ ହାସଲକାରୀ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ। ଏବେ ଏହି ମିନି ନିଲାମ ପରେ ସମସ୍ତ 10ଟି ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ଦଳ ପୂରଣ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ସେହି ଦଳ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଖେଳାଳି ଉପରେ ଏକ ନଜର ପକାଇବା।

IPL 2026 FULL SQUADS

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ (CSK):

ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ (ଅଧିନାୟକ), ଆୟୁଷ ମହଥ୍ରେ, ଡିୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍, ଏମଏସ ଧୋନି, ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା, ଉର୍ବିଲ ପଟେଲ, ଶିବମ ଦୁବେ, ଜେମି ଓଭରଟନ୍, ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ, ଅନସୁଲ କାମ୍ବୋଜ, ଗୁରୁଜାପନୀତ ସିଂ, ନୁର ଅହମ୍ମଦ, ନାଥନ ଏଲିସ, ଶ୍ରେୟସ ଗୋପାଳ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଘୋଷ, ଅକିଲ ହୋସେନ୍, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର, ମାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ, ସରଫରାଜ ଖାନ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀ, ରାହୁଲ ଚହର, ଜାକ ଫୁଲେକସ୍, ଅମାନ ଖାନ ଓ ମୁକେଶ ଚୌଧରୀ |

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜଏଣ୍ଟସ୍ (LSG):

ଋଷଭ ପନ୍ତ (ଅଧିନାୟକ), ଅବଦୁଲ ସମଦ, ଆୟୁଷ ବଦୋନି, ଏଡେନ ମାରକ୍ରାମ, ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିତଜେକ୍, ହିମ୍ମତ୍ ସିଂ, ନିକୋଲାସ୍ ପୁରନ୍, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ଶାହାବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ଅର୍ଶିନ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ମୟଙ୍କ ଯାଦବ, ଆବେଶ ଖାନ, ମୋହସିନ୍ ଖାନ୍, ମଣିମାରନ୍ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଦିଗବିଜୟ ରାଠି, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ଆକାଶ ସିଂହ, ମୋହମ୍ମଦ ସାମି, ଅର୍ଜୁନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ୱାନିନ୍ଦୁ ହାସରାଙ୍ଗା, ଏନରିକ ନର୍ଟେଜେ, ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ, ନମନ୍ ତିୱାରୀ, ଅକ୍ଷତ ରଘୁଭାନ୍ସି, ଜୋସ୍ ଇଂଲିସ୍ |

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR):

ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାନେ (ଅଧିନାୟକ), ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁଭାନ୍ସି, ଅନୁକୁଲ ରୟ, ହର୍ଷିତ ରାଣା, ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ, ରମଣଦୀପ ସିଂ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ରୋଭମାନ ପାୱେଲ, ସୁନୀଲ ନାରିନ, ଉମରନ ମଲିକ, ବୈଭବ ଆରୋରା, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ, ଫିନ୍ ଏଲନ୍, ମଥୀଶା ପଥିରାନା, ତେଜସ୍ବି ସିଂହ, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୋଲଙ୍କି, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ, ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନ, ସାର୍ଥକ ରଂଜନ, ଦକ୍ଷ କାମ୍ରା, ରାଚିନ୍ ରବିନ୍ଦ୍ର, ଆକାଶ ଦୀପ |

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH):

ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ), ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଅନିକେତ ବର୍ମା, ଆର ସ୍ମରନ୍, ଇଶାନ୍ କିଶାନ୍, ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ନୀତୀଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, କାମିଣ୍ଡୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ବ୍ରାଇଡନ୍ କାର୍ସେ, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ୍, ଇଶାନ ମାଲିଂଗା, ଜିଶାନ ଅନସାରୀ, ଶିବାଙ୍ଗ କୁମାର, ସଲିଲ ଅରୋରା, ସାକିବ ହୁସେନ, ଓଁକାର ତରମାଲେ, ଅମିତ କୁମାର, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ, କ୍ରେନ୍ସ ଫୁଲେଟ୍ରା, ଲିଆମ୍ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍, ଶିବମ୍ ମାଭି, ଜ୍ୟାକ୍ ଏଡୱାର୍ଡସ୍ |

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (MI):

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ରୋହିତ ଶର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ଭର୍ମା, ରିଆନ ରିକେଲଟନ୍, ରବିନ୍ ମିଞ୍ଜ, ରାଜ ବାୱା, ରଘୁ ଶର୍ମା, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର୍, କର୍ବିନ୍ ବୋସ୍, ନମନ୍ ଧୀର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ଆଲ୍ଲା ଗଫାନଜର, ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର, ଦୀପକ ଚାହର, ୱିଲ ଜେକ୍, ଶେରଫେନ ରଦରଫୋର୍ଡ, ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଲ ଠାକୁର, କ୍ୱିଣ୍ଟନ୍ ଡି କକ୍, ଦାନିଶ୍ ମାଲେୱାର୍, ମହମ୍ମଦ ଇଜହର, ଅଥର୍ବ ଅଙ୍କୋଲେକର, ମୟଙ୍କ ରାୱତ |

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ (PBKS):

ପ୍ରଭାସିମରନ୍ ସିଂ, ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ଶ୍ରେୟସ୍ ଆୟର୍, ଶଶାଙ୍କ ସିଂ, ନେହଲ୍ ୱାଢେରା, ମାର୍କସ୍ ଷ୍ଟୋଇନିସ୍, ଆଜମାତୁଲ୍ଲା ଉମରଜାଇ, ମାର୍କୋ ଜନସେନ୍, ହରପ୍ରୀତ ବରାଡ଼, ୟୁଜବେନ୍ଦ୍ର ଚହଲ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ, ମୁଶୀର ଖାନ, ପ୍ୟାଲା ଅବିନାଶ, ହରନୁର ପନ୍ନୁ, ସୁର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ, ମିଶେଲ ଓବେନ, ଜେବିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍, ଲକି ଫର୍ଗୁସନ, ବିଶାଲ ବିଜୟକୁମାର, ଯଶ ଠାକୁର, ବିଷ୍ଣୁ ବିନୋଦ, କପୁର୍ କୋନୋଲି, ବେନ ଦ୍ୱାରସୁଇସ୍, ପ୍ରବୀଣ ଦୁବେ, ବିଶାଲ ନିଶାଦ।

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB):

ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ବିରାଟ କୋହଲି, ଦେବଦତ୍ତ ପାଦିକ୍କଲ, ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା, କ୍ରୁନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ସ୍ବପ୍ନିଲ ସିଂ, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ, ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ, ଜେକବ ବେଥେଲ, ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍, ୟଶ ଦୟାଲ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ନୁୱାନ ତୁଷାରା, ରଶିଖ ସଲାମ, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂ, ସୁୟଶ ଶର୍ମା, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର, ଜେକବ ଡଫି, ସାତ୍ବିକ୍ ଦେଶୱାଲ, ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ, ଜୋର୍ଡାନ କକ୍ସ, ବିକି ଓଷ୍ଟୱାଲ, ଭିହାନ ମଲହୋତ୍ରା, କନିସ୍କ ଚୌହାନ |

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR):

ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ସାମ୍ କୁରେନ୍, ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା, ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା, ଶୁଭମ୍ ଦୁବେ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂସୀ, ଲୁଆନ୍-ଡ୍ରେ ପ୍ରିଟୋରିୟସ୍, ଶିମ୍ରନ୍ ହେଟମିୟର, ଯଶସ୍ବୀ ଜୈସୱାଲ, ଧ୍ରୁଭ ଜୁରେଲ, ରିୟାନ ପରାଗ, ଯୁଧବୀର ସିଂ ଚରକ, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚର, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ, କ୍ବାନା ମଫାକା, ନନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, ରବି ବିଷ୍ଣୋଇ, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଯଶ ରାଜ ପୁଞ୍ଜା, ବିଗ୍ନେଶ ପୁଥୁର, ରବି ସିଂ, ଅମନ ରାଓ, ବ୍ରିଜେଶ ଶର୍ମା, ଆଦାମ ମିଲନେ, କୁଲଦୀପ ସେନ।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (ଡିସି):

ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଅଧିନାୟକ), ନୀତୀଶ ରାଣା, ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ, ଅଜୟ ମଣ୍ଡଳ, ଅଶୁତୋଷ ଶର୍ମା, ଦୁଷ୍ମନ୍ଥା ଚାମିରା, କରୁଣ ନାୟାର, କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ମାଧବ ତିୱାରୀ, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, ସମୀର ରିଜଭି, ଟି ନାଟାରାଜନ, ତ୍ରିପୁରାନା ବିଜୟ, ଟ୍ରିଷ୍ଟନ ଷ୍ଟବ୍ସ, ବିପ୍ରଜ ନିଗମ, ଡେଭିଡ ମିଲର, ୱେନ୍ ଡକେଟ୍, ଆକିବ ନବୀ, ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ସାହିଲ ପାରାଖ, ପୃଥ୍ବୀ ଖାଁ, କାଇଲ୍ ଜେମିସନ୍ |

ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ (ଜିଟି):

ଶୁବମାନ ଗିଲ (ଅଧିନାୟକ), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ରା, ଅନୁଜ ରାୱତ, ଜୋସ୍ ବଟଲର, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ଅର୍ଶାଦ ଖାନ, ଶାହାରୁଖ ଖାନ, ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, କେଗିସୋ ରାବଡା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କୃଷ୍ଣ, ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା, ଗୁରନୁର ସିଂହ ବରାଡ଼, ରଶିଦ ଖାନ୍, ମାନବ ସୁଧାର, ସାଇ କିଶୋର, ଜୟନ୍ତ ଯାଦବ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ଜେସନ ହୋଲ୍ଡର, ଟମ ବେଣ୍ଟନ, ପୃଥ୍ବିୀରାଜ ୟାରା, ଲ୍ୟୁକ ଉଡ୍ |

