ଆଜି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଟିମ୍ ପାଇଁ ‘କର ବା ମର’ ସ୍ଥିତି! ୱାଙ୍ଖଡେରେ ଲଢ଼ିବେ ମୁମ୍ୱାଇ-ହାଇଦ୍ରାବାଦ; କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?
MI vs SRH: ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବମୋଟ ୨୫ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି।
Published : April 29, 2026 at 1:26 PM IST
MI vs SRH IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୪୧ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୨୯ ଏପ୍ରିଲ୍) ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଓ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟର ହେବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ମୁମ୍ୱାଇର ୱାଙ୍ଖଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ଖେଳାଯିବ। ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଚଳିତ ସିଜନରେ ନିଜର ଲୟ ଫେରି ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଏହି ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୫ଟିରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଛି। ମାତ୍ର ୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ମୁମ୍ୱାଇ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ୯ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ନିଜର ଶେଷ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଠାରୁ ୧୦୩ ରନରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରାଜୟ ସହିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ୍ ଇଞ୍ଜୁରୀ କାରଣରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଶେଷ ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ ଇଲେଭେନରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଶା କରାଯାଉଛି ଯେ ରୋହିତ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳିପାରନ୍ତି।
💥💣💥💣— Star Sports (@StarSportsIndia) April 29, 2026
Explosive right from the word go, Mr. Maximum would want to make the most of his form against #MI!#TATAIPL 2026 👉 #MIvSRH | WED, 29th APR, 6.30 PM pic.twitter.com/G26laSxAwS
ଅନ୍ୟପଟେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୧୬ର ଚାମ୍ପିଅନ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଠୋଟି ମୁକାବିଲାରୁ ୫ଟି ବିଜୟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୫ ୱିକେଟରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ। ବିଜୟର ଧାରା ବଜାୟ ରଖି ଟପ୍-୪ରେ ନିଜର ସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବାକୁ ନେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି।
ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ:
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବମୋଟ ୨୫ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ MIର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। ମୁମ୍ୱାଇ ଦଳ ୧୫ଟି ମୁକାବିଲା ନିଜ ନାମରେ କରିଥିବା ବେଳେ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ରହିଛି।
Just the kind of impact you can’t ignore! 👊— Star Sports (@StarSportsIndia) April 29, 2026
If #JaspritBumrah is in the wicket column, #MI are more likely to win the game!#TATAIPL 2026 👉 #MIvSRH | WED, 29th APR, 6.30 PM pic.twitter.com/Dzv8T2ZtRA
ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ:
ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆସିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବଡ଼ ଶଟ୍ ଖେଳିବା ସହଜ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ସହାୟତା ମିଳିପାରେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ଦବଦବା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ।
ପାଣିପାଗ:
ଆଜି ମୁମ୍ବାଇରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁକୂଳ ରହିବା ନେଇ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବା ସହ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ୩୧°C ରହିବ। ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ୦% ଥିବାରୁ, ପ୍ରଶଂସକମାନେ କୌଣସି ବାଧାବିଘ୍ନ ବିନା ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ୪୦ ଓଭରର ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ।
𝐖𝐚𝐧𝐤𝐡𝐞𝐝𝐞 𝐢𝐬 𝐬𝐞𝐭 𝐟𝐨𝐫 𝐚 𝐡𝐢𝐠𝐡-𝐬𝐭𝐚𝐤𝐞𝐬 𝐬𝐡𝐨𝐰𝐝𝐨𝐰𝐧! 🏟️🔥— Star Sports (@StarSportsIndia) April 29, 2026
Mumbai Indians are hungry for a comeback, while Sunrisers Hyderabad look to extend their surge toward the top! 💙🧡#TATAIPL 2026 👉 #MIvSRH | WED, 29th APR, 6:30 PM pic.twitter.com/IiVbEwFltK
ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ:
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ: କ୍ୱିଣ୍ଟନ ଡି କକ୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର୍), ଦାନିଶ ମାଲେୱାର, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ, ତିଲକ ବର୍ମା, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା (ଅଧିନାୟକ), ନମନ ଧୀର, ଶେରଫେନ୍ ରୁଦରଫୋର୍ଡ, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର, କ୍ରିଶ ଭଗତ, ଅଶ୍ୱନୀ କୁମାର, ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଏଏମ ଗଜନଫର, ରାଜ ବାୱା, ୱିଲ୍ ଜାକ୍ସ, ମୟଙ୍କ ରାୱତ, ରୋହିତ ଶର୍ମା, କୋର୍ବିନ ବୋସ, ଦୀପକ ଚହର, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ରିଆନ ରିକେଲଟନ୍, ରଘୁ ଶର୍ମା, କେଶବ ମହାରାଜ, ମୟଙ୍କ ମାର୍କଣ୍ଡେ, ରୋବିନ ମିଞ୍ଜ, ମହମ୍ମଦ ସାଲାଉଦ୍ଦିନ ଇଝାର।
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ: ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଈଶାନ କିଶନ, ହେନ୍ରିଚ୍ କ୍ଲାସେନ, ସଲିଲ ଆରୋରା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ଅନିକେତ ବର୍ମା, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ), ଶିବାଙ୍ଗ କୁମାର, ସାକିବ ହୁସେନ୍, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ, ଏଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା, ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ, ଲିଆମ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, କାମିନ୍ଦୁ ମେଣ୍ଡିସ୍, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ, ଜିଶାନ ଅନସାରୀ, ଶିବମ ମାଭି, ଜେରାଲ୍ଡ କୋଏତ୍ଜି, ଦିଲଶାନ ମଦୁଶଙ୍କା, କ୍ରେନ୍ସ ଫୁଲେଟ୍ରା, ଓଙ୍କାର ତାରମାଲେ, ଅମିତ କୁମାର।