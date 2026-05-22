IPL 2026: ଆଜି ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ SRH-RCB, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

SRH vs RCB: ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି।

ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ SRH-RCB
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 1:11 PM IST

SRH vs RCB IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୬୭ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି (୨୨ ମଇ) ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ପୂର୍ବରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଇ କରିସାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିବା ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ହେବ। ଆରସିବି ଯଦି ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେ, ତେବେ ଏହି ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ନମ୍ବର ୱାନରେ ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏସଆରଏଚ ଜିତିଲେ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଦଳକୁ ବଡ଼ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେବ।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦଳ ଆଠଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ ପାଞ୍ଚଟିରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି ଏବଂ ନେଟ୍ ରନରେଟ୍ +୦.୩୫୦ ଅଛି।

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛି। ଏଥିରେ ଦଳର ୧୮ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ନଅଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ +୧.୦୬୫ ର ନେଟ୍ ରନରେଟ୍ ସହ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍

ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୨୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୨୬ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୧୪ଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ, ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। କହି ରଖୁଛୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୩ ପରଠାରୁ ଆରସିବି ବିପକ୍ଷରେ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି, ଯେତେବେଳେ କି ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି।

ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଉଭୟ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ନଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଏସଆରଏଚ ଛଅଟିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ ଆରସିବି ମାତ୍ର ତିନୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ପିଚ୍ ନମ୍ବର ୨ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଏହା ଏହି ପଡ଼ିଆର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ହେଉଥିବା ପିଚ୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳରେ ଦମଦାର୍ ହିଟର ଭରି ରହିଥିବାରୁ ଏଠାରେ ରନ୍‌ର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ 11

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ସଲିଲ ଆରୋଡା, ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ), ଶିଭାଙ୍ଗ କୁମାର, ଈଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା, ସାକିବ ହୁସେନ୍, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ।

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଜ୍ୟାକବ ବେଥେଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ/ସୁୟଶ ଶର୍ମା, କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରସିଖ ସଲାମ ଦାର୍, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍।

