DC vs RCB: ଆଜି 'ହାଇ ଭୋଲଟେଜ୍' ମ୍ୟାଚ୍; ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଦିଲ୍ଲୀ-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 27, 2026 at 1:09 PM IST

2 Min Read
DC vs RCB IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୩୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ସୋମବାର ଦିନ ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମୁକାବିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ୭:୩୦ ସମୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଜି ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଆରସିବି ମଧ୍ଯରେ ଏକ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ନୀତିଶ ରାଣା ଭଲ ଲୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଜଣେ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଭାବେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଏବଂ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ବ୍ୟାଟିଂକୁ ମଜବୁତ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ବହୁତ ରୋମାଞ୍ଚକର ହେବାକୁ ଯାଉଛି।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ କଥା କହିଲେ ଉଭୟ ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୩୪ଟି ମୁକାବିଲାରେ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ଆରସିବିର ପଲ୍ଲା ଭାରି ରହିଛି। ଆରସିବି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ୨୦ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମାତ୍ର ୧୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ମଧ୍ୟ ଆରସିବିର ରେକର୍ଡ ବହୁତ ଭଲ ରହିଛି। ଏହି ମଇଦାନରେ ଉଭୟ ଦଳ ୧୧ଟି ମୁକାବିଲାରେ ପରସ୍ପରର ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି। ଆରସିବି ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିବା ବେଳେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମାତ୍ର ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛି।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଦିଲ୍ଲୀରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବା ସହଜ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ବ୍ୟାଟରମାନେ ଫାଇଦା ପାଇଥାନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସମୟ ସହ ଦିଲ୍ଲୀର ପିଚ୍ ଧୀମା ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସ୍ପିନରମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଗ୍ରିପ୍ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ପିଚ୍‌ରେ ବୋଲରମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ପରିସ୍ଥିତି ରହିଥାଏ।

ଦୁଇ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ: ପଥୁମ ନିଶାଙ୍କା, କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ କିପର), ନୀତିଶ ରାଣା, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର, ସମୀର ରିଜଭୀ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଅଧିନାୟକ), ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବ୍ସ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଟି. ଟରାଜନ, ମୁକେଶ କୁମାର, ଆକିବ ନବୀ ଦାର, ବିପ୍ରାଜ ନିଗମ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାମିରା, କରୁଣ ନାୟାର, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, କାଇଲ୍ ଜାମିସନ, ରେହାନ ଅହମ୍ମଦ, ପୃଥ୍ୱୀ ଶ’, ଅଜୟ ଯାଦବ ମଣ୍ଡଳ, ତ୍ରିପୁରାନା ବିଜୟ, ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ, ସାହିଲ ପାରାଖ, ମାଧବ ତିୱାରୀ।

ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: ଜାକୋବ ବେଥେଲ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକ୍କଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ କିପର), ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍, କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜୋଶ ହେଜଲଉଡ୍, ସୁୟଶ ଶର୍ମା, ରସିଖ ସଲାମ ଦାର, ଜର୍ଡାନ କକ୍ସ, ମଙ୍ଗେଶ ଯାଦବ, ଭିକି ଓସ୍ତୱାଲ, ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର, ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟ, ଜାକୋବ ଡଫି, ନୁୱାନ ଥୁସାରା, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂ, ସ୍ୱପ୍ନିଲ ସିଂ, ବିହାନ ମାଲହୋତ୍ରା, କନିଷ୍କ ଚୌହାନ, ସାତ୍ତ୍ୱିକ ଦେଶୱାଲ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

LSG vs KKR: ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ମାଷ୍ଟରକ୍ଲାସ ବ୍ୟାଟିଂ: ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମୁହଁରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲେ କେକେଆର୍

ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ସ୍କୋରିଂ ନିୟମ ବଦଳାଇଲା ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ମହାସଂଘ, ୨୦୨୭ରୁ ଲାଗୁ ହେବ ନୂଆ ନିୟମ

