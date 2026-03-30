CSK vs RR: ଗୁଆହାଟୀରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ରାଜସ୍ଥାନ-ଚେନ୍ନାଇ; ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍

IPL 2026: ରାଜସ୍ଥାନ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଗୁଆହାଟୀରେ ମୁହାଁମୁହିଁ ରାଜସ୍ଥାନ-ଚେନ୍ନାଇ
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 30, 2026 at 7:22 PM IST

Updated : March 30, 2026 at 7:35 PM IST

CSK vs RR, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ଉତ୍ସାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚରମ ସୀମାରେ ରହିଛି। ଆଜି ସୋମବାର ବର୍ସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦୁଇ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ହାଇଭୋଲଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚରେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ରୁତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଛି।

ଧୋନିଙ୍କୁ ମିସ୍ କରିବ ଚେନ୍ନାଇ: ଆହତ କାରଣରୁ ଦଳରୁ ବାଦ

ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଦୁଃଖଦ ଖବର ହେଉଛି ଯେ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଖେଳାଳି ଏମଏସ ଧୋନି ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଖେଳୁନାହାନ୍ତି। ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ (Calf Strain) ଯୋଗୁଁ ସେ ଅତିକମରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ। ସେ ଦଳ ସହିତ ଗୁଆହାଟୀ ମଧ୍ୟ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରୁତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ ଏବଂ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କ ଉପରେ ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଇଛି।

ନୂଆ ରୂପରେ ରାଜସ୍ଥାନ: ଅଧିନାୟକ ପରାଗଙ୍କ ଉପରେ ନଜର

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ନୂଆ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଚେନ୍ନାଇ ଶିବିରକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏବେ ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଅ ରିୟାନ ପରାଗ। ନିଜ ଘରୋଇ ମାଟିରେ ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ଡେବ୍ୟୁ କରି ପରାଗ ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି। ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଲାଇନଅପ୍‌ରେ ଯୁବ ତାରକା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ ଏବଂ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ। ଅନ୍ୟପଟେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ଟିମ୍‌କୁ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରିଛି।

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ୍

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ:

ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ, ରୁତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ (ଅଧିନାୟକ), ଆୟୁଷ ମ୍ହାତ୍ରେ, ମାଥ୍ୟୁ ଶର୍ଟ, ଶିବମ ଦୁବେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଜେମି ଓଭରଟନ୍, ନୂର ଅହମ୍ମଦ, ମ୍ୟାଟ୍ ହେନେରୀ, ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ, ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ।

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ:

ଯଶସ୍ୱୀ ଜୈସୱାଲ, ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ, ରିୟାନ ପରାଗ (ଅଧିନାୟକ), ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଶିମରନ୍ ହେଟମାୟର, ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା, ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର, ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, ସନ୍ଦୀପ ଶର୍ମା, ରବି ବିଷ୍ନୋଇ, ବ୍ରିଜେଶ ଶର୍ମା।

ଦୁଇ ଦଳର ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବ୍‌ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ସ (Impact substitutes):

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବ୍‌ସ: ସରଫରାଜ ଖାନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର, ରାହୁଲ ଚହର, ଗୁରଜପନୀତ ସିଂ, ରାମକୃଷ୍ଣ ଘୋଷ

ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ଇମ୍ପାକ୍ଟ ସବ୍‌ସ: ଡୋନୋଭାନ ଫେରେରା, ଲୁଆନ୍-ଡ୍ରେ ପ୍ରିଟୋରିଅସ, ରବି ସିଂ, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେ

