KKR ପାଇଁ ଆଜି କର ବା ମର ସ୍ଥିତି; ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଲଢ଼ିବେ ଗୁଜରାଟ-କୋଲକାତା, କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

GT vs KKR: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୨୫ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଆଜି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ।

ଅହମ୍ମଦାବାଦରେ ଲଢ଼ିବେ ଗୁଜରାଟ-କୋଲକାତା (IANS)
Published : April 17, 2026 at 9:41 AM IST

GT vs KKR IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୨୫ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଆଜି (୧୭ ଏପ୍ରିଲ୍) ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉଭୟ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। କେକେଆର ଦଳ ଚଳିତ ସିଜନରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗୁଜରାଟ ଦଳ ୪ଟି ମଧ୍ୟରୁ ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ନିଜର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଯାଉଥିବାବେଳେ, ଗୁଜରାଟ ତୃତୀୟ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ।

ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ:

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ GT ର ପଲ୍ଲା ଟିକେ ଭାରି ରହିଛି। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିଜୟ ମିଳିଛି। ଏହା ସମେତ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଛି। ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଦେଖିଲେ ଅନୁମାନ କରାଯାଇପାରେ ଯେ, କେକେଆର ଆଗରେ ଗୁଜରାଟ ଦଳର ଦବଦବା ରହିଛି।

କିଏ ମାରିବ ବାଜି?

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଫିନ୍ ଆଲେନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶାନ୍ତ ରହିଛି। ଯଦିଓ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ତାଙ୍କଠାରୁ ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥିଲା। ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ଓପନିଂ କରି ୫ଟି ମ୍ୟାଚର ୫ଟି ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୮୧ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ପ୍ରାୟ ୧୯୩ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳକୁ ଜିତାଇବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଚଳିତ ସିଜନରେ ନିଜର ୫ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୪ଟିରେ ହାରି ସାରିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି କେକେଆରକୁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ହୁଏ, ତେବେ ଫିନ୍ ଆଲେନଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଚାଲିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।

ଅନ୍ୟପଟେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଚଳିତ ସିଜନରେ ୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୧୭୬ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ୨ଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ଅଛି। ସେ ଏହି ସମୟରେ ୨୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୭ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଲକାତା ବିପକ୍ଷରେ ଗୁଜିରାଟ ଦଳ ତାଙ୍କଠାରୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସର ଆଶା ରଖିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ଏବଂ ବଟଲର୍‌ ଲଢ଼େଇ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିବ।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ:

ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଏବଂ ଏଠାରେ ବହୁତ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ଅଧିନାୟକମାନେ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଗତ ସିଜନରେ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଦଳ ଜିତିଥିଲେ। ଚଳିତ ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୬ ରନ୍‌ରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା।

ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାର୍ଡ:

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ: ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ (ଅଧିନାୟକ), କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ରୋଭମାନ ପାୱେଲ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ସୁନୀଲ ନାରିନେ, ରମନଦୀପ ସିଂ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବୈଭବ ଆରୋରା, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ, ଫିନ୍ ଆଲେନ୍, ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ, ତେଜସ୍ୱୀ ଦାହିୟା, ଟିମ୍ ସିଫର୍ଟ, ନବଦୀପ ସୈନୀ, ରାହୁଲ ତ୍ରିପାଠୀ, ସାର୍ଥକ ରଞ୍ଜନ, ରଚିନ ରବୀନ୍ଦ୍ର, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସୋଲାଙ୍କି, ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ ମୁଜାରାବାନୀ, ସୌରଭ ଦୁବେ, ଦକ୍ଷ କାମରା, ଉମରାନ ମଲ୍ଲିକ, ମଥିଶା ପଥିରାନା।

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ: ଶୁବମନ ଗିଲ୍ (ଅଧିନାୟକ), ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ, ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର, ଗ୍ଲେନ୍ ଫିଲିପ୍ସ, ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ, ରଶିଦ ଖାନ, କାଗିସୋ ରାବାଡା, ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ, ଅଶୋକ ଶର୍ମା, ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା, ଶାହରୁଖ ଖାନ, ମାନବ ସୁଥାର, ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର, କୁଲୱନ୍ତ ଖେଜରୋଲିୟା, ଅନୁଜ ରାୱତ, ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ, ଗୁରୁନୁର ବ୍ରାର୍, ଅର୍ଶଦ ଖାନ, କୁମାର କୁଶାଗ୍ର, ଟମ୍ ବାଣ୍ଟନ, ରବିଶ୍ରୀନିବାସନ ସାଇ କିଶୋର, ଲ୍ୟୁକ୍ ଉଡ୍, ଜୟନ୍ତ ଯାଦବ, ଇଶାନ୍ତ ଶର୍ମା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଦମଦାର ବିଜୟ: ପ୍ରଭସିମରନ ଓ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଆଗରେ ଫିକା ପଡ଼ିଲା ଡି'କକ୍‌ଙ୍କ ଶତକ

ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଅଧିନାୟକ ପଦରୁ ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ହେବ ଛୁଟି; ଜାଣନ୍ତୁ ଏହା ପଛର ଅସଲ କାରଣ

CSK କୁ ବଡ଼ ଝଟକା; ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଦଳର ଏହି ଷ୍ଟାର୍ ବୋଲର

