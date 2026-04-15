CSK vs KKR: ଚେପକରେ ଚେନ୍ନାଇର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ, ପରାଜୟର ‘ଚୌକା’ ମାରିଲା କୋଲକାତା

CSK vs KKR: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୨୨ତମ ମ୍ୟାଚରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ୩୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

IPL 2026 CSK vs KKR Highlights
ଚେପକରେ ଚେନ୍ନାଇର ଚମତ୍କାର ବିଜୟ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 15, 2026 at 1:02 AM IST

CSK vs KKR Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୨୨ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇର ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ CSK କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) କୁ ୩୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଚଳିତ ସିଜନର ୫ଟି ମ୍ୟାଚ ମଧ୍ୟରୁ KKR ପାଇଁ ଏହା ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ। ଦଳର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଥିଲା। ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପରି ହୋଇଛି ଯେଉଁଠି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ୫ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଜିତିପାରି ନାହିଁ। ଅନ୍ୟପଟେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ୍ ଲଗାତର ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ୨୦ ଓଭରରେ ୧୯୨ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ କୋଲକାତା ଦଳ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିପାରି ନଥିଲା। କୋଲକାତା ମାତ୍ର ୧୬୦ ରନ୍ କରିଥିଲା ଏବଂ ଦଳକୁ ୩୨ ରନରେ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ବିଜୟର ହିରୋ ନୂର ଅହମ୍ମଦ ଥିଲେ। ଯିଏକି ମାତ୍ର ୭ଟି ବଲ୍‌ରେ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ନୂର ଅହମ୍ମଦ ୪ ଓଭରରେ ୨୧ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୪୮ ଏବଂ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ ୪୧ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ମଧ୍ୟ ୧୭ ବଲରେ ୩୮ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ।

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଜାରି ରହିଛି। ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଦଳ ନିଜର ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ବଦଳାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଫଳାଫଳ ବଦଳି ନଥିଲା। ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ରହାନେଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ ୧୭ ବଲରେ ୨୪ ରନର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରହାନେ ୨୨ ବଲରେ ମାତ୍ର ୨୮ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ। ଅଙ୍ଗକ୍ରିଷ ରଘୁବଂଶୀ ୧୯ ବଲରେ ୨୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ମିଡିଲ୍ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ KKRର ବ୍ୟାଟିଂ ତାସର ଘର ପରି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା।

କୋଲକାତା (KKR) ଟିମ୍ ୧୦ ଓଭର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ୧୧ତମ ଓଭରରେ ନୂର ଅହମ୍ମଦ ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳି ଜଣକ ପ୍ରଥମେ କୋଲକାତାର ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ନୂର ଅହମ୍ମଦ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍‌ରେ 'ରାଉଣ୍ଡ ଦି ୱିକେଟ୍' ଆସି କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ବଲ୍‌ରେ ବୋଲ୍ଡ କରି ଦେଇଥିଲେ। ୧୩ତମ ଓଭରରେ ନୂର ଅହମ୍ମଦ କୋଲକାତାର ଉପ-ଅଧିନାୟକ ରିଙ୍କୁ ସିଂଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବରେ ନୂର ମାତ୍ର ୭ଟି ବଲ୍‌ରେ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଅଧିନାୟକ ଗାଏକ୍ୱାଡ଼ ମାତ୍ର ୭ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ଏବଂ ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇକୁ ପାୱାରପ୍ଲେରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସ୍କୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ। ଆୟୁଷ ମହାତ୍ରେ ୧୭ ବଲରେ ୩୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ୩୨ ବଲରେ ୪୮ ରନର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ ୪୧ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ସରଫରାଜ ଖାନ ୨୩ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଶିବମ ଦୁବେ ୧୩ ରନର ଏକ ପାରି ଖେଳିଥିଲେ।

