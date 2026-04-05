ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀରେ ଆଜି ହେବ 'ମହାଯୁଦ୍ଧ'! ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ RCB ଓ CSK, ଜାଣନ୍ତୁ କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?
RCB vs CSK:
Published : April 5, 2026 at 1:07 PM IST
RCB vs CSK IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦିନ। କ୍ରିକେଟ୍ ଦୁନିଆର ଦୁଇ ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦଳ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB) ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ଆଜି ପରସ୍ପରକୁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଏମ୍. ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଜି ରନର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଧୋନିଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, କୋହଲିଙ୍କ ଉପରେ ନଜର
ସବୁବେଳେ RCB ବନାମ CSK ମ୍ୟାଚକୁ ନେଇ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ମାଦନା ଥାଏ। ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଟ କୋହଲି ଓ ଏମଏସ୍ ଧୋନି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ମାହିଙ୍କ ଗୋଡ଼ର ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ (Calf Strain) ଲାଗିଥିବାରୁ ସେ ଗତ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ଧରି ପଡ଼ିଆରୁ ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ତାଙ୍କ ଖେଳିବା ନେଇ ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଯଦି ସେ ନଖେଳନ୍ତି, ତେବେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କୁ ସେହି ପୁରୁଣା ଝଲକ ନିଶ୍ଚୟ ମିସ୍ କରିବେ।
ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ: ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ!
ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମ କହିଲେ ହିଁ ଛକା-ଚୌକାର ବର୍ଷା ବୋଲି ବୁଝାପଡ଼େ। ଚଳିତ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ (RCB vs SRH) ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଦୁଇ ଦଳ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ସୁହାଉଥିବାରୁ ଆଜି ପୁଣି ଏକ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।
When red meets yellow, magic happens❤️💛— Star Sports (@StarSportsIndia) April 5, 2026
A collection of the best moments between #RCB & #CSK where every clash turns into a classic.
Drop your favourite moments below! 👇#TATAIPL 2026 👉 #RCBvCSK | SUN, 5 APR, 6:30 PM pic.twitter.com/IzX9nAN1WH
କିଏ କାହା ଉପରେ ଭାରି? (Head-to-Head)
ଆମେ ଯଦି ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ଚେନ୍ନାଇର ପଲ୍ଲା ଟିକେ ଭାରି ରହିଛି:
- ମୋଟ ମ୍ୟାଚ୍: ୩୫
- CSK ବିଜୟ: ୨୧
- RCB ବିଜୟ: ୧୩
- ଟାଇ/ଫଳାଫଳ ଶୂନ୍ୟ: ୧
କେମିତି ରହିବ ପାଣିପାଗ?
ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ହେଉଛି ଯେ, ଆଜି ବର୍ଷାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବ ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ୨୧ ରୁ ୨୫ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତେବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ଶିଶିର (Dew) ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ବଲ୍ ଧରିବାରେ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ।
Pure power. Pure intent 💥🏏— Star Sports (@StarSportsIndia) April 5, 2026
Who will prove to be the ultimate game-changer at the Chinnaswamy? 🏟️✨#TATAIPL 2026 👉 #RCBvCSK starts SUN, 5th APR, 6:30 PM pic.twitter.com/dXBoXe4rWo
ଉଭୟ ଦଳର ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ଏକାଦଶ:
CSK: ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡ (ଅଧିନାୟକ), ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ କିପର), ଆୟୁଷ ମ୍ହାତ୍ରେ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା, ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍, ଶିବମ ଦୁବେ, ସର୍ଫରାଜ ଖାନ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର/ଅକିଲ ହୋସେନ, ନୁର ଅହମ୍ମଦ, ଖଲିଲ ଅହମ୍ମଦ, ଅଂଶୁଲ କାମ୍ବୋଜ, ମ୍ୟାଟ ହେନେରୀ/ଜେମି ଓଭରଟନ।
RCB: ଫିଲ୍ ସଲ୍ଟ, ବିରାଟ କୋହଲି, ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲ, ରଜତ ପାଟିଦାର (ଅଧିନାୟକ), ରୋମାରିଓ ଶେଫର୍ଡ, ଟିମ୍ ଡେଭିଡ, ଜିତେଶ ଶର୍ମା (ୱିକେଟ କିପର), କୃନାଲ ପାଣ୍ଡ୍ୟା, ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର, ଜାକବ ଡଫି, ଅଭିନନ୍ଦନ ସିଂହ, ସୁୟଶ ଶର୍ମା।