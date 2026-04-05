ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ ମୁହାଁମୁହିଁ SRH-LSG, ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଲା ଟସ୍ ଓ କିପରି ରହିଛି ଦୁଇ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11

SRH vs LSG: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ସିଜିନର ୧୦ମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 5, 2026 at 3:14 PM IST

Updated : April 5, 2026 at 3:21 PM IST

SRH vs LSG IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଜି ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ସିଜିନର ୧୦ମ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପରଜାଏଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଇଶାନ କିଶାନ ଓ ରିଷଭ ପନ୍ତ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ନିଜ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୋଟିଏ ଜିତିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହାରିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।

ଟସ୍ ଜିତି ଋଷଭ ପନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବୁ। ୱିକେଟ୍ ଭଲ ଅଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇବୁ। ଏହା କୌଣସି ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଏମିତି ଏକ ଦଳ ଯିଏ ଆମକୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଏକ ଭଲ ୱିକେଟ୍ ପରି ଜଣାପଡୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ କିଛି ଖାସ୍ ଅଛି; ପ୍ରଥମ ୬ ଓଭର ପରେ ବଲ୍ ହୁଏତ ପିଚ୍‌ରେ ଟିକେ ରହିକି (stick) ଆସିପାରେ। ଦଳରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି - ମଣିମାରନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ନୋର୍ଟଜେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛନ୍ତି।"

ଟସ୍ ସମୟରେ ଇଶାନ୍ କିଶନ କହିଛନ୍ତି, "ବହୁତ ଖୁସି, ଘରୋଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ସବୁବେଳେ ଭଲ ଲାଗେ। ଦଳରେ ଦୁଇଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି - ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ ଏବଂ ହର୍ଷଲ ପଟେଲ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ହର୍ଷଲ ଏଠାରେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍ ଆମକୁ କିଛି ଅଫ୍-ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂର ବିକଳ୍ପ ଦେବେ। ନିଷ୍ପତ୍ତି ଗ୍ରହଣ କରିବା ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଭଲ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରନ୍ତୁ। ଦୁଇ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବା ଜରୁରୀ, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ।"

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11

ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG):
ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର/ଅଧିନାୟକ), ଏଡେନ ମାର୍କରାମ, ନିକୋଲାସ ପୁରନ, ଅବଦୁଲ ସମଦ, ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ, ମଣିମାରନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ଆଭେଶ ଖାନ, ମହମ୍ମଦ ସାମି, ଦିଗଭେଶ ସିଂ ରାଠି, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH):
ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟ୍ କିପର/ଅଧିନାୟକ), ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ଲିଆମ ଲିଭିଙ୍ଗଷ୍ଟୋନ୍, ଅନିକେତ ବର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ଶିବାଙ୍ଗ କୁମାର, ହର୍ଷଲ ପଟେଲ, ଜୟଦେବ ଉନାଦକଟ।

କାହା ପଲ୍ଲା ଭାରି?

ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚରୁ ଗୋଟିଏ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ପଞ୍ଚମ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ ସମୟ ଟିକେ ଖରାପ ଚାଲିଛି। ଦଳ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜୟର ଖାତା ଖୋଲିପାରି ନାହିଁ ଏବଂ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ କମବ୍ୟାକ୍ କରିବାର ବଡ଼ ସୁଯୋଗ।

ଋଷଭ ପାନ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷ ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ପାନ୍ତ ଓପନିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ୭ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଜି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଏକ ବଡ଼ ଇନିଂସ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ପାନ୍ତଙ୍କ ଫର୍ମ ଉପରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାଗ୍ୟ ନିର୍ଭର କରୁଛି।

ପିଚ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ରିପୋର୍ଟ

ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଏହି ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ। ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ଚୌକା-ଛକାର ବର୍ଷା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତେବେ ମ୍ୟାଚର ପ୍ରଥମ କିଛି ଓଭରରେ ଦ୍ରୁତ ବୋଲରମାନେ ଟିକେ ଫାଇଦା ପାଇପାରନ୍ତି।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଯଦି ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଦେଖାଯାଏ ତେବେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ପଲ୍ଲା ଟିକେ ଭାରି ରହିଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ୬ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୪ଟିରେ ଜିତିଥିବା ବେଳେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମାତ୍ର ୨ଟି ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି।

