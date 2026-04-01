LSG vs DC: ଆଜି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ; ଜାଣନ୍ତୁ କିଏ ଜିତିଲା ଟସ୍, କିପରି ରହିଛି ଦୁଇ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11
Lucknow Super Giants vs Delhi Capitals: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG) ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କାପିଟାଲ୍ସ (DC) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି।
Published : April 1, 2026 at 7:04 PM IST|
Updated : April 1, 2026 at 7:20 PM IST
LSG vs DC IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ରୋମାଞ୍ଚ ଚରମ ସୀମାରେ ରହିଛି। ଆଜି (ବୁଧବାର) ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନର ପଞ୍ଚମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ (LSG) ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କାପିଟାଲ୍ସ (DC) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଋଷଭ ପନ୍ତ ଏବଂ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟକ୍କର। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ଜିତି ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି।
ଟସ୍ ଜିତିବା ପରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବୁ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍, ନୂଆ ୱିକେଟ୍, ଏହା ଏକ ଶକ୍ତ ଲାଲ୍ ମାଟିର ୱିକେଟ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ୬ ଓଭରରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରେ। ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଯେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ଅଧିକାଂଶ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଭାବିଲୁ ଯେ ଏହା ପ୍ରଥମ ଖେଳ ଏବଂ ଆମେ ବୋଲିଂ କରିବୁ। ଗତଥର ଆମେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ମଝିରେ ଖସିଗଲୁ, ଆମେ ଅଧିକ ଦୂରର କଥା ଭାବୁନାହୁଁ। ନିଶାଙ୍କା, ମିଲର, ଷ୍ଟବ୍ସ ଏବଂ ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ଆମର ଚାରିଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି।"
ଟସ୍ ସମୟରେ ଋଷଭ ପନ୍ତ କହିଛନ୍ତି, "ଏଭଳି ଏକ ୱିକେଟ୍ରେ କିଛି ଫରକ ପଡ଼େ ନାହିଁ, ଏହା ବେଶୀ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ ନାହିଁ କାରଣ ମୋତେ ଲାଗୁନି ଯେ କାକର (dew) ଆସିବ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ - ଆମେ ଆମର ରଙ୍ଗ ଏବଂ ଲୋଗୋ ବଦଳାଇଛୁ। କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନାହିଁ, ଆମେ ଭଲ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଏବଂ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଗତ ସିଜିନ୍ରେ ଆହତ ସମସ୍ୟା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଧିନାୟକ ଭାବରେ ଆପଣ ସେଥିରେ ଅଟକି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଥର ସମସ୍ତେ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ମାର୍କରାମ, ମାର୍ଶ, ନିକୋଲାସ ପୁରନ୍ ଏବଂ ଆନ୍ରିଚ୍ ନୋର୍ଟଜେ ଆମର ଚାରିଜଣ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି।"
🚨 TOSS 🚨@delhicapitals won the toss against @lucknowipl and will field first— IndianPremierLeague (@IPL) April 1, 2026
ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ: କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ପାଥୁମ୍ ନିଶାଙ୍କା, ନୀତିଶ ରାଣା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଅଧିନାୟକ), ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍, ବିପ୍ରାଜ ନିଗମ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଟି ନଟରାଜନ, ମୁକେଶ କୁମାର।
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍: ଆଡେନ ମାର୍କରାମ, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ନିକୋଲାସ ପୁରନ୍, ଋଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟକିପର/ଅଧିନାୟକ), ଆୟୁଷ ବଦୋନି, ଅବଦୁଲ ସମଦ, ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ, ମୋହସିନ ଖାନ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ଆନ୍ରିଚ୍ ନୋର୍ଟଜେ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ।
Here's the 𝐏𝐋𝐀𝐘𝐈𝐍𝐆 𝐗𝐈 for #LSGvDC 📜#AxarPatel won the toss and #DelhiCapitals will bowl first! #TATAIPL 2026 | #LSGvDC
କିପରି ରହିବ ଏକାନା ପିଚ୍?
ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକାନା ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବୋଲରଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ବେଶ୍ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସ୍ପିନରମାନେ ଏଠାରେ ମ୍ୟାଚ୍ ବଦଳାଇବାର କ୍ଷମତା ରଖନ୍ତି। ଟସ୍ ଜିତିବା ଦଳ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିପାରନ୍ତି, କାରଣ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ଏଠାରେ ବ୍ୟାଟିଂ ସାମାନ୍ୟ କଷ୍ଟକର ହୋଇଥାଏ।
ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍:
ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଅନୁଯାୟୀ, ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୭ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ୪ଟି ଜିତିଥିବା ବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ୩ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ବୁଧବାରର ମ୍ୟାଚ୍ ବେଶ୍ ଟକ୍କର ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।
ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ଵାଡ୍:
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ସ୍କ୍ଵାଡ୍: ଆଡେନ ମାରକ୍ରମ, ମିଚେଲ ମାର୍ଶ, ନିକୋଲାସ ପୁରନ, ରିଷଭ ପନ୍ତ (ୱିକେଟ୍ କିପର/ଅଧିନାୟକ), ଅବଦୁଲ ସମଦ, ଆୟୁଷ ବଦୋନି, ଶାହବାଜ ଅହମ୍ମଦ, ଦିଗଭେଶ ସିଂ ରାଠୀ, ଆଭେଶ ଖାନ, ଅନରିକ ନୋର୍ଟଜେ, ପ୍ରିନ୍ସ ଯାଦବ, ମୋହସିନ ଖାନ, ଅକ୍ଷତ ରଘୁବଂଶୀ, ମହମ୍ମଦ ଶାମି, ମାଥ୍ୟୁ ବ୍ରିଟଜକେ, ଜୋଶ ଇଙ୍ଗଲିସ, ହିମ୍ମତ ସିଂ, ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ, ଅର୍ଶିନ କୁଲକର୍ଣ୍ଣି, ନମନ ତିୱାରୀ, ଅର୍ଜୁନ ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର, ମଣିମାରନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ, ମୟଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଯାଦବ, ଆକାଶ ମହାରାଜ ସିଂ।
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ସ୍କ୍ଵାଡ୍: କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ପୃଥ୍ବୀ ଶ', ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଅଧିନାୟକ), ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବ୍ସ, ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା, ଡେଭିଡ ମିଲର, ବିପ୍ରାଜ ନିଗମ, ଦୁଷ୍ମନ୍ତ ଚାମିରା, କାଇଲ ଜାମିଏସନ, ଟି ନଟରାଜନ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ମୁକେଶ କୁମାର, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ନୀତିଶ ରାଣା, କରୁଣ ନାୟାର, ପଥୁମ ନିଶାଙ୍କା, ସାହିଲ ପାରାଖ, ସମୀର ରିଜଭୀ, ମାଧବ ତିୱାରୀ, ଆକିବ ନବୀ ଦାର, ତ୍ରିପୁରାନା ବିଜୟ, ଅଜୟ ଯାଦବ ମଣ୍ଡଳ।