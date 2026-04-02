ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍‌ରେ କୋଲକାତା-ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଲଢ଼େଇ; ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲା KKR, ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ଲେଇଂ-11

KKR vs SRH: ଆଇପିଏଲର ଆଜିର ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି।

Kolkata Knight Riders vs Sunrisers Hyderabad
ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍‌ରେ କୋଲକାତା-ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଲଢ଼େଇ
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 2, 2026 at 7:16 PM IST

Updated : April 2, 2026 at 7:26 PM IST

KKR vs SRH IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲର ଆଜିର ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି। କୋଲକାତାର ଐତିହାସିକ ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଉଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କେକେଆର୍ ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି।

ଟସ୍ ସମୟରେ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସବୁବେଳେ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସକରାତ୍ମକ ଦିଗ ରହିଥାଏ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଏଠାରେ ଏତେ ଘାସ ଦେଖୁନାହୁଁ, ପୁଣି ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ପବନ ବହୁଥିବାରୁ କାକର (dew) ପଡ଼ିବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ନିଶ୍ଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ୪୦ ଓଭର ପାଇଁ ଭଲ ରହିବା ଉଚିତ୍। ଆମେ ସମାନ ଟିମ୍ ସହିତ ଖେଳୁଛୁ।"

ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ଲେଇଂ-11

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (ପ୍ଲେଇଂ XI): ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଟ୍ରାଭିସ୍ ହେଡ୍, ଇଶାନ କିଶନ (ୱିକେଟକିପର/ଅଧିନାୟକ), ହେନ୍ରିକ୍ କ୍ଲାସେନ୍, ଅନିକେତ ବର୍ମା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ସଲିଲ ଆରୋରା, ହର୍ଷ ଦୁବେ, ଶିଭାଙ୍ଗ କୁମାର, ଜୟଦେବ ଉନାଦକତ, ଡେଭିଡ୍ ପେନ୍।

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (ପ୍ଲେଇଂ XI): ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ (ଅଧିନାୟକ), କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ଅଙ୍ଗକ୍ରିଶ ରଘୁବଂଶୀ (ୱିକେଟକିପର), ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ରମଣଦୀପ ସିଂ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ସୁନୀଲ ନାରିନ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ବୈଭବ ଆରୋରା, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ, ବ୍ଲେସିଙ୍ଗ ମୁଜାରାବାନୀ।

ଦୁଇ ଦଳ ପାଇଁ କମବ୍ୟାକ୍‌ର ସୁଯୋଗ

ଏହି ସିଜନର ଆରମ୍ଭ ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ସେତେଟା ଭଲ ରହିନାହିଁ। ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ଉଭୟ କେକେଆର୍ ଏବଂ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରାଜୟର ସ୍ୱାଦ ଚାଖି ସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍: କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

ଯଦି ଆମେ ପରିସଂଖ୍ୟାନ ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା, ତେବେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ତୁଳନାରେ କୋଲକାତାର ପଲା ବେଶ୍ ଭାରି ରହିଛି।

  • ମୋଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍: ୩୦
  • କୋଲକାତା ବିଜୟ: ୨୦
  • ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିଜୟ: ୧୦

ଗତ ସିଜନରେ କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ସମାନ ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଗତ ବର୍ଷ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଦୁଇଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରୁ ଉଭୟ ଦଳ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ:

ଇଡେନର ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ସୁହାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ କାକର (Dew Factor) ଯୋଗୁଁ କେକେଆର୍ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।

ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ କେକେଆର୍‌ର ଦବଦବା ରହିବ ନା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାଜି ମାରିନେବ, ତାହା ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା।

Last Updated : April 2, 2026 at 7:26 PM IST

