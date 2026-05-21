KKR vs MI: ମୁମ୍ବାଇକୁ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା କୋଲକାତା, ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିରେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍

KKR vs MI: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୬୫ତମ ମ୍ୟାଚକୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ୪ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 21, 2026 at 1:14 AM IST

Updated : May 21, 2026 at 1:21 AM IST

KKR vs MI IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୬୫ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ବୁଧବାର (୨୦ ମଇ) କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। କୋଲକାତା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ୪ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରେ ନିଜକୁ ଜୀବନ୍ତ ରଖିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ୧୪୭ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟସ୍ ହାରିବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ରହିଥିଲା। ମାତ୍ର ୪୧ ରନ୍‌ରେ ହିଁ ଦଳ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା। ରୟାନ୍ ରିକେଲଟନ୍ ୬ ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ନମନ ଧୀର ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ମଧ୍ୟ ୧୫ ରନ୍ ଲେଖାଁଏ ହିଁ ଯୋଡ଼ିପାରିଥିଲେ। ତିଲକ ବର୍ମା ୩୨ଟି ବଲ୍‌ରେ ଧିମା ବ୍ୟାଟିଂ କରି ମାତ୍ର ୨୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ୨୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ୱିଲ୍ ଜ୍ୟାକ୍ସ ମଧ୍ୟ ୧୪ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ଶେଷରେ କୋର୍ବିନ୍ ବସ ୧୮ଟି ବଲ୍‌ରେ ୩୨ ରନ୍‌ର ଏକ ଅପରାଜିତ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୪୭ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା।

କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ପକ୍ଷରୁ ସୌରଭ ଦୁବେ, କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲେ। ସୁନୀଲ ନରିନ ମଧ୍ୟ ୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୧୩ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

୧୪୮ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଦଳର ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ୮ ରନ୍ କରି ପଭିଲିୟନ ଫେରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ ୧୭ଟି ବଲ୍‌ରେ ୨୧ ରନ୍‌ର ଏକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ୩ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ ୩୩ଟି ବଲ୍‌ରେ ୪୫ ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ସେହିପରି ୫ ନମ୍ବରରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ରୋଭମ୍ୟାନ୍ ପାୱେଲ୍ ମଧ୍ୟ ୩୦ଟି ବଲ୍‌ରେ ୪୦ ରନ୍‌ର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଯାହାଫଳରେ କୋଲକାତା ଦଳ ୧୯ତମ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ବିନ୍ ବସ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ବିଜୟ ସହ କେକେଆର୍ ଦଳ ପ୍ଲେଅଫ୍ ରେସ୍ ର ଆହୁରି ନିକଟତର ହୋଇଯାଇଛି।

