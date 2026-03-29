IPL 2026: ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ କଲେ କମାଲ୍! ରୋହିତଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ରଚିଲେ ଇତିହାସ

Virat Kohli Record: ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜର ୨୦୨୫ର ସେଇ ଦମଦାର୍ ଫର୍ମକୁ ପୁଣି ଥରେ ୨୦୨୬ ସିଜିନରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

King Kohli Breaks Rohit Sharma Record
ବିରାଟ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ କଲେ କମାଲ୍! (ians)
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 12:28 AM IST

Kohli Breaks Rohit Record, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବିରାଟ କୋହଲି ନିଜର ୨୦୨୫ର ସେଇ ଦମଦାର୍ ଫର୍ମକୁ ପୁଣି ଥରେ ୨୦୨୬ ସିଜିନରେ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚରେ ହିଁ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲିଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରନ୍ ବର୍ଷା। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ (SRH) ବିପକ୍ଷରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ର ଏହି ବିଜୟ କେବଳ ଏକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ନୁହେଁ, ବରଂ କୋହଲିଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଇତିହାସର ଆରମ୍ଭ ଥିଲା।

ଧୂଆଁଧାର ବ୍ୟାଟିଂ, ସହଜ ବିଜୟ

୨୦୨ ରନ୍‌ର ଏକ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଆରସିବି ପାଇଁ କୋହଲି ପୁଣି ଥରେ ସଙ୍କଟମୋଚକ ସାଜିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୩୯ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୬୯ ରନ୍‌ର ଏକ ଅପରାଜିତ ପାଳି ଖେଳି ସେ ଦଳକୁ ୨୭ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ସେ ୫ଟି ଚୌକା ଓ ୫ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଦେବଦତ୍ତ ପାଡିକଲଙ୍କ ସହ ମିଶି ସେ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍‌ ପାଇଁ ୧୦୧ ରନ୍‌ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରି ଦଳ ପାଇଁ ଜିତିବା ସହଜ କରିଦେଇଥିଲେ।

ରେକର୍ଡ ବହିରେ କୋହଲିଙ୍କ ନାଁ

ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ବିରାଟ କୋହଲି ଅନେକ ବଡ଼ ରେକର୍ଡ ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି:

  • ରନ୍ ଚେଜ୍‌ର ମହାରାଜା: ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସ ବା ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବାରେ ବିରାଟ ପ୍ରଥମ ଖେଳାଳି ଭାବେ ୪୦୦୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖେଳାଳି ୩୫୦୦ ରନ୍ ପାଖାପାଖି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି।
  • ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଲେ: କୌଣସି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପଡ଼ିଆରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାରେ ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ପଛରେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରନ୍ ଚେଜ୍ ବେଳେ କୋହଲିଙ୍କର ଏବେ ୧୦୦୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ହୋଇଯାଇଛି।
  • ଅର୍ଦ୍ଧଶତକର ଯାଦୁ: ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀରେ ରନ୍ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ବିରାଟଙ୍କର ଏହା ୧୦ମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଥିଲା। ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁବାରେ ସେ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ (ୱାଙ୍ଖେଡେ ଷ୍ଟାଡିୟମ) ସହ ସମାନ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି।

ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆ, ଅନେକ ସଫଳତା

ବିରାଟ କୋହଲି ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱର ଏମିତି ଏକମାତ୍ର ଖେଳାଳି ଯିଏ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ (RCB) ପାଇଁ ଲଗାତାର ୧୯ଟି ସିଜନ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଗୋଟିଏ ପଡ଼ିଆରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରନ୍, ଅଧିକ ଶତକ ଏବଂ ଅଧିକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ କରିବାର ରେକର୍ଡ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କରି ନାମରେ ରହିଛି।

ହର୍ଷଲ ପଟେଲଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ଲଗାତାର ୪ଟି ଚୌକା ମାରି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିବା ଶୈଳୀ ପ୍ରମାଣ କରିଦେଇଛି ଯେ, ୩୭ ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଧ୍ୟ କିଙ୍ଗ୍ କୋହଲିଙ୍କ ଜୋଶ୍ ପୂରା ଅକ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଅଛି।

