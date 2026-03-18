IPL 2026 ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ଟେନସନରେ ଅନେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍! ଆହତ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଖେଳି ନ ପାରନ୍ତି ଏହି ୫ ସୁପରଷ୍ଟାର୍
IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଦଳର ରଣନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
Published : March 18, 2026 at 1:06 PM IST
IPL 2026 Injury Updates: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ଦିନ ବାକି ଅଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ରୁ କ୍ରିକେଟର ଏହି ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ସବୁ ଟିମ୍ ଏବେ ଜୋରସୋରରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପାଇଁ ଖରାପ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଅନେକ ଦଳର ପ୍ରମୁଖ ଖେଳାଳିମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଅନେକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ରଣନୀତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ବିଶେଷ କରି ପାଟ୍ କୁମିନ୍ସ ଏବଂ ହର୍ଷିତ ରାଣାଙ୍କ ଭଳି ୫ ଜଣ ବଡ଼ ଖେଳାଳି ପୂରା ସିଜନ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
ନଜର ପକାନ୍ତୁ ସେହି ୫ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦଳ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ:
୧. ହର୍ଷିତ ରାଣା (KKR): କେକେଆର ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସର ଷ୍ଟାର୍ ପେସ୍ ବୋଲର ହର୍ଷିତ ରାଣା ଆହତ କାରଣରୁ ଏଥର ବାଦ୍ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ନିକଟରେ ବିସିସିଆଇର ନମନ ଆୱାର୍ଡ ଉତ୍ସବରେ ତାଙ୍କୁ ଆଶାବାଡ଼ି ସାହାଯ୍ୟରେ ଚାଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡୁଛି ଯେ ତାଙ୍କ ଆଘାତ ବେଶ୍ ଗୁରୁତର। ଯଦି ସେ ନଖେଳନ୍ତି, ତେବେ କେକେଆରର ବୋଲିଂ ବିଭାଗ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ।
🚨HARSHIT RANA INJURY IS VERY SERIOUS.🚨— Sam (@Cricsam01) March 16, 2026
- Harshit Rana is walking with a stick at the Naman Awards.
୨. ପାଟ୍ କୁମିନ୍ସ (SRH): ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ
ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଧିନାୟକ ପାଟ୍ କୁମିନ୍ସ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକରେ ଖେଳିବା ନେଇ ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ଜଣେ ଭଲ ବୋଲର ସହ ସେ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଅଧିନାୟକ ହୋଇଥିବାରୁ, ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ହାଇଦ୍ରାବାଦର ମନୋବଳ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ।
🚨 NO CUMMINS FOR SRH AT THE START. 🚨— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 16, 2026
Pat Cummins likely to miss the first few matches of IPL 2026.
Abhishek Sharma set to take up the captaincy in Cummins’ absence. pic.twitter.com/34e2tDCYb6
୩. ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍ (RCB): ଆରସିବିର ରଣନୀତି ଫେଲ୍?
ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ମୁଖ୍ୟ ବୋଲର ଜୋସ୍ ହେଜଲଉଡ୍ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ପଡ଼ିଆରୁ ଦୂରେଇ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଫିଟନେସ୍ ଟେଷ୍ଟ ପାସ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେ ପ୍ରଥମ କିଛି ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରନ୍ତି, ତେବେ ଆରସିବିକୁ ତାଙ୍କ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜିବାକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ।
Josh Hazlewood likely to miss the first 2 matches for RCB in IPL 2026. (Cricbuzz). pic.twitter.com/EacnXwAlD3— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) March 17, 2026
୪. ମାଥିସା ପଥିରାନା (KKR): ୧୮ କୋଟିର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା
ନିଲାମ ବେଳେ କେକେଆର ୧୮ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ମାଥିସା ପଥିରାନାଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ସେ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ହର୍ଷିତଙ୍କ ପରେ ପଥିରାନାଙ୍କୁ ନେଇ କେକେଆର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛି।
⚡️ 𝐌𝐚𝐭𝐡𝐞𝐞𝐬𝐡𝐚 𝐏𝐚𝐭𝐡𝐢𝐫𝐚𝐧𝐚 is yet to join up with the KKR squad for #IPl2026 as he is still undergoing rehabilitation with SLC. The fast bowler had suffered a muscle strain on his left leg and was ruled midway through the #T20WorldCup2026— Cricbuzz (@cricbuzz) March 10, 2026
୫. ୱାନିନ୍ଦୁ ହସରଙ୍ଗା (LSG): ସ୍ପିନ ବିଭାଗରେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ
ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ବହୁତ ଆଶା ରଖି ହସରଙ୍ଗାଙ୍କୁ ଦଳକୁ ଆଣିଥିଲା। ମାତ୍ର ବିଶ୍ୱକପ୍ ସମୟରେ ଲାଗିଥିବା ଆଘାତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ପାଲଟିଛି। ସେ ପୂରା ସିଜନ୍ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପ୍ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଯାହା ଲକ୍ଷ୍ନୌର ସ୍ପିନ ଆଟାକକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିଦେବ।
🚨 BIG BLOW FOR LUCKNOW SUPER GIANTS 🚨— Cricket Central (@CricketCentrl) March 15, 2026
- Wanindu Hasaranga likely to miss IPL 2026 due to injury.
- Hasaranga sustained the injury during T20 World Cup 2026. pic.twitter.com/PCtWGgPpzc
ଆଇପିଏଲ୍ ଭଳି ଏକ ବଡ଼ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଫିଟନେସ୍ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏବେ ସବୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ରିକଭରିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଖେଳାଳିମାନେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଫିଟ୍ ନହୁଅନ୍ତି, ତେବେ ୨୦୨୬ ଆଇପିଏଲ୍ର ସମୀକରଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳିଯାଇପାରେ।