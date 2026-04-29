ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ସାରା ଦୁନିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ: ଏହି ଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମାଗିଲା ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟର ସିକ୍ରେଟ୍ 'AI ଚିପ୍‌'

Vaibhav Sooryavanshi: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଏମିତି ରନ୍ ବର୍ଷୁଛି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି।

ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ସାରା ଦୁନିଆ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 29, 2026 at 5:06 PM IST

Vaibhav Sooryavanshi, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ଏମିତି ରନ୍ ବର୍ଷୁଛି ଯେ ସାରା ବିଶ୍ୱର କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ପାଲଟି ଯାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜିନରେ ବୈଭବ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବିପଦ ସାଜିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ମ୍ୟାଚରେ ବୈଭବ ଅନ୍ୟ ଦଳର ବୋଲରମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏମିତି ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଯେମିତି ତାଙ୍କ ମନରେ କାହା ପାଇଁ କୌଣସି ଭୟ ନାହିଁ। ବୈଭବଙ୍କ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଆଇସଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ବହୁତ ମଜାଦାର ପୋଷ୍ଟ କରିଛି।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚଳିତ ସିଜନରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିସାରିଛନ୍ତି। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ୨୩୮ର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ସଂଖ୍ୟା ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଦୌଡ଼ରେ ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଇସଲାଣ୍ଡ କ୍ରିକେଟ୍ ନିଜର ଅଫିସିଆଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲରୁ X ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଲେଖିଛି, 'ଆମେ ସେହି AI ଚିପ୍ସ କେଉଁଠୁ କିଣିପାରିବୁ, ଯାହା ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜ ବ୍ୟାଟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି? ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଆମର ସେହି ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିବା ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଅଟେ, ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ପରିଚୟ ଗୋପନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି।'

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ ମ୍ୟାଚରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ମାରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରୁ ମନେହୁଏ ଯେପରି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ କୌଣସି ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ୍ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ (AI) ଫିଟ୍ ହୋଇଛି। ଯାହା ନିଜେ ହିଁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିର ଦିଗ ସ୍ଥିର କରିଦେଉଛି। ନିକଟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ବୈଭବଙ୍କୁ ପଚରାଯାଉଛି କି ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ କୌଣସି AI ଚିପ୍ ଅଛି କି? ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ବୈଭବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟରେ ଭଗବାନଙ୍କ AI ଚିପ୍ ଲାଗିଛି।

ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ବୈଭବ ଖେଳିଥିବା ଇନିଂସ:

୫୨(୧୭), ୩୧(୧୮), ୩୯(୧୪), ୭୮(୨୬), ୦(୧), ୪୬(୨୮), ୮(୧୧), ୧୦୩(୩୭) ଓ ୪୩(୧୬)।

ଚଳିତ ସିଜନରେ ବୈଭବ ନିଜର ବ୍ୟାଟିଂରେ ବିଶ୍ୱର ବଡ଼ ବଡ଼ ବୋଲରଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟ, ଜୋଶ୍ ହେଜଲଉଡ୍, ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଏବଂ ମାର୍କୋ ଜାନସେନଙ୍କ ନାମ ସାମିଲ ଅଛି। ଚଳିଚ ଆଇପିଏଲରେ ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଯୁବ ଖେଳାଳି ୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ସାରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦୁଇଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଏବଂ ଏକ ଶତକ ସହ ୨୩୯ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୪୦୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।

ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଗୁଣ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ନିର୍ଭୀକତା। ଚଳିତ ସିଜିନରେ ୨୩୮+ ର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସେ କ୍ରିଜକୁ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତ ବିପକ୍ଷ ଦଳ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ବୋଲର ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବିଫଳ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣି ଫସିଲେ ରିୟାନ ପରାଗ; BCCI ନେଇପାରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଆଜି ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଟିମ୍ ପାଇଁ ‘କର ବା ମର’ ସ୍ଥିତି! ୱାଙ୍ଖଡେରେ ଲଢ଼ିବେ ମୁମ୍ୱାଇ-ହାଇଦ୍ରାବାଦ; କାହାର ପଲ୍ଲା ଭାରି?

