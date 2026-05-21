MS Dhoni: ଧୋନିଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ ସଫର ଶେଷ! ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ରାଞ୍ଚି ଫେରିଲେ ମାହି
MS Dhoni: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ଯାଦୁ ପଡ଼ିଆରେ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ।
Published : May 21, 2026 at 2:43 PM IST
MS Dhoni IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରେ ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହ ଧୋନିଙ୍କ ଯାଦୁ ପଡ଼ିଆରେ ବୋଧହୁଏ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ କୁ ନେଇ ମୁସ୍କିଲ୍ରେ ଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଦଳ ଗୁରୁବାର ନିଜର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଅହମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି। ଏଥର ଧୋନି ଦଳ ସହିତ ଦେଖାଯାଇ ନାହାନ୍ତି। ମାହି ଏହି ସିଜିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଆହତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କାଫ୍ ମସଲ୍ସ ସମାସ୍ୟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଧେନି ଅନେକ ସମୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳ ସହ ଅଭ୍ୟାସ କରୁଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ବି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଖେଳିନାହାନ୍ତି।
ସୋମବାର (୧୮ ମଇ) ଦିନ ଚେନ୍ନାଇ ନିଜର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ସିଜିନ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲା। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା ରଖିଥିଲେ ଯେ ଧୋନି ଆଜି ଦଳର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆରେ ଖେଳି ଏହି ଲିଗ୍ରୁ ଅବସର ଘୋଷଣା କରିବେ। ୪୪ ବର୍ଷୀୟ ଧୋନି ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଥିଲେ। କାଫ୍ ମସଲ୍ସ ଆଘାତ ପରେ ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ମଧ୍ୟ ଆଘାତ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଫୁଲା ଥିବା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ସମ୍ଭବପର ନଥିଲା।
MS DHONI HAS RETURNED TO RANCHI DUE TO THUMB INJURY. pic.twitter.com/3Go9pdRbcJ— Mufaddal Vohra (@mufaddal_vohra) May 21, 2026
ଏହା ପରେ ଆଶା ଥିଲା ଯେ ମାହି ବୋଧହୁଏ ସିଜିନ୍ର ଶେଷ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ନିଜକୁ ଉପଲବ୍ଧ ରଖିବେ, କିନ୍ତୁ ଧୋନି ଏଥର ଅହମଦାବାଦରେ ପହଞ୍ଚି ନାହାନ୍ତି। ସିଏସକେ ଦଳ ଅହମଦାବାଦରେ ଗୁରୁବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନିଜର ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଧୋନି ନିଜ ଗୃହ ସହର ରାଞ୍ଚିରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି।
ସିଏସକେର ବ୍ୟାଟିଂ କୋଚ୍ ମାଇକେଲ୍ ହସି ଦଳର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି, ‘ମୁଁ ଏହି କଥା ନିଶ୍ଚିତ କରିପାରେ ଯେ ଧୋନି ଦଳ ସହିତ ଏଠାରେ (ଅହମଦାବାଦରେ) ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିନେବୁ, ତେବେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦଳ ସହିତ (ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ) ପୁଣି ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବେ। ତାଙ୍କ ବୁଢ଼ା ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ସାମାନ୍ୟ ଫୁଲା ରହିଛି। ସେ ଭଲ ଭାବରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛୁ, ତେବେ ଆଶା ଅଛି ଯେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇଯିବେ।’
ଗତ କିଛି ସିଜିନ୍ ହେବ ପ୍ରତି ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଉଛି- 'କ’ଣ ଏହା ଧୋନିଙ୍କ ଶେଷ ସିଜିନ୍?' କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ସେ କୌଣସି ଘୋଷଣା ନକରି ଆଗାମୀ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଶା ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟତା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଧିକାରିକ ଅବସର ଘୋଷଣା ହୋଇନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏସକେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆଶା ଛାଡ଼ିବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଆଇପିଏଲ୍ ମଧ୍ୟ ବୋଧହୁଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଶେଷ ‘ମାହି ମୋମେଣ୍ଟ’କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛି।