ETV Bharat / sports

IPL 2026: ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସରେ ଫାଟ? ରୋହିତ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା!

ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି।

Hardik Pandya Unfollows Rohit Sharma and Suryakumar Yadav
ରୋହିତ ଓ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାରଙ୍କୁ ଅନଫଲୋ କଲେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା! (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 8:11 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Hardik Pandya News, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲର ପାଞ୍ଚଥରର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ପାଇଁ ଚଳିତ ସିଜିନ୍ କିଛି ଖାସ ରହିନାହିଁ। ରବିବାର ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ପରାଜୟ ସହ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲେ-ଅଫରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ୧୦ମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି। ଏହି ସମୟରେ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ନେଇ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ନୂଆ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ଜାଣନ୍ତୁ ପୂରା ମାମଲା...

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ରବିବାର ଦିନ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ନିଜ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଅନଫଲୋ କରିଥିଲେ। ତେବେ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ପୁଣି ଦଳକୁ ଫଲୋ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ରୋହିତ ଶର୍ମା ଏବଂ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଅନଫଲୋ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଏହାକୁ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ସମ୍ଭାବ୍ୟ ମତଭେଦ ସହ ଯୋଡ଼ି ଦେଖୁଛନ୍ତି।

ଅଧିନାୟକତ୍ବକୁ ବଦଳାଇବା ନେଇ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ

ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୪ ପୂର୍ବରୁ ରୋହିତ ଶର୍ମାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ କରିଥିଲା। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜକୁ ଅନେକ ସମାଲୋଚନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ ଜୋର ଧରିଛି ଯେ, ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କଠାରୁ ଅଧିନାୟକ ପଦ ଫେରାଇ ନେବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି କି? ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କିମ୍ବା ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପୂରା ଘଟଣା ଉପରେ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ବୟାନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଖବରଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।

ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ପରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସ (X) ଏବଂ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି। କିଛି ୟୁଜର୍ସ ଏହାକୁ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା ତିକ୍ତତାର ସଙ୍କେତ ବୋଲି ମାନୁଥିବା ବେଳେ, ଅନେକ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କେବଳ ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଗତିବିଧି ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଏହାର କ୍ରିକେଟ୍ କିମ୍ବା ଦଳର ପରିବେଶ ସହ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ରହିଛି।

ରାୟପୁରରେ ଆରସିବି ବିପକ୍ଷରେ ଦୁଇ ୱିକେଟରେ ପରାଜୟ ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ କୋଚ୍ ମହେଲା ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେଙ୍କୁ କଠିନ ପ୍ରଶ୍ନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ, କ୍ରମାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ସିନିୟର ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବେଞ୍ଚରେ ବସାଇବା ପଛରେ ଥିବା ରାଜନୀତି ଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରାଯାଇଥିଲା। ଜୟବର୍ଦ୍ଧନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଜନର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସୁଯୋଗ ମିଳିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଦଳ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଦୁପଯୋଗ କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ସେ କହିଥିଲେ, 'ଏହି ସିଜନ ନୈରାଶ୍ୟଜନକ ରହିଲା। ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯଥେଷ୍ଟ ଭଲ ଖେଳିପାରିଲୁ ନାହିଁ। ବୋଲିଂ ଏବଂ ବ୍ୟାଟିଂ ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିରନ୍ତରତାର ଅଭାବ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସେଇଟା ହିଁ ପାର୍ଥକ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି କଲା। ଆମେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରେ ରହିବା ପାଇଁ ଦୁଇ-ତିନୋଟି ବିଜୟଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେହି ବିଜୟ ହାସଲ କରିପାରିଲୁ ନାହିଁ।'

ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପିଠିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯୋଗୁଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଖେଳିପାରିନଥିଲେ। ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଦଳର ସନ୍ତୁଳନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପଟେ ଉପ-ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ଆଶାନୁରୂପ ହୋଇନଥିଲା। ସେ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ମାତ୍ର ୧୯୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଦଳ ପାଇଁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

ଅସଦାଚରଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଆରିସିବି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ବିସିସିଆଇ ଲଗାଇଲା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା

IPL 2026 ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ସମୀକରଣ: ମୁମ୍ବାଇ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଆଉଟ୍; ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ୫ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଟପ୍-୪ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ

TAGGED:

HARDIK PANDYA NEWS
IPL 2026
CRICKET
ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା
HARDIK PANDYA UNFOLLOWS MI PLAYERS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.