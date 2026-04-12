ନିଜ ଗଡ଼ରେ ହାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ନବାବ! ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସଠାରୁ ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ ହେଲା LSG
LSG vs GT: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା।
Published : April 12, 2026 at 7:33 PM IST
LSG vs GT Match Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୧୯ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଭାରତ ରତ୍ନ ଶ୍ରୀ ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ ଇକାନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ (GT) ୭ ୱିକେଟ୍ରେ ଜିତି ନେଇଛି। ନିଜ ଘରୋଇ ମଇଦାନରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌକୁ ଏକ ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଯାହାର ପରିଣାମ ଦଳକୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ଗୁଜରାଟ ପକ୍ଷରୁ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାଳି ଖେଳି ବିଜୟର ହିରୋ ସାଜିଥିଲେ।
ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସ୍କୋରବୋର୍ଡରେ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କୌଣସି ମତେ ୧୬୪ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଓପନର୍ ଏଡେନ ମାର୍କରମ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ସେ ୨୧ଟି ବଲ୍ ଖେଳଇ ୩୦ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।
Captain Gill & Jos the Boss lead from the front as GT bags 2 points 💪#GujaratTitans make it look easy, as they cruise past #LucknowSuperGiants with a 7-wicket win!#IPLRivalryWeek 2026 👉 #MIvRCB | LIVE NOW 👉https://t.co/gLbf9ggQbu | #TATAIPL pic.twitter.com/DQa6F2gGFd— Star Sports (@StarSportsIndia) April 12, 2026
ମାର୍କରମଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମିଚେଲ ମାର୍ଶ ୧୧, ଆୟୁଷ ବଦୋନି ୯, ନିକୋଲାସ୍ ପୂରନ୍ ୧୯, ଅବଦୁଲ ସମଦ ୧୮ ଏବଂ ମୁକୁଲ ଚୌଧୁରୀ ୧୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଋଷଭ ପନ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବହୁତ ଆଶା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦଳ ପାଇଁ ଅଧିନାୟକ କେବଳ ୧୧ଟି ବଲ୍ରେ ୧୮ ରନ୍ ଯୋଡ଼ି ପାରିଥିଲେ। ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ମହମ୍ମଦ ସାମି ୫ଟି ବଲ୍ରେ ୧୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
ଗୁଜରାଟ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ଲକ୍ଷ୍ନୌର ବ୍ୟାଟିଂ ଉପରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ରଖିଥିଲା। ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ୪ ଓଭରରେ ୨୮ ରନ୍ ଦେଇ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିବାବେଳେ, ଅଶୋକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ୨ଟି ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।
Consistent, fiery, and always evolving! 🔥#PrasidhKrishna continues to show why he’s been one of the most lethal pace threats in the #TATAIPL since 2025 ⚡️#IPLRivalryWeek 2026 ➡️ #LSGvGT | LIVE NOW 👉 https://t.co/0HrC1UNn6k | #TATAIPL pic.twitter.com/f3dTlRURZ0— Star Sports (@StarSportsIndia) April 12, 2026
୧୬୫ ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ଗୁଜରାଟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଓପନର୍ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ୧୪ଟି ବଲ୍ରେ ୧୫ ରନ୍ର ଏକ ମନ୍ଥର ପାଳି ଖେଳି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଦଳର ଭାର ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ୪୦ଟି ବଲ୍ରେ ୫୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଜୋସ୍ ବଟଲର୍ ସାଥ୍ ଦେଇଥିଲେ। ବଟଲର୍ ମଧ୍ୟ ୩୭ଟି ବଲ୍ରେ ୧୧ଟି ଚୌକା ସହାୟତାରେ ୬୦ ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଶେଷରେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର (୨୧*) ଓ ରାହୁଲ ତେୱାଟିଆ (୧୦*) ବକେୟା ରନ୍ କରି ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।