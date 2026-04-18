IPL 2026; କେକେଆର୍କୁ ପୁଣି ବଡ଼ ଝଟକା, 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଗୁଜୁରାଟ୍
ଗତକାଲି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି ।
Published : April 18, 2026 at 7:43 AM IST
KKR vs GT IPL 2026, ଅହମ୍ମଦାବାଦ: କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସରକୁ ପୁଣି ଲାଗିଛି ବଡ଼ ଝଟକା । ଗତକାଲି ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇପିଏଲ୍ର 25ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜୁରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ 5 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ଥର ପାଇଁ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । 181 ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିବା ଗୁଜୁରାଟ ଅଧିନାୟକ ଶୁଭମନ ଗିଲଙ୍କ 86 ରନ ବଳରେ 19.4 ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ ହରାଇ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିଛି । ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଗୁଜୁରାଟ 6 ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛି । ସେପଟେ କେକେଆର୍ ପୁଣି ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଛି ।
A statement win from #GujaratTitans 🔥
A captain's knock from #ShubmanGill powers #GT to their third consecutive victory, sealed with a thrilling last-over finish 💥#TATAIPL | #GTvKKR | [Shubman Gill, Cameron Green, Ajinkya Rahane]
#CameronGreen takes a stunning catch. 🔥#ShubmanGill departs after a superb 86, putting #GT on the brink of victory. 👏🏻#TATAIPL | #IPLRivalryWeek 2026 ➡️ #GTvKKR