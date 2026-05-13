GT vs SRH: ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୮୨ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲ ଶୀର୍ଷରେ ଗୁଜରାଟ

GT vs SRH: ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ୮୨ ରନ୍ ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

Published : May 13, 2026 at 12:33 AM IST

GT vs SRH Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୫୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକତରଫା ରହିଥିଲା। ମଙ୍ଗଳବାର (୧୨ ମଇ) ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ୮୨ ରନ୍ ରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ରନ୍ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଗୁଜରାଟର ଏହା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବିଜୟ। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଗୁଜରାଟ ୧୬୮ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ୧୪.୪ ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୮୬ ରନ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଟ୍ରେଭିସ ହେଡ୍ ଫ୍ଲପ୍

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପକ୍ଷରୁ ମିଳିଥିବା ୧୬୯ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଇଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା ଏବଂ ଟ୍ରେଭିସ ହେଡ୍ ଓପନିଂ କରିଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ପ୍ରଥମ ଓଭରରେ ହିଁ ଟ୍ରେଭିସ ହେଡ୍‌ଙ୍କୁ ପେଭିଲିୟନର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲେ। ହେଡ୍ ୪ଟି ବଲର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଖାତା ମଧ୍ୟ ଖୋଲିପାରି ନଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଓଭରରେ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମାଙ୍କୁ କାଗିସୋ ରବାଡା ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଅଭିଷେକ ମାତ୍ର ୬ ରନ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲେ।

ଇଶାନ କିଶନଙ୍କ ରୂପରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ତୃତୀୟ ଝଟକା ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କୁ କାଗିସୋ ରବାଡା ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ଇଶାନ ୭ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୧୧ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଷଷ୍ଠ ଓଭରରେ ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନଙ୍କୁ ରବାଡା ଆଉଟ୍ କରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ଚତୁର୍ଥ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ ୧୫ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୯ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୫.୫ ଓଭରରେ ୩୨ ରନରେ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ସଲିଲ ଆରୋଡାଙ୍କୁ ୧୬ ରନର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍କୋରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

ଏହାପରେ ହେନରିକ୍ କ୍ଲାସେନଙ୍କୁ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ଆଉଟ୍ କରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଜିତିବାର ବାକି ରହିଥିବା ଆଶାକୁ ମଧ୍ୟ ଶେଷ କରିଦେଇଥିଲେ। କ୍ଲାସେନ ୧୬ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୧୪ ରନ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଦେଖୁଦେଖୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ୮୬ ରନରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଦଳର କୌଣସି ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ୨୦ ରନ ସଂଖ୍ୟା ଛୁଇଁପାରି ନଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ସର୍ବାଧିକ ୧୯ ରନ କରିଥିଲେ।

ରବାଡା ଏବଂ ହୋଲ୍ଡରଙ୍କ ଘାତକ ବୋଲିଂ

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପାଇଁ କାଗିସୋ ରବାଡା ଏବଂ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ଘାତକ ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ୩ଟି ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ଏବଂ ରାଶିଦ ଖାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।

ଏପରି ରହିଥିଲା ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ବ୍ୟାଟିଂ

ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଖରାପ ଆରମ୍ଭ ସତ୍ତ୍ୱେ ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୬୮ ରନର ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ସର୍ବାଧିକ ୪୪ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୬୧ ରନର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦର ୩୩ଟି ବଲ୍‌ରୁ ୫୦ ରନ କରିଥିଲେ। ନିଶାନ୍ତ ସିନ୍ଧୁ ୨୨ ରନର ପାଳି ଖେଳିଥିବା ବେଳେ ଜେସନ୍ ହୋଲ୍ଡର ଅପରାଜିତ ୧୧ ରନ ଏବଂ ରାହୁଲ ତେୱାତିଆ ଅପରାଜିତ ୪ ରନର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ ଏବଂ ସାକିବ ହୁସେନ ୨ଟି ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।

