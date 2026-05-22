ETV Bharat / sports

IPL 2026: ଚେନ୍ନାଇକୁ ୮୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଗୁଜରାଟ; ଧୂଳିସାତ୍ ହେଲା CSKର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ସ୍ୱପ୍ନ

GT vs CSK: ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୬୬ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ୮୯ ରନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି।

Chennai Super Kings Out After Heavy Defeat to Gujarat Titans
ଚେନ୍ନାଇକୁ ୮୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଗୁଜରାଟ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 22, 2026 at 12:43 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

GT vs CSK IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୬୬ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର (୨୧ ମଇ) ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ୮୯ ରନରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଚେନ୍ନାଇ ସମ୍ମୁଖରେ ୨୩୦ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଥିଲା। ଯାହାର ପିଛା କରି ଋତୁରାଜ ଗାଏକ୍ୱାଡଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଥିବା ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ୧୩.୪ ଓଭରରେ ୧୪୦ ରନ୍ କରି ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ପରେ ଚେନ୍ନାଇ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଗୁଜରାଟକୁ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନଙ୍କ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଏକ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ୧୨୫ ରନର ଓପନିଂ ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଗିଲ୍ ୩୭ ବଲରେ ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୬୪ ରନର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ।

ଗିଲ୍ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ସୁଦର୍ଶନ ଏବଂ ଜୋସ୍ ବଟଲରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୩୬ ବଲରେ ୮୨ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗୁଜରାଟ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୯ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ରନ୍ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ସୁଦର୍ଶନ ଗୁଜରାଟ ତରଫରୁ ସର୍ବାଧିକ ୫୩ ବଲରେ ୮୪ ରନ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ବଟଲର ୨୭ ବଲରେ ୫୭ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସରେ ତାଙ୍କର ୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଗୁଜରାଟର ବୋଲରମାନେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଚେନ୍ନାଇ ର ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ଖସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (୦), ଋତୁରାଜ (୧୬) ଏବଂ ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ (୦) ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ, କାଗିସୋ ରବାଡା ମ୍ୟାଥ୍ୟୁ ସର୍ଟ (୨୪) ଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ।

ପାୱାରପ୍ଲେ ପରେ କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା (୧୯) ଙ୍କୁ ଗିଲ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ହିଟ୍‌ରେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ୬୩ ରନ୍‌ରେ ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ ଚେନ୍ନାଇର ପରାଜୟ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଶିବମ ଦୁବେ ୧୭ ବଲରେ ୪୭ ରନର ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କେବଳ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ହିଁ କରିପାରିଥିଲେ। ଚେନ୍ନାଇ ନିଜର ଶେଷ ୪ଟି ୱିକେଟ୍ କେବଳ ୪ ରନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ଦଳ ଅତି ନିରାଶାଜନକ ଭାବେ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରୁ ବାଦ ପଡି଼ଛି। ଗୁଜରାଟ ତରଫରୁ ସିରାଜ, ରବାଡା ଓ ରାଶିଦ ଖାନ ୩ଟି ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।

ଏହି ବିଜୟ ସହ ଗୁଜରାଟ ପଏଣ୍ଟସ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ନିଜର ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ କରିନେଇଛି। ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ଦଳ ପାଖରେ ୧୮ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ୧୮ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି। ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୬ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

କୋଲକାତା ହାତରୁ ପରାଜୟ ପରେ ବଢ଼ିଲା ହାଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ସମସ୍ୟା, ବିସିସିଆଇ ନେଲା କଡ଼ା ଆକ୍ସନ!

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଟ୍ରାଇ-ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ, KKR ର ଏହି ନବାଗତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ମିଳିଲା ସ୍ଥାନ

TAGGED:

IPL 2026 PLAYOFFS
IPL 2026
CRICKET
ଗୁଜରାଟ ବନାମ ଚେନ୍ନାଇ
GT VS CSK IPL 2026

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.