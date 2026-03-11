IPL 2026: ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ହେବ ଉଦ୍ଘାଟନୀ ମ୍ୟାଚ୍; ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ ଦଳ ସହ ଖେଳିବ RCB ? ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍
IPL 2026: ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରୁ ଆଇପିଏଲ୍ର ୧୯ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ, ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
Published : March 11, 2026 at 11:08 AM IST
IPL 2026: ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଜିତିବା ପରେ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ରେଜ୍ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଏହି ରୋମାଞ୍ଚ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଲୋକପ୍ରିୟ ଲିଗ୍ ‘ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬’ ଉପରେ ରହିଛି। ଆସନ୍ତା ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରୁ ଆଇପିଏଲ୍ର ୧୯ତମ ସଂସ୍କରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
କାହିଁକି ଖେଳାଯିବନି ଗତବର୍ଷର ଦୁଇ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍?
ସାଧାରଣତଃ ଆଇପିଏଲ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଗତ ସିଜନର ଦୁଇ ଫାଇନାଲିଷ୍ଟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଏ। ୨୦୨୫ରେ ଆରସିବି (RCB) ଓ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ (PBKS) ମଧ୍ୟରେ ଫାଇନାଲ୍ ଲଢ଼େଇ ହୋଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏଥର ବିସିସିଆଇ (BCCI) ନିୟମରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଭାଲ୍ୟୁ ଏବଂ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଚାହିଦାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଚଳିତ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ RCB ଏବଂ CSK ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବା ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି।
Possible opener brewing...— Cricbuzz (@cricbuzz) March 11, 2026
Defending champions RCB could begin the new IPL season against CSK in one of the league's marquee rivalries.#IPL #IPLUpdate #IPL2026 pic.twitter.com/LxX9BaDCFl
୨୮ ମାର୍ଚ୍ଚରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ମହାଲଢ଼େଇ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ଶନିବାର ଦିନ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କ ଆରସିବି ସାମ୍ନାରେ ରହିବ ଧୋନିଙ୍କ ସିଏସକେସ ଟିମ୍। ସେହିପରି ରନର୍ସଅପ୍ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୯ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବ।
ବିସିସିଆଇ ଏହି ଆଇପିଏଲ୍ ସିଡ୍ୟୁଲ୍କୁ ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଜାରି କରିବ। ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀଠାରେ ସବୁ ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଫଟୋସୁଟ୍ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
କେବେ ଜାରି ହେବ ଆଇପିଏଲ୍-୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ
ବିସିସିଆଇ ସଚିବ ଦେବଜିତ ସାଇକିଆ ଖବର ସରବରାହ ସଂସ୍ଥା ଆଇଏଏନଏସକୁ ଆଇପିଏଲ୍-୨୦୨୬ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଇଏଏନ୍ଏସ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ବିସିସିଆଇ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି, "ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୨ ତାରିଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯିବ। ସେହି ଦିନ କେବଳ ପ୍ରଥମ ୨୦ ମ୍ୟାଚରେ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରକାଶ ପାଇବ।"
IPL 2025 finalists won't meet in the Season 19 opener, Cricbuzz understands.— Cricbuzz (@cricbuzz) March 11, 2026
RCB begin the season on March 28, while PBKS start a day later against GT in Mullanpur. #IPL #IPLUpdate #IPL2026 pic.twitter.com/bfjlPVijbI
କ୍ରିକେଟ୍ ଫ୍ୟାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ତାରିଖ:
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୧୫: ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କ୍ୟାପଟେନଙ୍କ ଫଟୋସୁଟ୍ ଏବଂ ‘ନମନ ଆୱାର୍ଡ’ ଉତ୍ସବ।
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୫: ମୁମ୍ବାଇରେ ବିସିସିଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଓ କୋଚ୍ମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ବୈଠକ।
- ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ଭବ୍ୟ ଶୁଭାରମ୍ଭ (RCB vs CSK)।
ଶେଷ ସିଜନରେ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା RCB ଏଥର ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ବିଜୟରୁ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତେବେ ପୂରା ସୂଚୀ ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ କ୍ରୀଡ଼ାପ୍ରେମୀଙ୍କ ଉତ୍ସାହ ଆହୁରି ବଢ଼ିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି।