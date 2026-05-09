ETV Bharat / sports

DC vs KKR: ଫିନ୍ ଆଲେନଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ଶତକ: ଦିଲ୍ଲୀକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା କୋଲକାତା

DC vs KKR: ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ୮ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି।

DC vs KKR Highlights
ଦିଲ୍ଲୀକୁ ୮ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା କୋଲକାତା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 9, 2026 at 1:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DC vs KKR Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୫୧ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଶୁକ୍ରବାର (୮ ମଇ) ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ୮ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଛି। ଚଳିତ ସିଜନରେ କୋଲକାତାର ଏହା କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ରହିଥିଲା। ଏହା ସମେତ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନଜକୁ ବଜାୟ ରଖିଛି।

କୋଲକାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ୧୦ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୯ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଯଦି ଦଳ ଏଠାରୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେ, ତେବେ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିପାରିବ। ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ କୋଲକାତା ବର୍ତ୍ତମାନ ସପ୍ତମ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପାଇଁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ପହଞ୍ଚିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦଳ ୧୧ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୭ଟିରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଯଦି ଦିଲ୍ଲୀ ନିଜର ବାକି ଥିବା ତିନୋଟି ଯାକ ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତେ, ତଥାପି ଦଳ ମାତ୍ର ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ଆଜିର ପରାଜୟ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଘରୋଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦମଦାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। କେ.ଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ପାଥୁମ ନିଶାଙ୍କାଙ୍କ ଓପନିଂ ଯୋଡ଼ି ଦଳକୁ ୫ ଓଭରରେ ୪୯ ରନ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ୧୪ ବଲରୁ ୨୩ ରନ୍ କରି ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ଭାବେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ନୀତିଶ ରାଣା (୮), ସମୀର ରିଜଭି (୩) ଏବଂ ଟ୍ରିଷ୍ଟନ ଷ୍ଟବ୍ସ (୨) ମଧ୍ୟ ଶସ୍ତାରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ନିଶାଙ୍କା ଗୋଟିଏ ପଟୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବା ପରେ ଅନୁକୁଳ ରୟଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସର ଅଧା ଟିମ୍ ୮୯ ରନ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ୨୮ ବଲ୍‌ରେ ୩୯ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦିଲ୍ଲୀର ପାଳିକୁ ଟ୍ରାକ୍‌କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ (୨୨ ବଲ୍‌ରେ ୧୧ ରନ୍) ମନ୍ଥର ବ୍ୟାଟିଂ ଯୋଗୁଁ ଆଶୁତୋଷ ଟିମ୍‌କୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ। ଶେଷରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ କେବେଳ ୧୪୨ ରନରେ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। କେକେଆର ପକ୍ଷରୁ ଅନୁକୁଳ ରୟ ଏବଂ କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ, ବୈଭବ ଆରୋରା ଏବଂ କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

ଏପରି ଥିଲା କେକେଆର ଇନିଂସ

୧୪୩ ରନ୍ ସ୍କୋର ଜବାବରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପ୍ଲେୟାର ଭାବରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ବିସ୍ଫୋରକ ଓପନର୍ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ ଆରମ୍ଭରୁ କିଛି ସମୟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବୋଲରମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଦ୍ଦିଗରେ ପ୍ରହାର କରିଥିଲେ। ସେ ଏକ ଛକା ମାରି ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ କରିବା ସହ ମାତ୍ର ୪୭ ବଲରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ ଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ଏହା କେକେଆର ଦଳର କୌଣସି ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ। ଆଲେନ୍ ନିଜ ପାଳିରେ ୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୧୦ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ ୨୭ ବଲରୁ ୩୩ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଫିନ୍ ଆଲେନଙ୍କ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ବଳରେ କୋଲକାତା ୧୪.୨ ଓଭରରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତିନେଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IPL ରେ ନୂଆ ବିବାଦ: ଅର୍ଶଦୀପଙ୍କୁ 'ଭ୍ଲଗିଂ' ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବିସିସିଆଇ ଦେଲା ଚେତାବନୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହିଁକି?

ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ 'ହନି ଟ୍ରାପ୍' ଭୟ! ବିସିସିଆଇ ଜାରି କଲା ୮ ପୃଷ୍ଠାର କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ

TAGGED:

DC VS KKR HIGHLIGHTS
IPL 2026
CRICKET
ଦିଲ୍ଲୀ ବନାମ କୋଲକାତା
IPL 2026 DC VS KKR MATCH HIGHLIGHTS

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.