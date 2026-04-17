ମୋବାଇଲ ବ୍ୟବହାର କରି ଫସିଲେ ରାଜସ୍ଥାନ ମ୍ୟାନେଜର; BCCI ଲଗାଇଲା ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା

IPL 2026: ବିସିସିଆଇ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିନ୍ଦରଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିବା ସହ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।

ରୋମି ଭିନ୍ଦରଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡିତ କଲା ବିସିସିଆଇ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 17, 2026 at 5:19 PM IST

Updated : April 17, 2026 at 5:24 PM IST

BCCI Fined Romi Bhinder, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିନ୍ଦର ଡଗଆଉଟରେ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବାର ଏକ ଫଟୋ ନିକଟରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାଟି ଗୁୱାହାଟୀରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ରୋମି ଭିନ୍ଦର ଡଗଆଉଟରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଧରାପଡ଼ିଥିଲେ। ଯାହା ଆଇପିଏଲ୍‌ର କଡ଼ା ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ଅଟେ। ଫଟୋ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ବିସିସିଆଇ (BCCI) ଏହି ମାମଲାର ଯାଞ୍ଚ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବିସିସିଆଇ ଭିନ୍ଦରଙ୍କୁ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା କରିବା ସହ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି।

ଆଇଏନଏସ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ବିସିସିଆଇର ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ୟୁନିଟ୍ ଭିନ୍ଦରଙ୍କ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସର ଉତ୍ତରକୁ ଭଲଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶୁଣାଇଛି।

ଭିନ୍ଦରଙ୍କ ଯୁକ୍ତିରେ ସହମତ ହୋଇ ନଥିଲେ ତଦନ୍ତକାରୀ

ରୋମି ଭିନ୍ଦର ଯୁକ୍ତି ବାଢ଼ିଥିଲେ ଯେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ସେ ଡଗଆଉଟରେ ଫୋନ୍ ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ଏଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହମତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରୋମି ଭିନ୍ଦରଙ୍କ ପାଖରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍‌କୁ ଚାହିଁ ରହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ।

ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବିସିସିଆଇର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, 'ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ୟୁନିଟ୍ (ACU) ଏହି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିଛି ଏବଂ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜକୁ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଡଗଆଉଟରେ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବାରୁ ଭିନ୍ଦରଙ୍କୁ ଜରିମାନା ସହ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ତଦନ୍ତକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ, ନିଜର ଶାରୀରିକ ଅସୁସ୍ଥତା କାରଣରୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି କଠୋର ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନାହିଁ। ସେ ଏବେ ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ହୁଏତ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ ତାଙ୍କୁ ନିୟମ-କାନୁନ୍ ବିଷୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବ। କୌଣସି ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଡରାଇବା କିମ୍ବା ଧମକାଇବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।'

ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର ନେଇ କ'ଣ ରହିଛି ନିୟମ?

ଆଇପିଏଲ୍ (IPL) ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ, 'ପ୍ଲେୟାର ଆଣ୍ଡ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଏରିଆ' (PMOA) ରେ ମୋବାଇଲ୍ କିମ୍ବା କୌଣସି ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ଉପକରଣ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜରଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ କେବଳ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଭିତରେ, ଡଗଆଉଟରେ ନୁହେଁ। ରୋମି ଭିନ୍ଦର ନିୟମ ଭଙ୍ଗ କରିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ନୀତି ନିବାରଣ ୟୁନିଟ୍ ତାଙ୍କ କାରଣରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି।

