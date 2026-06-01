IPL 2026 Final: ଗୁଜରାଟକୁ ହରାଇ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଆରସିବି

IPL 2026 Final: ଆରସିବି ପ୍ରଥମ ୧୭ଟି ସିଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଟ୍ରଫି ଜିତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୮ତମ ଏବଂ ୧୯ତମ ସିଜନ୍‌ରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନେଇଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 1, 2026 at 12:23 AM IST

IPL 2026 Final, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ଦଳ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ୫ ୱିକେଟ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ୧୫୬ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆରସିବି ୧୮ତମ ଓଭରରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଆରସିବିର ଏହା କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ୍। ଦଳ ପ୍ରଥମ ୧୭ଟି ସିଜନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ହେଲେ ବି ଟ୍ରଫି ଜିତି ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ୧୮ତମ ଏବଂ ୧୯ତମ ସିଜନ୍‌ରେ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଟାଇଟଲ୍ ଜିତି ନେଇଛି। ଏହା ସହିତ ରଜତ ଗତ ୬ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ଅଧିନାୟକ ବନିଯାଇଛନ୍ତି।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଆରସିବିର ଆରମ୍ଭ ବେଶ୍ ଦମଦାର୍ ରହିଥିଲା। ଆରସିବିର ବୋଲରମାନେ ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାରଙ୍କ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ୍ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ। ଦ୍ରୁତ ବୋଲର ଜଶ୍ ହେଜଲଉଡ୍ ଗୁଜରାଟର ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍‌ଙ୍କୁ ମାତ୍ର ୧୦ ରନ୍‌ରେ ପଭିଲିୟନ ପଠାଇ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ତୁରନ୍ତ ପରେ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ ମଧ୍ୟ ୧୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜୋସ୍ ବଟଲର ପାଳି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅଲରାଉଣ୍ଡର କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଏକ ସଠିକ୍ ୱାଇଡ୍ ୟର୍କରରେ ତାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଗୁଜରାଟର ଆଶା ଉପରେ ପାଣି ପକାଇ ଦେଇଥିଲେ।

ୱାଶିଂଟନ୍ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟିଏ ପଟ ସମ୍ଭାଳି ୩୭ ବଲ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ୫୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାଫଳରେ ଗୁଜରାଟ ଦଳ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୫୫ ରନ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଆରସିବି ପକ୍ଷରୁ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଯୁବ ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି ରସିଖ ସଲାମ ରହିଥିଲେ। ରସିଖ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ୪ ଓଭରରେ ୨୭ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱର କୁମାର ଏବଂ ଜଶ୍ ହେଜଲଉଡ୍ ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ।

୧୫୬ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପିଛା କରି ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଆରସିବିକୁ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଭେଙ୍କଟେଶ ଆୟର ୧୬ ବଲ୍‌ରେ ୩୨ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ତାଙ୍କର ୪ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୨ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ତେବେ ଦେବଦତ୍ତ ପଡ଼ିକ୍କଲ ମାତ୍ର ୧ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଶିଦ ଖାନ୍ ଗୋଟିଏ ଓଭରରେ ରଜତ ପାଟିଦାର ଏବଂ କୃଣାଳ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ଗୁଜରାଟର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବିରାଟ କୋହଲି ଗୋଟିଏ ପଟ ସମ୍ଭାଳି ରଖିଥିଲେ।

ଏହି ସମୟରେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ୧୭ ବଲ୍‌ରେ ୨୪ ରନ୍ କରି ଦଳକୁ ବିଜୟ ଆଡ଼କୁ ଆଗେଇ ନେଇଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିରାଟ କୋହଲି ୪୨ ବଲ୍‌ରେ ଅପରାଜିତ ୭୫ ରନ୍‌ର ପାଳି ଖେଳି ଦଳର ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ବିରାଟଙ୍କ ଏହି ପାଳିରେ ୯ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା।

ଆରସିବି ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସର ସେହି ଏଲିଟ୍ କ୍ଲବ୍‌ରେ ସାମିଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ଟାଇଟଲ୍‌କୁ ସଫଳତାର ସହ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ୨୦୨୫ରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିବା ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳ ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଚମତ୍କାର ଫର୍ମ ଜାରି ରଖି ଇତିହାସର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରିଛି।

