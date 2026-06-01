ETV Bharat / sports

ଟ୍ରଫି ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଜିତିଲେ ରଜତ ପାଟିଦାର; ଜାଣନ୍ତୁ କାହାକୁ ସମର୍ପିତ କଲେ IPL 2026 ଟାଇଟଲ୍‌?

IPL 2026 Final: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଟ୍ରଫି ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି।

RCB Captain Dedicates IPL 2026 Title To Stampede Victims
ଟ୍ରଫି ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଜିତିଲେ ରଜତ ପାଟିଦାର (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : June 1, 2026 at 7:16 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

IPL 2026 Final, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଟ୍ରଫି ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟ ମଧ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି। ସେ ଆରସିବିର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟାଇଟଲ୍‌କୁ ‘ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଦଳଚକଟା ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ’ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ନିଜର ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ। ଆରସିବି ୧୭ ବର୍ଷର ମରୁଡ଼ିର ଅନ୍ତ କରି ଗତ ବର୍ଷ ନିଜର ପ୍ରଥମ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଥିଲା, ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଖୁସି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଶୋକରେ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା, କାରଣ ବିଜୟ ପରେଡ୍ ସମୟରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ହୋଇଥିବା ପଦଦଳିତ ଘଟଣାରେ ୧୧ ଜଣ ପ୍ରଶଂସକ ନିଜର ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ। ଏହା ଆରସିବି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖଦ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ଆରସିବି ଅଧିନାୟକ ରଜତ ପାଟିଦାର ଚଳିତ ବର୍ଷର ଟ୍ରଫି ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି।

ରଜତ ପାଟିଦାର ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସରେ କହିଛନ୍ତି, "ଆମେ ଏହି ଟ୍ରଫି ଆମର ପ୍ରଶଂସକ (ଫ୍ୟାନ୍ସ) ମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛୁ, ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ, ଯେଉଁମାନେ ଗତ ବର୍ଷ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିଲେ।"

ଏହି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ସମଗ୍ର ସିଜିନରେ ପୀଡ଼ିତମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର ପ୍ରୟାସ ଅନୁରୂପ ଥିଲା। ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଆରସିବି (RCB) ପଦଦଳିତ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ୧୧ ଜଣ ସପୋର୍ଟରଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଏକ ମିନିଟ୍‌ର ନୀରବ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲା।

ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ କଳା ଆର୍ମବ୍ୟାଣ୍ଡ (ବାହୁପଟି) ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଯେଉଁଠାରେ କି ଆରସିବି ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ୧୧ ନମ୍ବର ବିଶିଷ୍ଟ ଜର୍ସି ପିନ୍ଧି ଟ୍ରେନିଂ କରିଥିଲା। ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏହା ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଯେ ସମ୍ମାନ ସ୍ୱରୂପ ସମଗ୍ର ସିଜିନରେ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ୧୧ଟି ସିଟ୍ ଖାଲି ରହିବ।

ରବିବାର ଫାଇନାଲରେ ଆରସିବିର ସପୋର୍ଟରମାନେ ଆଉ ଥରେ ନିଜର ଉପସ୍ଥିତି ଜାହିର କରିଥିଲେ। ଯଦିଓ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସର ଅହମ୍ମଦାବାଦ ସ୍ଥିତ ହୋମ୍ ଭେନ୍ୟୁରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା, ତଥାପି ଦର୍ଶକଙ୍କ ଏକ ବଡ଼ ଭାଗ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ।

ରଜତ ପାଟିଦାର ଏବଂ ବିରାଟ କୋହଲି ଉଭୟ ଆରସିବିକୁ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇପିଏଲ୍ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍‌ର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଶଂସକ (ଫ୍ୟାନ୍ ବେସ୍) ମାନଙ୍କୁ ସଲାମ କରିଛନ୍ତି।

ବିରାଟ କୋହଲି ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ସବୁବେଳେ କହେ ଯେ ଆମର କେବଳ ସାତଟି ହୋମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ନାହିଁ। ଆମ ପାଖରେ ବୋଧହୁଏ ୧୪ଟି ହୋମ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଅଛି। ଆମେ ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଉ, ଆମର ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଆମକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦଳ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୁଅନ୍ତି। ଜିଟି ଆଜି ରାତିରେ ହୋମ୍ ସାଇଡ୍ ହୋଇଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେମିତି ୯୦ ପ୍ରତିଶତ ଦର୍ଶକ ଆରସିବିର ସପୋର୍ଟର ଥିଲେ। ଏହା ଏମିତି କିଛି, ଯାହାକୁ ଆମେ ଏତେ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ିଛୁ ଏବଂ ଆମେ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ଗର୍ବିତ ଅନୁଭବ କରାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଏବଂ ନିଜର ସର୍ବୋତ୍ତମ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁ। ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ଅମୂଲ୍ୟ। ମୁଁ ସତରେ ବହୁତ ଖୁସି ଯେ ସେମାନେ ଆଜି ରାତିରେ ଆମ ସହିତ ଉତ୍ସବ ମନାଇ ପାରିଲେ ଏବଂ ଆମକୁ ଟ୍ରଫି ଟେକୁଥିବାର ଦେଖିପାରିଲେ।"

"ପାଟିଦାର ମଧ୍ୟ ସମାନ କଥା କହିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଏହି ବିଜୟକୁ ସେହି ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରାୟ ଦୁଇ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ସବୁ ଭଲ ମନ୍ଦ ସମୟରେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ସହିତ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ପାଟିଦାର କହିଛନ୍ତି, "ଏହା ପୁଣି ଥରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆରସିବି ଫ୍ୟାନ୍ସ। ଇ ସାଲା ନୂ କପ୍‌ ନାମଦୁ (Ee Sala Nu Cup Namdu)।"

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IPL 2026 Final: ଗୁଜରାଟକୁ ହରାଇ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଆଇପିଏଲ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ହେଲା ଆରସିବି

IPL 2026: କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ପୁରସ୍କାର? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ରବାଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା

TAGGED:

RAJAT PATIDAR
BENGALURU STAMPEDE VICTIMS
CRICKET
ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ
IPL 2026 FINAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.