ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ବଡ଼ ଝଟକା: ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ ଷ୍ଟାର ଖେଳାଳି
IPL 2026 ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଶିବିରରୁ ଏକ ନିରାଶାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
Published : March 20, 2026 at 4:02 PM IST|
Updated : March 20, 2026 at 4:09 PM IST
IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଶିବିରରୁ ଏକ ନିରାଶାଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଦଳର ଷ୍ଟାର୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସାମ୍ କରନ୍ (Sam Curran) ଆହତ ସମସ୍ୟା କାରଣରୁ ଚଳିତ ସିଜନରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଇଂଲିଶ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି ଦଳ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି।
କାହିଁକି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଲେ କରନ?
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, କରନଙ୍କର 'ଗ୍ରୋଇନ୍ ଇଞ୍ଜୁରି' (Groin Injury) ବା ମାଂସପେଶୀରେ ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ନିକଟରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ସେ ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ଭାରତଠାରୁ ହାରି ଇଂଲଣ୍ଡ ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରୁ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଆହତ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ସେ ପୂରା ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ଟ୍ରେଡିଂରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳରେ ହୋଇଥିଲେ ସାମିଲ୍
ଗତ ବର୍ଷ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ଏକ ବଡ଼ ଟ୍ରେଡିଂ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ସାମ୍ କରନ ଏବଂ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ପଠାଇ, ବଦଳରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ନିଜ ଦଳରେ ସାମିଲ କରିଥିଲା। କରାନ ୨୦୨୩ ନିଲାମରେ ୧୮.୫ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ବିକ୍ରି ହୋଇ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ଖେଳାଳି ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗତ ସିଜନରେ ଚେନ୍ନାଇ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ ସେତେଟା ଖାସ୍ ରହିନଥିଲା।
Rajasthan Royals have hit a hurdle before the start of their IPL 2026 campaign 🤕— ESPNcricinfo (@ESPNcricinfo) March 20, 2026
ଅଧିନାୟକ ଚୟନକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଚଳିତ ବର୍ଷ ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କୁ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି। ପୂର୍ବତନ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ବାଲାଜୀ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରକଟ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କହିବା କଥା ଥିଲା ଯେ, ଦଳ ପାଖରେ ଜାଡେଜା କିମ୍ବା କରାନଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଖେଳାଳି ଥାଉ ଥାଉ ପରାଗଙ୍କୁ ଏହି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବା ଏକ ସାହସିକ କିନ୍ତୁ ବିବାଦୀୟ ନିଷ୍ପତ୍ତି।
କିପରି ରହିଥିଲା ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପରେ କରନଙ୍କ ପ୍ରଦର୍ଶନ
ଟି-ଟ୍ୱେଣ୍ଟି ବିଶ୍ୱକପ୍ ୨୦୨୬ ସମୟରେ ସାମ୍ କରନ ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ ଜଣେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ। ସେ ୧୬୭ ରନ୍ କରିବା ସହ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ନେଇ ଦଳକୁ ସେମିଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ନେପାଳ ବିପକ୍ଷରେ ଶେଷ ଓଭରରେ ୧୦ ରନ୍ ରକ୍ଷା କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତାଇବା ଏବଂ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବିପକ୍ଷରେ ୩୦ ବଲରୁ ଅପରାଜିତ ୪୩ ରନ୍ କରିବା ତାଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଥିଲା। କରନ୍ ଇଟାଲୀ ବିପକ୍ଷରେ ୨୨ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଳ୍ପ ବ୍ୟବଧାନରେ ହାରି ଇଂଲଣ୍ଡର ଅଭିଯାନ ଶେଷ ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସେ ନିଜକୁ ଜଣେ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ଖେଳାଳି ଭାବରେ ପ୍ରମାଣିତ କରିଥିଲେ।
Updated list of players who are out of IPL, doubtful and those are missing the first few games🚨— Troll cricket unlimitedd (@TUnlimitedd) March 20, 2026
Sam Curran- Ruled out ✅️
Harshit Rana- Ruled out✅️
Jack Edwards- Ruled out✅️
Nathan Ellis- Ruled out ✅️
Atharva Ankolekar- Ruled out✅️
Wanindu Hasaranga- Doubtful, could be… pic.twitter.com/gCHsDbztrl
କିଏ ହେବେ କରନଙ୍କ ବିକଳ୍ପ?
କରନ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବା ପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଏବେ ଅନ୍ୟ ବିକଳ୍ପ ଖୋଜୁଛି। ଦଳ ପାଖରେ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ଭଳି ଅଭିଜ୍ଞ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ଥିବାବେଳେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକାର ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା ମଧ୍ୟ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛନ୍ତି। ଫେରେରାଙ୍କ ବଡ଼ ବଡ଼ ଶଟ୍ ମାରିବା ସହ ଉପଯୋଗୀ ଅଫ୍-ସ୍ପିନ୍ ବୋଲିଂ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ରହିଛି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା ଯେ, କରାନଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ କେଉଁ ନୂଆ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଦଳରେ ସାମିଲ କରୁଛି।