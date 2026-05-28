ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ; ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ହରାଇ କ୍ୱାଲିଫାୟର୍-୨ରେ ପହଞ୍ଚିଲା ରାଜସ୍ଥାନ

RR vs SRH: ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୪୭ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 28, 2026 at 12:29 AM IST

RR beat SRH, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୪୭ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ମୁଲ୍ଲାନପୁରର ମହାରାଜା ଯଦବିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୨୪୩ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ କେବଳ ୧୯୬ ରନ୍ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ପରାଜୟ ସହ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜୟ ସହ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାଲିଫାୟରରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି, ଯେଉଁଠାରେ ଦଳ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ସହ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟ ମହାରାଜା ଯଦବିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ହିଁ ମଇ ୨୯ ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦ ସମୟରେ ଖେଳାଯିବ।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଅଧିନାୟକ ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ଫିଲ୍ଡିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦଳ ପାଇଁ ବହୁତ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଓପନର୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବା କ୍ଷଣି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ବ୍ୟାକଫୁଟକୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମାତ୍ର ୧୬ଟି ବଲ୍‌ରେ ନିଜର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ୮ଟି ଛକା ବିଶାଳ ମାରିଥିଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜର ଏହି ଧମାକାଦାର ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ ଏବଂ ଏମିତି ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ହାସଲ କରିନେବେ, କିନ୍ତୁ ୧୨ଟି ଛକା ମାରିବା ପରେ ସେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେଙ୍କ ବଲ୍‌ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ସେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ୯୭ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ।

ଏହାପରେ ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲ ମଧ୍ୟ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାଇଁ ଏକ ବିସ୍ଫୋରକ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୨୧ଟି ବଲ୍‌ରେ ୫୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଖେଳାଳି ନିଜ ପାଳିରେ ୩ଟି ଛକା ଏବଂ ୫ଟି ଚୌକା ମାରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ ପରାଗ ମଧ୍ୟ ୧୨ଟି ବଲ୍‌ରେ ୨୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ୨ଟି ଛକା ଏବଂ ୨ଟି ଚୌକା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୨୪୩ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।

ଏପରି ଥିଲା ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଇନିଂସ

ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବା ୨୪୪ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ନଥିଲା। ଦଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଲ୍‌ରେ ହିଁ ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା (୦) ଙ୍କ ରୂପରେ ଏକ ବଡ଼ ଝଟ୍‌କା ଲାଗିଥିଲା। ଏହାପରେ ଇଶାନ କିଶନ, ଟ୍ରେଭିସ୍ ହେଡ୍‌ଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦ୍ୱିତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୫ଟି ବଲ୍‌ରେ ୫୧ ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ କରି ଦଳକୁ ମଜଭୁତ ସ୍ଥିତିକୁ ଆଣିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଇଶାନ (୩୩) ପେଭିଲିୟନ ଫେରିବା କ୍ଷଣି ଦଳ ଉଲଟଫେରର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ପରିସ୍ଥିତି ଏପରି ହେଲା ଯେ ଏସ୍‌ଆର୍‌ଏଚ୍ ୬.୫ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ୫ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଦେଇଥିଲା।

ଏହାପରେ ସଲିଲ ଆରୋଡା, ନିତୀଶ ରେଡ୍ଡୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଷଷ୍ଠ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୫୬ ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇପାରି ନଥିଲେ। ନିତୀଶ ୩୮ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସଲିଲ ୩୫ ରନ୍‌ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ଶିବାଙ୍ଗ କୁମାର ଦଳର ସ୍କୋରରେ ୨୭ ରନ୍‌ର ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ କେବଳ ୧୯୬ ରନ୍ ସ୍କୋର କରି ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।

ରାଜସ୍ଥାନ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର ସର୍ବାଧିକ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ନାନ୍ଦ୍ରେ ବର୍ଗର, ସୁଶାନ୍ତ ମିଶ୍ର ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ୨ଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ୟଶ୍ ରାଜ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ।

