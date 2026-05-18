DC vs RR: ଶେଷ ଓଭର ଥ୍ରୀଲର; ରାଜସ୍ଥାନକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ

By ETV Bharat Sports Team

Published : May 18, 2026 at 12:34 AM IST

DC vs RR Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୬୨ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟର ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ରବିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ (୧୭ ମଇ) ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ହାଇଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମ୍ୟାଚରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପରାଜୟ ସହ ରାଜସ୍ଥାନ ଟିମ୍ ଫ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଉ ଏକ ସହଜ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡ଼ା କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରାଜସ୍ଥାନ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଶେଷ ଓଭରରେ ଏହି ଟାର୍ଗେଟକୁ ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

ରାଜସ୍ଥାନ ପାଇଁ ଓପନର ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ଜୟସ୍ୱାଲ ୯ ବଲ୍‌ରେ ୧୨ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ୨୧ ବଲ୍‌ରେ ୪୬ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ନିଜ ପାଳିରେ ୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୩ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ବୈଭବ ଏକ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛକା ମାରିଥିବା ବ୍ୟାଟର ବନିଛନ୍ତି।

ଅନ୍ୟପଟେ ରିୟାନ ପରାଗ ୨୬ ବଲ୍‌ରେ ୫୧ ରନ୍‌ର ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନାମରେ ୩ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୫ଟି ଛକା ସାମିଲ କରିଥିଲେ। ଏହିପରି ଭାବେ ରାଜସ୍ଥାନ ୨୦ ଓଭରରେ ୮ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରିଥିଲେ। ସେ ୪ ଓଭରରେ ୪୦ ରନ୍ ବ୍ୟୟ କରି ୪ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ। ଏହାଛଡ଼ା ଲୁଙ୍ଗି ଏଙ୍ଗିଡି ଏବଂ ମାଧବ ତିୱାରୀଙ୍କୁ ୨ଟି ଲେଖାଁଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।

ଏପରି ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଇନିଂସ

୧୯୪ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏକ ଚମତ୍କାର ଆରମ୍ଭ ମିଳିଥିଲା। ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ୍ ୩୧ ବଲ୍‌ରେ ୫୧ ରନ୍‌ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଏହି ଇନିଂସରେ ୭ଟି ଚୌକା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ମିଶି ପୋରେଲ୍ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୦୫ ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ।

ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ୍ ୩୧ ବଲ୍‌ରେ ୫୧ ରନ୍‌ର ଚମତ୍କାର ପାଳି ଖେଳିଥିବା ବେଳେ, କେ.ଏଲ୍. ରାହୁଲଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍‌ରୁ ୪୨ ବଲ୍‌ରେ ୫୬ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସାହିଲ ପାରଖ ବିଶେଷ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରି ନଥିଲେ ଏବଂ ୮ ବଲ୍‌ରେ ୯ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ୧୮ ବଲ୍‌ରେ ୩୪ ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶେଷରେ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ୫ ବଲ୍‌ରେ ୧୮ ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ମୋଡ଼ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ପରି ଭାବେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୯.୨ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୧୯୭ ରନ୍ ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

