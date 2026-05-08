DC VS KKR: ଆଜି ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ-କୋଲକାତା ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ: ଜାଣନ୍ତୁ କାହର ପଲ୍ଲା ଭାରି?
Published : May 8, 2026 at 1:09 PM IST
DC VS KKR IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୫୧ତମ ମୁକାବିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଆଡ଼କୁ ଆଉ ଏକ ପାଦ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାହିଁବ। ଅନ୍ୟପଟେ କେକେଆର୍ ସିଜିନ୍ର ଚତୁର୍ଥ ବିଜୟ ସନ୍ଧାନରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।
ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୩୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୫ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିବା ବେଳେ କେକେଆର୍ ୧୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମୁକାବିଲାରେ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ୨୭୨ ରନ୍ ରହିଥିବା ବେଳେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍କୋର ୯୭ ରନ୍ ରହିଛି।
🔵 DC 👉 7th position | 8 points
🟣 KKR 👉 8th position | 7 points
🟣 KKR 👉 8th position | 7 points
ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୯୫ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ୩୯ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ୫୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ଦଳକୁ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ୨ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଟାଇ ରହିଛି ଏବଂ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ୪୩.୬୧% ରହିଛି। ସେହିପରି କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏହି ପଡ଼ିଆରେ ୧୩ଟି ମୁକାବିଲା ଖେଳିଛି। ଯେଉଁଥିରୁ ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛି ଏବଂ ୬ଟିରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ରହିଛି। କେକେଆର୍ର ବିଜୟ ପ୍ରତିଶତ ୪୬.୧୫% ରହିଛି।
ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ
ଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମର ପିଚ୍ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଛୋଟ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଏବଂ ଦ୍ରୁତ ଆଉଟଫିଲ୍ଡ ଯୋଗୁଁ ଏହି ପିଚ୍ ବ୍ୟାଟରଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଭଳି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଯେଉଁଠାରେ ବଡ଼ ଶଟ୍ ଏବଂ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମୁକାବିଲାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଶା ରହିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରୁଥିବା ଦଳ ଫାଇଦାରେ ରହିପାରେ।
ପାଣିପାଗ ରିପୋର୍ଟ
ଶୁକ୍ରବାର ଦିଲ୍ଲୀର ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ଅନୁଯାୟୀ ବର୍ଷାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ତାପମାତ୍ରା ୪୩ ରୁ ୨୪ ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ପବନ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ୧୪ କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ବହିପାରେ। ସେହିପରି ଆର୍ଦ୍ରତା ୩୯% ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।
ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-11
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ: କେଏଲ୍ ରାହୁଲ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ପଥୁମ ନିସାଙ୍କା, କରୁଣ ନାୟାର, ଟ୍ରିଷ୍ଟନ ଷ୍ଟବ୍ସ, ନୀତିଶ ରାଣା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଅଧିନାୟକ), ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା, ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, ଟି ନଟରାଜନ।
କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ: ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ (ଅଧିନାୟକ), ଅଙ୍ଗକୃଷ ରଘୁବଂଶୀ (ୱିକେଟ୍ କିପର), କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍, ରୋଭମ୍ୟାନ ପାୱେଲ, ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ, ରିଙ୍କୁ ସିଂ, ଅନୁକୂଳ ରୟ, ସୁନୀଲ ନାରାୟଣ, ବୈଭବ ଆରୋରା, କାର୍ତ୍ତିକ ତ୍ୟାଗୀ, ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ।