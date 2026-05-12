ବିଜୟ ପରେ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଝଟ୍‌କା: ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଉପରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜରିମାନା ଲଗାଇଲା BCCI

Axar Patel: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ ଭାରି ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି।

Axar Patel Penalised
ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 12, 2026 at 3:25 PM IST

Axar Patel Penalised, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଉପରେ ବିସିସିଆଇ ଭାରି ଜରିମାନା ଲଗାଇଛି। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଏକ ଭୁଲ୍ କରିଥିବାରୁ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳର ଅଧିନାୟକଙ୍କୁ ଏହି ଦଣ୍ଡ ଦେଇଛି। ଏହି ମାମଲା 'ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍' (ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରୁ ବିଳମ୍ବରେ ଓଭର ଶେଷ କରିବା) ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଭରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଚକ୍କରରେ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ନିଜ ଦଳ ଦ୍ୱାରା ୨୦ତମ ଓଭର ଶେଷ କରିପାରିନଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିଛି।

ଆଇପିଏଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଥିବା ଏକ ପ୍ରେସ୍ ବିବୃତିରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ଡିସି ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଉପରେ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। କାରଣ ଧର୍ମଶାଳାର ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୫ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଓଭର ରେଟ୍ ଧୀମା ଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ ଆଚରଣ ବିଧିର ଧାରା ୨.୨୨ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ସିଜିନ୍‌ରେ ତାଙ୍କ ଦଳର ଏହା ପ୍ରଥମ ଭୁଲ୍ ଥିବାରୁ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କ ଉପରେ ୧୨ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା କରାଯାଇଛି।

ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍‌ସକୁ ଦଣ୍ଡିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଶେଷ ଓଭରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଦଳକୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଲାଇନରେ ମାତ୍ର ୪ ଜଣ ଫିଲ୍ଡର ରଖିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିଥିଲା। ଯଦି ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ ଶେଷ ଓଭର ଆରମ୍ଭ ନକରନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ 'ଫିଲ୍ଡିଂ ରିଷ୍ଟ୍ରିକସନ୍ ପେନାଲ୍ଟି' (କ୍ଷେତ୍ରରକ୍ଷଣ କଟକଣା ଦଣ୍ଡ) ଲାଗୁ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ପାୱାରପ୍ଲେ ପରେ ୫ ଜଣ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ରଖାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ଲୋ ଓଭର ରେଟ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ୩୦ ଗଜ ଘେର ବାହାରେ ମାତ୍ର ୪ ଜଣ ଫିଲ୍ଡର ରଖିପାରିବେ।

ମ୍ୟାଚ୍ କଥା କହିଲେ, ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦଳର ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଟସ୍ ଜିତି ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ନିଜର ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋମ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୨୦ ଓଭରରେ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୧୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଶେଷ ଓଭରରେ ଦଳ ମାତ୍ର ୫ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପରିଣାମ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍‌ସ ୨୧୧ ରନ୍‌ର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ୧୯ତମ ଓଭରରେ ହିଁ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।

ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍‌ସର ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଶା ଉଜ୍ଜୀବିତ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ହାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଟପ୍-୪ରେ ରହିଛି। ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଯଦି ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ତେବେ ପଞ୍ଜାବ ଦଳ ନିଜର ବାକି ମ୍ୟାଚ୍‌ଗୁଡ଼ିକରେ ହାରିଯାଉ ବୋଲି ତାକୁ ଆଶା କରିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ନିଜେ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ସହିତ ପ୍ଲେଅଫ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ସିଜିନ୍‌ରେ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଥିବା ଦଳ ପ୍ଲେଅଫ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚିବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ହିଁ ୪ଟି ଦଳ ଏମିତି ଅଛନ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ଖାତାରେ ୧୩ କିମ୍ବା ଏହାଠାରୁ ଅଧିକ ପଏଣ୍ଟ ରହିଛି।

