IPL 2026: ମୁମ୍ବାଇକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀର କ୍ରମାଗତ ଦ୍ବିତୀୟ ବିଜୟ
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଦ୍ୱାରା ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଚଳିତ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗରେ ପ୍ରଥମ ପରାଜୟ ହାସଲ କରିଛି ।
Published : April 4, 2026 at 9:44 PM IST
DC vs MI IPL 2026: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ର ଅଷ୍ଟମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ, ଘରୋଇ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ, ଅରୁଣ ଜେଟଲି ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ରେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସକୁ ଛଅ ୱିକେଟ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ସମୀର ରିଜଭି ପୁଣି ଥରେ ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ ଖେଳିଛନ୍ତି । ସେ ୫୧ ବଲ୍ରେ ୯୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସାତଟି ଚୌକା ଏବଂ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ଯେତେବେଳେ ମାତ୍ର ୭ ରନ୍ରେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ସେତେବେଳେ ସମୀର ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ । ଏହା ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଅଣକ୍ୟାପ୍ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ସ୍କୋର ।
୧୬୩ ରନ୍ ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରି ଦିଲ୍ଲୀ ୭ ରନ୍ରେ ଆରମ୍ଭରେ ଦୁଇଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା । କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ପୁଣି ଥରେ ସ୍କୋର୍ କରିପାରି ନଥିଲେ ଓ ଗୋଟିଏ ରନ୍ କରି ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍କୁ ଫେରିଥିଲେ । ଏହାପରେ ନୀତିଶ ରାଣା ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସ୍କୋର୍ ନକରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ପରେ ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା ଏବଂ ସମୀର ଇନିଂସ୍କୁ ସମ୍ଭାଳି ଥିଲେ । ସେମାନେ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୬୬ ରନ୍ର ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ । ନିସାଙ୍କା ୩୦ ବଲ୍ରେ ୪୪ ରନ୍ର ଏକ ଚମତ୍କାର ଇନିଂସ୍ ଖେଳିଥିଲେ ।
ତା’ପରେ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆସିଲେ । ସେ ଏବଂ ସମୀର 39 ବଲ୍ରେ 78 ରନ୍ର ଦ୍ରୁତ ଭାଗୀଦାରି କରିଥିଲେ, ଯାହା ମ୍ୟାଚ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀ ସପକ୍ଷରେ ନେଇଥିଲା । ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଭାବେ ସେହି ଭାଗୀଦାରିରେ ମିଲରଙ୍କ ଅବଦାନ ମାତ୍ର 11 ରନ୍ ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସମୀରଙ୍କ ଅବଦାନ 39 ବଲ୍ରେ 78 ରନ୍ ଥିଲା । ତଥାପି ସମୀର 90 ରନ୍ରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମିଲର୍ 21 ରନ୍ରେ ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ ।
ମୁମ୍ବାଇ ପାଇଁ ବୁମରାହ ସବୁଠାରୁ ମଜବୁତ ବୋଲର ଥିଲେ । ସେ 4 ଓଭରରେ କେବଳ 21 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ । ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର ଏବଂ କାର୍ଲସନ୍ ବୋଶ ସବୁଠାରୁ ମହଙ୍ଗା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ । ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ 3 ଓଭରରେ 41 ରନ୍ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ବୋଶ 3.1 ଓଭରରେ 39 ରନ୍ ଦେଇଥିଲେ ।
ପୂର୍ବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲେ । ସେ ଚମତ୍କାର ବୋଲିଂ କରି ମୁମ୍ବାଇକୁ ବଡ଼ ସ୍କୋର କରିବାରୁ ରୋକିଥିଲେ । ମୁମ୍ବାଇ ୨୦ ଓଭରରେ କେବଳ ୧୬୨/୬ କରିପାରିଥିଲା । ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଅଧିନାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ ୩୬ ବଲ୍ ରୁ ୫୧ ରନ୍ ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସ୍କୋରକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିପାରି ନଥିଲେ । ରୋହିତ ଶର୍ମା ୨୬ ବଲ୍ ରୁ ୩୫ ରନ୍ ଏବଂ ନମନ ଧୀର ୨୧ ବଲ୍ ରୁ ୨୮ ରନ୍ ଯୋଗଦାନ ଦେଇଥିଲେ ।
ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ମୁକେଶ କୁମାର ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ, ସେ ତିନି ଓଭରରେ ୨୬ ରନ୍ ଦେଇ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ବୋଲର ଥିଲେ, ସେ ଚାରି ଓଭରରେ ମାତ୍ର ୨୨ ରନ୍ ଦେଇ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ସୂର୍ଯ୍ୟ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଖେଳାଳିରୁ ଅଧିନାୟକ
ମୁମ୍ବାଇ ଅଧିନାୟକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ଅସୁସ୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆଜିର ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ନଥିଲେ । ପୂର୍ବ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଖେଳାଳି ଭାବେ ଖେଳିଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବଙ୍କୁ ଅଧିନାୟକ ନିଯୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା । ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ମୁମ୍ବାଇ ସେମାନଙ୍କ ଦଳରେ ତିନିଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ହାର୍ଦ୍ଦିକଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଦୀପକ ଚହର, ଟ୍ରେଣ୍ଟ ବୋଲ୍ଟଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ କର୍ବେନ୍ ବୋଶ୍ ଏବଂ ଗଜାନଫର୍ ଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ମିଚେଲ୍ ସାଣ୍ଟନରଙ୍କୁ ସାମିଲ କରିଥିଲା ।
DC ବନାମ MI: ଉଭୟ ଦଳ ପାଇଁ ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ): କେଏଲ ରାହୁଲ (ୱିକେଟକିପର), ପଥୁମ ନିସାଙ୍କା, ନୀତୀଶ ରାଣା, ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (ଅଧିନାୟକ), ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବସ୍, ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍, ବିପ୍ରଜ ନିଗମ, ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ, ଟି ନଟରାଜନ, ମୁକେଶ କୁମାର ।
ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ (ପ୍ଲେଇଂ ଇଲେଭେନ): ରୋହିତ ଶର୍ମା, ରିଆନ ରିକେଲଟନ୍ (ୱିକେଟକିପର), ତିଲକ ବର୍ମା, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁମାର ଯାଦବ (ଅଧିନାୟକ), ନମନ ଧୀର, ଶେରଫାନ୍ ରଥରଫୋର୍ଡ, ମିଚେଲ ସାଣ୍ଟନର, କର୍ବିନ୍ ବୋଶ୍, ଶାର୍ଦ୍ଦୁଳ ଠାକୁର, ଦୀପକ ଚହର, ଜସପ୍ରିତ ବୁମରା।
DC ବନାମ MI ହେଡ୍-ଟୁ-ହେଡ୍
ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସମେତ ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ୍ ୩୮ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି । ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ମୁମ୍ବାଇ ୨୧ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଦିଲ୍ଲୀ ଉପରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଆଜିର ବିଜୟ ସହ ଦିଲ୍ଲୀ ୧୭ଟିରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଛି ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ