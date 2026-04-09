ETV Bharat / sports

DC vs GT: ମିଲରଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଗଲା ବେକାର, ଦିଲ୍ଲୀ ହାତରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଗୁଜରାଟ

DC vs GT: ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ୧ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି।

DC vs GT Highlights
ଦିଲ୍ଲୀ ହାତରୁ ବିଜୟ ଛଡ଼ାଇ ନେଲା ଗୁଜରାଟ (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : April 9, 2026 at 12:41 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

DC vs GT Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବୁଧବାର (୮ ଏପ୍ରିଲ୍) ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ର ୧୪ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟାନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀର ଅରୁଣ ଜେଟଲୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସକୁ ୧ ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ୯୨ ରନ୍ ଏବଂ ଡେଭିଡ୍ ମିଲରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ସତ୍ତ୍ୱେ ଦିଲ୍ଲୀ ବିଜୟଠାରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପାଦେ ଦୂରରେ ରହି ଯାଇଥିଲା।

ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିଲେ ଟସ୍ ଜିତି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କିରବାକୁ ଆସିଥିବା ଗୁଜରାଟର ଆରମ୍ଭ ଖରାପ ରହିଥିଲା ଏବଂ ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (୧୨) ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଜୋସ ବଟଲର ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲେ। ଜୋସ୍ ବଟଲର ମାତ୍ର ୨୭ ବଲ୍‌ରେ ୫୨ ରନ୍‌ର ଏକ ଦମଦାର ଇନିଂସ ଖେଳି ଦଳର ସ୍କୋରକୁ ଗତି ଦେଇଥିଲେ। ବଟଲରଙ୍କ ପରେ ଅଧିନାୟକ ଶୁବମନ ଗିଲ୍ ମୋର୍ଚ୍ଚା ସମ୍ଭାଳି ୭୦ ରନ୍ (୪ ଚୌକା ଓ ୫ ଛକା) ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ୱାଶିଂଟନ ସୁନ୍ଦରଙ୍କ ୫୫ ରନ୍‌ର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଦାନ ବଳରେ ଗୁଜରାଟ ୨୧୦ ରନ୍‌ର ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା।

୨୧୧ ରନ୍‌ର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର ଆରମ୍ଭ ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ଥିଲା। ଦଳ ପାଇଁ ପଥୁମ ନିସଙ୍କା (୪୧) ଏବଂ କେଏଲ୍ ରାହୁଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୭୬ ରନ୍‌ର ଭାଗିଦାରୀ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ମଧ୍ୟକ୍ରମରେ ନୀତିଶ ରାଣା ଏବଂ ସମୀର ରିଜଭୀ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉଟ୍ ହେବା ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ବଡ଼ ଝଟକା ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲା।

ମଧ୍ୟକ୍ରମ ଫେଲ୍ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ରିଜ୍ ଜଗି ରହି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ ଜାରି ରଖିଥିଲେ। ସେ ୧୧ଟି ଚୌକା ଓ ୪ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୯୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇ ଯାଇଥିଲେ। ରାହୁଲ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ମାତ୍ର ୨୦ ବଲ୍‌ରେ ୪୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ମ୍ୟାଚ୍‌କୁ ରୋମାଞ୍ଚକର ସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଆସିଥିଲେ।

ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଜିତିବା ପାଇଁ ଶେଷ ଦୁଇ ଓଭରରେ ୩୬ ରନ୍ ର ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ୧୯ତମ ଓଭରରେ ମିଲର ସିରାଜଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ୨୩ ରନ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଶେଷ ଓଭରରେ ବିଜୟ ପାଇଁ ମାତ୍ର ୧୩ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କ୍ରିଷ୍ଣା ଘାତକ ବୋଲିଂ କର୍ ଶେଷ ଓଭରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ବ୍ୟାଟରଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ। ଶେଷ ବଲ୍‌ରେ ୨ ରନ୍ ଦରକାର ଥିବା ବେଳେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ଓ ଗୁଜରାଟ ୧ ରନ୍‌ରେ ଏହି ରୋମାଞ୍ଚକର ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

IPL: ଗୋଟିଏ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆୟୋଜନ କରିବା ପାଇଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ଦେଖନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚର ପୂରା ତାଲିକା

ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ଖେଳିବେ କି ଧୋନି? ସିଏସକେ ଫ୍ୟାନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍

TAGGED:

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.