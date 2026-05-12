PBKS vs DC: ଅକ୍ଷର-ମିଲରଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ, ପଞ୍ଜାବକୁ ୩ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ
PBKS vs DC: ପ୍ରଥମ ୭ଟି ମ୍ୟାଚରେ ଅପରାଜେୟ ରହିବା ପରେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଦଳର ଏହା କ୍ରମାଗତ ଚତୁର୍ଥ ପରାଜୟ।
Published : May 12, 2026 at 1:21 AM IST
PBKS vs DC Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ରେ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏକ ରୋମାଞ୍ଚକର ମୁକାବିଲା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୋମବାର (୧୧ ମଇ) ଧର୍ମଶାଳାରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ୫୫ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୩ ୱିକେଟରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଶ୍ରେୟସ ଆୟର ଓ ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ୨୧୦ ରନର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଏହାର ଜବାବରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୬ଟି ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ୩ ୱିକେଟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
ଧର୍ମଶାଳାରେ ଚଳିତ ସିଜନର ଏହା ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଥିଲା। ଯାହାକୁ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସର ଦ୍ୱିତୀୟ ହୋମ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ପଞ୍ଜାବ ଏକ ଜବରଦସ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ଓପନର ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଥମ ବଲରେ ହିଁ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ୨.୪ ଓଭରରେ ହିଁ ପଞ୍ଜାବ ନିଜର ୫୦ ରନ୍ ପୂରଣ କରି ଦେଇଥିଲା। ପ୍ରିୟାଂଶ (୫୬) ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ୨୪ ବଲରେ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରି ଦଳକୁ ଏକ ଦ୍ରୁତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ହଠାତ୍ ରନର ଗତି ଧୀମା ହୋଇଯାଇଥିଲା।
What a win for #DC! 💪#PBKS are handed their 4th consecutive loss. The Race To Playoffs is well and truly on! 🤯🤩#TATAIPL | #PBKSvDC #DavidMiller #YashThakur #AxarPatel pic.twitter.com/FfcKfiRxB0— Star Sports (@StarSportsIndia) May 11, 2026
ପ୍ରିୟାଂଶଙ୍କ ପରେ ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର (୫୯ ଅପରାଜିତ) ମଧ୍ୟ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିବା ବେଳେ କୁପର କନୋଲି (୩୮) ମଧ୍ୟ ଉପଯୋଗୀ ପାଳି ଖେଳିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ସମୟରେ ୨୨୦ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବ ବୋଲି ଜଣାପଡୁଥିବା ପଞ୍ଜାବ କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ୨୦୦ ରନ୍ ଅତିକ୍ରମ କରିପାରିଥିଲା। ଶେଷରେ ସୂର୍ଯ୍ୟାଂଶ ସେଡଗେ ମାତ୍ର ୮ ବଲରେ ୨୧ ରନ୍ କରି ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଥିଲେ। ନିଜର ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ମିଡିୟମ ପେସ୍ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ମାଧବ ତିୱାରୀ ଏବଂ ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କ ୨ଟି ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଏପରି ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଇନିଂସ
ପଞ୍ଜାବର ବିଶାଳ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀର ଆରମ୍ଭ ବହୁତ ଖରାପ ରହିଥିଲା। ପାୱାରପ୍ଲେ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦଳ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା ଏବଂ ମାତ୍ର ୪୭ ରନ୍ କରିପାରିଥିଲା। ଏହାପରେ ମଧ୍ୟଭାଗ ଓଭରଗୁଡ଼ିକରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବ୍ୟାଟରମାନେ ସମ୍ଭାଳି କରି ଖେଳିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୭ରୁ ୧୫ ଓଭର ମଧ୍ୟରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୯୬ ରନ୍ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ପରେ ଡେଥ୍ ଓଭରରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବ୍ୟାଟରମାନେ ପଞ୍ଜାବର ବୋଲରଙ୍କ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆକ୍ରମକ ହୋଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନିଶ୍ଚୟ ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ୪ ଓଭରରେ ଦଳ ୭୩ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା। ଏହି ଦମଦାର୍ ଫିନିସିଂ ବଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୯ ଓଭରରେ ୭ଟି ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୧୬ ରନ୍ କରିଦେଇଥିଲା ଏବଂ ୬ ବଲ୍ ବାକି ଥାଇ ଏହି ମ୍ୟାଚକୁ ୩ ୱିକେଟରେ ଜିତି ନେଇଥିଲା।
The points table race just got tighter. 👀#DelhiCapitals stop #PunjabKings from climbing to the top of the table. ❌#TATAIPL #PBKSvDC pic.twitter.com/bTN3WMHYC3— Star Sports (@StarSportsIndia) May 11, 2026
ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ ସର୍ବାଧିକ ୫୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍ ମଧ୍ୟ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୫୧ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଖେଳି ମାତ୍ର ୧୦ ବଲରେ ୨୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପଞ୍ଜାବର ବୋଲିଂ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ଅର୍ଶଦୀପ ସିଂ ଏବଂ ୟଶ ଠାକୁର ୨ଟି ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ବେନ୍ ଡ୍ୱାରସୁଇସ୍ ଏବଂ ମାର୍କସ ଷ୍ଟୋଇନିସଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲା।