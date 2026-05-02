ରାହୁଲ-ନିସାଙ୍କାଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ; ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ୭ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ
Published : May 2, 2026 at 12:43 AM IST
DC vs RR Highlights, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୪୩ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର (୧ ମଇ) ଜୟପୁରର ସୱାଇ ମାନ ସିଂ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ମ୍ୟାଚରେ ଦିଲ୍ଲୀ ନିଜ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରନ୍ ଚେଜ୍ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ୬ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୨୫ ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର କରିଥିଲା। ଯାହାକୁ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ୧୯.୧ ଓଭରରେ ୩ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ସହଜରେ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା।
ବିଜୟ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଣିଥରେ ବିଜୟ ପଥକୁ ଫେରିଛି। ଦଳ ଏହା ପୂର୍ବରୁ କ୍ରମାଗତ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଯାଇଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ୯ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୮ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନକୁ ଉଠିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସକୁ ଜୟପୁରରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ପରାଜୟର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଦଳ ଏହି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ଗତ ମ୍ୟାଚରେ ୨୨୮ ରନ୍ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହାରିଯାଇଥିଲା।
Pathum Nissanka set the foundation, KL Rahul built the momentum 💥#DC pull off their highest-ever chase with authority 👀
From a strong start to a clinical finish… Delhi dominate the night 👊#TATAIPL 2026 | #RRvDC | #KLRahul…
ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦେଇଥଇବା ବିଶାଳ ସ୍କୋରକୁ ପିଛା କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ଓପନର କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଓ ପଥୁମ୍ ନିସାଙ୍କା ଏକ ଧୂଆଁଧାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ୯.୩ ଓଭରରେ ୧୧୦ ରନ୍ର ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ନିସାଙ୍କା ୩୩ ବଲ୍ରୁ ୬୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଯିବା ପରେ ରାହୁଲ, ନୀତିଶ ରାଣାଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳର ମଙ୍ଗ ଧରିଥିଲେ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀର ସ୍କୋରକୁ ୧୭୦ ପାର୍ କରାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ଓଭରରେ ଉଭୟଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲା।
ନୀତିଶ ୧୭ ବଲ୍ରୁ ୩୩ ରନ୍ କରି ତୁଷାର ଦେଶପାଣ୍ଡେଙ୍କ ଶିକାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାହୁଲ (୪୦ ବଲ୍ରୁ ୭୫ ରନ୍)ଙ୍କୁ ଜୋଫ୍ରା ଆର୍ଚ୍ଚର ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ମ୍ୟାଚକୁ ଫେରିବା ପରି ଲାଗୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟ୍ରିଷ୍ଟନ ଷ୍ଟବ୍ସ (୧୧ ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ ୧୮ ରନ୍) ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା (୧୫ ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ ୨୫ ରନ୍) ଦିଲ୍ଲୀକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ।
Tristan Stubbs smacks it for a maximum to finish things early and register DC's highest ever run chase in TATA IPL.💪
ଏପିର ଥିଲା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ପାରି
ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଆରମ୍ଭ ଭଲ ହୋଇନଥିଲା। ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳୁଥିବା ମିଚେଲ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କୁ ଛକା ମାରି ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପରେ ହିଁ ସେ ଏକ ଫୁଲ୍ ଟସ୍ ବଲ୍ରେ ନିଜ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଓଭରରେ କାଇଲ୍ ଜେମିସନଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚୌକା ମାରି ନିଜର ଖାତା ଖୋଲିଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜେମିସନ ଏକ ୟର୍କର୍ ପକାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ବୈଭବ କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ ହୋଇଯାଇଥିଲେ।
୧୨ ରନ୍ରେ ଉଭୟ ଓପନର୍ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ ଫେରିବା ପରେ ଅଧିନାୟକ ରିୟାନ୍ ପରାଗ, ଧ୍ରୁବ ଜୁରେଲଙ୍କ ସହ ମିଶି ଦଳର ସ୍ଥିତି ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ ଏବଂ ତୃତୀୟ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ ୧୦୨ ରନ୍ର ଭାଗିଦାରୀ କରିଥିଲେ। ଏହି ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ଜୁରେଲ୍ ଟିକେ ଧିମା ଖେଳିଥିଲେ। ସେ ୩୦ ବଲ୍ରୁ ୪୨ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ।
KL Rahul switched gears right on cue - steering #DC home & racing to the top of the run charts.💪#TATAIPL 2026 #RRvDC #KLRahul
ପରାଗ ଗୋଟିଏ ପଟେ କ୍ରିଜ୍ରେ ରହି ୫୦ ବଲ୍ରୁ ୯୦ ରନ୍ର ଏକ ଦମଦାର ପାରି ଖେଳିଥିଲେ। ଯେଉଁଥିରେ ୮ଟି ଚୌକା ଓ ୫ଟି ଛକା ସାମିଲ ଥିଲା। ଚଳିତ ସିଜିନରେ ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକୀୟ ପାରି ଥିଲା। ସେ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଡୋନୋଭାନ୍ ଫେରେରା ୧୪ ବଲ୍ରୁ ୨ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୬ଟି ଛକା ମାରି ୪୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ରାଜସ୍ଥାନକୁ ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋରରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏହା ଦଳ ଯଥେଷ୍ଟ ହୋଇନଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ ୪ ଓଭରରେ ୪୦ ରନ୍ ଦେଇ ୩ଟି ୱିକେଟ୍ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିଲେ।