IPL 2026: ବାଙ୍ଗାଲୋରକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ
RCB vs DC IPL 2026: ଶେଷ ଓଭରରେ ୧୭୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ କରିଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ।
Published : April 18, 2026 at 8:14 PM IST
RCB vs DC IPL 2026 ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ : ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ 2026ର 26ତମ ମ୍ୟାଚ୍ ରେ, ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ରୟାଲ୍ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର (RCB)କୁ ତା'ର ଘରୋଇ ପଡ଼ିଆ ଏମ୍ ଚିନ୍ନାସ୍ୱାମୀ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । କେଏଲ ରାହୁଲଙ୍କ 57 ଏବଂ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ୍ ଷ୍ଟବ୍ସଙ୍କ 60 ରନ୍ ବଳରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସହଜରେ 20ତମ ଓଭରରେ 176 ରନର ଟାର୍ଗେଟକୁ ହାସଲ କରିଥିଲା । ଶେଷ ଓଭରରେ ବିଜୟ ପାଇଁ 15 ରନି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଥିବା ବେଳେ, RCB ରୋମାରିଓ ସେଫର୍ଡଙ୍କୁ ବଲ୍ ଦେଇଥିଲା । ଏପରିସ୍ଥଳେ ମିଲର ଏବଂ ଷ୍ଟବ୍ସ ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ବଲରୁ ଦୁଇଟି ସିଙ୍ଗଲ୍ସ ନେଇଥିଲେ । ତା'ପରେ ମିଲର ତୃତୀୟ ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ବଲରୁ ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ସ୍କୋରକୁ ସମାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ ବଲରେ ଚୌକା ମାରି ବିଜୟ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ ।
David Miller DOES IT IN STYLE! 👏— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2026
What a moment for him and what a victory for @DelhiCapitals 👌
Scorecard ▶️ https://t.co/vfJ6SccA9T#TATAIPL | #KhelBindaas | #RCBvDC pic.twitter.com/iaaHSqD9Ct
ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (ଆରସିବି)କୁ ଛଅ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ (DC) ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନକୁ ଉତିନ୍ନ ହୋଇଛି । ଆରସିବି ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ରୁ ଚାରିଟି ବିଜୟ ସହିତ ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲର ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି । ଏହା ଡିସିର ଏକ ସାମୂହିକ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା କାରଣ କେଏଲ ରାହୁଲ ଏବଂ ଟ୍ରିଷ୍ଟାନ ଷ୍ଟବ୍ସ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ ।
ରାହୁଲ ୫୭ ରନର ଇନିଂସ ଖେଳିବା ସମୟରେ ଡିସି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଦଳ ପାଇଁ ପିଛା କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା । ଷ୍ଟବ୍ସ ମଧ୍ୟ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧଶତ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷ ଓଭରରୁ ପିଛା କରୁଥିବା ଦଳକୁ ୧୫ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିବାରୁ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଶେଷ ଓଭରରେ ଡେଭିଡ୍ ମିଲର ଦୁଇଟି ଛକା ମାରି ଛଅ ୱିକେଟରେ ଦଳକୁ ବିଜୟୀ କରାଇଥିଲେ ।
𝗠𝗮𝗴𝗻𝗶𝗳𝗶𝗰𝗲𝗻𝘁 𝗠𝗶𝗹𝗹𝗲𝗿 🫡— IndianPremierLeague (@IPL) April 18, 2026
David Miller stands up tall and hits them big to take @DelhiCapitals to a thrilling victory 💥👏
Scorecard ▶️ https://t.co/vfJ6SccA9T#TATAIPL | #KhelBindaas | #RCBvDC | @DavidMillerSA12 pic.twitter.com/I6FXLeOhXU
ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିବା ସମୟରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ (RCB) ପାଇଁ ଇନିଂସର ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇଗଲା କାରଣ ସେମାନେ 8 ୱିକେଟ ବିନିମୟରେ କେବଳ 175 ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ । ଇନିଂସ ପ୍ରାୟ 200 ରନ୍ ଆଡକୁ ଗତି କରୁଥିବା ପରି ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କ ନିମ୍ନ କ୍ରମର ନିରାଶାଜନକ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ସେମାନଙ୍କୁ ସମାନ ସ୍କୋରରୁ ତଳେ ପକାଇ ଦେଇଥିଲା । ଟି ନଟରାଜନ ଏବଂ ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡିଙ୍କ କିଛି ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ବୋଲିଂ ପାଇଁ, ଆରସିବି ସ୍ଲଗ୍ ଓଭରରେ ଚାରିଟି ୱିକେଟ ହରାଇ ମାତ୍ର 29 ରନ୍ ହିଁ କରିପାରିଥିଲା ।
ଫିଲିପ୍ ସଲ୍ଟ (63) ଆରସିବି ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍ ସ୍କୋରର ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ 30ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିପାରି ନଥିଲେ । ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରୁ ସମର୍ଥନ ଅଭାବରୁ ଦଳ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ପିଚ୍ ଉପରେ 175/8 ସ୍କୋର କରିପାରିଥିଲା । ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ, କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଏବଂ ଲୁଙ୍ଗି ଏନଗିଡି ଦୁଇଟି ଲେଖାଏଁ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁକେଶ କୁମାର ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ