IPL 2026: ବିଜୟ ସହ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଶେଷ କଲା ଦିଲ୍ଲୀ, ଘରୋଇ ମାଟିରେ ହାରିଗଲା କୋଲକାତା
KKR vs DC: କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ୭୦ତମ ମୁକାବିଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ୪୦ ରନ୍ରେ କୋଲକାତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି।
Published : May 25, 2026 at 1:26 AM IST
KKR vs DC IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ଶେଷ ଲିଗ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ରବିବାର (୨୪ ମଇ) କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। କୋଲକାତାର ଇଡେନ୍ ଗାର୍ଡେନ୍ସ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମୁକାବିଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ୪୦ ରନ୍ରେ କୋଲକାତାକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଦିଲ୍ଲୀ ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ୨୦୩ ରନ୍ର ଏକ ବିଶାଳ ସ୍କୋର ଛିଡ଼ା କରିଥିଲା। ଯାହାର ଜବାବରେ କୋଲକାତା ୧୬୩ ରନ୍ରେ ଅଲ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଯାଇଥିଲା।
ମ୍ୟାଚ୍ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟସ୍ ହାରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦିଲ୍ଲୀକୁ କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଏବଂ ଅଭିଷେକ ପୋରେଲ୍ ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ୪.୩ ଓଭରରେ ୪୦ ରନ୍ର ଓପନିଂ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ହୋଇଥିଲା। ପୋରେଲ୍ ୧୮ଟି ବଲ୍ରୁ ୨୦ ରନ୍ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ କ୍ରିଜ୍କୁ ଆସିଥିବା ସାହିଲ ପାରଖ୍ ୧୭ଟି ବଲ୍ରୁ ୨୪ ରନ୍ କରିଥିଲେ।
A dominant all-round show, led by the batters and sealed by the bowlers, helps them finish their campaign on a high.
କେଏଲ୍ ରାହୁଲ ଗୋଟିଏ ପଟୁ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଏକ ବଡ଼ ସ୍କୋରର ଭିତ୍ତିଭୂମି ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ସେ ୩୦ଟି ବଲ୍ରୁ ୫ଟି ଚୌକା ଏବଂ ୪ଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ୬୦ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଅଧିନାୟକ ଅକ୍ଷର ପଟେଲ (୨୫ ବଲ୍ରୁ ୩୯ ରନ୍), ଡେଭିଡ୍ ମିଲର୍ (୧୯ଟି ବଲ୍ରୁ ୨୮ ରନ୍) ଏବଂ ଆଶୁତୋଷ ଶର୍ମା (୧୧ଟି ବଲ୍ରୁ ଅପରାଜିତ ୧୮ ରନ୍) ଉପଯୋଗୀ ଯୋଗଦାନ ଦେଇ ଦିଲ୍ଲୀକୁ ୨୦୦ ରନ୍ ପାର୍ କରାଇଥିଲେ। କୋଲକାତା ତରଫରୁ ସୌରଭ ଦୁବେ ୪ ଓଭରରେ ୨୮ ରନ୍ ଦେଇ ୨ଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଦେଇଥିବା ୨୦୪ ରନର ବିଶାଳ ଟାର୍ଗେଟ୍ର ପିଛା କରିବାକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିବା କୋଲକାତାର ଟପ୍ ଅର୍ଡରକୁ ଲୁଙ୍ଗି ଏନ୍ଗିଡି ଝଟ୍କା ଦେଇଥିଲେ। ସେ ବିପଜ୍ଜନକ ଫିନ୍ ଆଲେନ୍ (୨) ଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ (୨୫) ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ଏକ ସମୟରେ କୋଲକାତାର ସ୍କୋର ୨ ୱିକେଟରେ ୮୭ ରନ୍ ଥିଲା।
Kuldeep Yadav wraps up the final league game with a match-winning spell & a very well-earned POTM
ଏହା ପରେ କୁଲଦୀପ ଯାଦବ ଘାତକ ବୋଲିଂ କରି କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନ୍ (୨), ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରହାଣେ (୬୦) ଓ ରିଙ୍କୁ ସିଂହ (୦) ଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ନେଇ କୋଲକାତାର ଅଣ୍ଟା ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ରହାଣେ ଓ ରିଙ୍କୁଙ୍କୁ କୁଲଦୀପ ଲଗାତାର ଦୁଇଟି ବଲ୍ରେ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ବଲ୍ରେ ନୂଆ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ତେଜସ୍ୱୀ ଦହିୟାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ ଆଉଟ୍ କରିଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ୱିକେଟ୍କିପର ପୋରେଲ୍ କ୍ୟାଚ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାର ପର ଓଭରରେ ଦହିୟା (୧) ଙ୍କୁ ଅକ୍ଷର କ୍ଲିନ୍ ବୋଲ୍ଡ କରିଥିଲେ।
ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ ଏବଂ ଏନ୍ଗିଡି କୋଲକାତାର ନିମ୍ନ କ୍ରମର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ଆଉଟ୍ କରି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ଏକ ବଡ଼ ବିଜୟ ଦେଇଥିଲେ। ଦିଲ୍ଲୀ ପକ୍ଷରୁ କୁଲଦୀପ ଏବଂ ଏନ୍ଗିଡି ୩ଟି ଲେଖାଁଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଷ୍ଟାର୍କଙ୍କୁ ୨ଟି ଓ ଅକ୍ଷର ପଟେଲଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ମିଳିଥିଲା।
ଦିଲ୍ଲୀ ଲଗାତାର ତୃତୀୟ ବିଜୟ ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜନ ସାମପ୍ତ କରିଛି। ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରୁ ବାହାରି ସାରିଥିଲା। ଦିଲ୍ଲୀ ୧୪ଟି ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ସିଜନ ଶେଷ କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୋଲକାତା ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରେସ୍ ରେ ରହିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ବିପକ୍ଷରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଜିତିବା ପରେ କୋଲକାତା ମଧ୍ୟ ପ୍ଲେଅଫରୁ ବାହାର ହୋଇଯାଇଥିଲା।