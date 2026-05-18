ଆଜି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହ ଚେନ୍ନାଇର ଟକ୍କର, ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ କି ମାହି?

CSK vs SRH: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୬୩ତମ ଆଜି ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଯାଉଛି।

Published : May 18, 2026 at 1:21 PM IST

CSK vs SRH IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ର ୬୩ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସର ସାମ୍ନା ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ସହିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଆଡି (୧୮ ମଇ) ସନ୍ଧ୍ୟା ୭.୩୦ ମିନିଟରେ ଚେନ୍ନାଇର ଐତିହାସିକ ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ। ପାଞ୍ଚ ଥରର ଚାମ୍ପିଅନ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସକୁ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରେ ରହିବା ପାଇଁ, ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ଅନ୍ୟପଟେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଆଉ ଏକ ବିଜୟ ହାସଲ କରି ନିଜର ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ ରାସ୍ତା ପକ୍କା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ।

ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଚେନ୍ନାଇ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୧୨ ପଏଣ୍ଟ ପାଇ ଷଷ୍ଠ ସ୍ଥାନରେ ରହିଥିବା ବେଳେ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୧୨ଟି ମ୍ୟାଚରୁ ୧୪ ପଏଣ୍ଟ ସହ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି।

ଆଜି ଖେଳିବେକି ମାହି?

ଆହତ ହେବା କାରଣରୁ ଧୋନି ଏହି ସିଜନରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ବି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାଁନ୍ତି। ମାହିଙ୍କ ଫିଟନେସ ଏବଂ ବୟସକୁ ଦେଖି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ସିଜନ ପରେ ସେ ଆଇପିଏଲ୍‌ରୁ ଅବସର ନେଇଯିବେ। ଯଦି ଏପରି ହୁଏ, ତେବେ ଚେନ୍ନାଇରେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଧୋନିଙ୍କର ଏହା ଶେଷ ସୁଯୋଗ ହୋଇପାରେ। ଧୋନି ୫ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ନିଜର ଶେଷ ଟି-୨୦ ଚେନ୍ନାଇରେ ହିଁ ଖେଳିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଯଦି ଆଜି ଚେନ୍ନାଇର ପ୍ଲେଇଙ୍ଗ୍ XI ରେ ଧୋନିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ହୁଏ, ତେବେ ସେ କାହା ବଦଳରେ ଦଳକୁ ଆସିବେ ତାହା ଦେଖିବା ବେଶ୍ ଆକର୍ଷଣୀୟ ହେବ।

ହେଡ୍ ଟୁ ହେଡ୍ ରେକର୍ଡ

ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋଟ ୨୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳକୁ ମୋଟ ୮ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଦଳକୁ ମୋଟ ୧୫ଟି ମ୍ୟାଚରେ ବିଜୟ ମିଳିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ସିଜନରେ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଦଳ ଚେନ୍ନାଇ ଦଳ ବିପକ୍ଷରେ ୧୦ ରନରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଏହି ଦୁଇ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଭଲ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ।

ପିଚ୍ ରିପୋର୍ଟ

ଚେନ୍ନାଇର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏମ୍.ଏ. ଚିଦାମ୍ବରମ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯାଇ ସାରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚଗୁଡ଼ିକ ହାଇ-ସ୍କୋରିଂ ରହିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟତଃ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛନ୍ତି। ଛଅଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟର ପିଛା କରୁଥିବା ଦଳ ଜିତିଛି, ଯାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଖେଳ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସହିତ ପିଚ୍‌ ଅଧିକ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ କିଛି ମ୍ୟାଚରେ ପିଚ୍‌ ଉପରେ ସାମାନ୍ୟ ଟର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ଗ୍ରିପ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଅଧିନାୟକ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରନ୍ତି।

ପାଣିପାଗ:

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ ସୋମବାର ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳାଯିବ। ମଇ ୧୮ ତାରିଖରେ ଚେନ୍ନାଇରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚର ପାଣିପାଗ ବିଷୟରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ଷାର ୫୫ ପ୍ରତିଶତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆକ୍ୟୁୱେଦର ଅନୁଯାୟୀ ସର୍ବାଧିକ ୩୬ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଏବଂ ସର୍ବନିମ୍ନ ୨୮ ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ତାପମାତ୍ରା ରହିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି।

ସାମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ଲେଇଂ-11

ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ: ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଋତୁରାଜ ଗାୟକୱାଡ଼ (ଅଧିନାୟକ), ଉର୍ଭିଲ ପଟେଲ, କାର୍ତ୍ତିକ ଶର୍ମା/ଏମଏସ ଧୋନି (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଡେଭାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ବୀର, ଅଂଶୁଲ କମ୍ବୋଜ, ନୂର ଅହମ୍ମଦ, ସ୍ପେନସର ଜନସନ, ମୁକେଶ ଚୌଧୁରୀ, ଗୁରଜାପନୀତ ସିଂ।

ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଅଭିଷେକ ଶର୍ମା, ଇଶାନ କିଷନ (ୱିକେଟକିପର), ହେନରିକ କ୍ଲାସେନ, ସଲିଲ ଆରୋଡ଼ା, ନୀତିଶ କୁମାର ରେଡ୍ଡୀ, ସ୍ମରଣ ରବିଚନ୍ଦ୍ରନ, ପ୍ୟାଟ କମିନ୍ସ (ଅଧିନାୟକ), ଶିବାଙ୍ଗ କୁମାର, ଇଶାନ ମାଲିଙ୍ଗା, ସାକିବ ହୁସେନ, ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ହିଙ୍ଗେ।

