ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର; କହିଲେ-'ଶରୀର ଯଦି ଏତେ ଦୁର୍ବଳ, ତେବେ ଖେଳୁଛ କାହିଁକି?'

IPL 2026: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରେ କିଛି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।

Gavaskar Slams Overseas Stars
ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଲେ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର
By ETV Bharat Sports Team

Published : April 8, 2026 at 1:49 PM IST

Updated : April 8, 2026 at 1:58 PM IST

Gavaskar Slams Overseas Stars, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ୨୦୨୬ ର ରୋମାଞ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିକୁ ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ବିବାଦ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅନେକ ଷ୍ଟାର୍ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଆହତ ଓ ଆଉ କିଛି ଖେଳାଳି ନିଜ ଦେଶର ବୋର୍ଡର କଟକଣା ଯୋଗୁଁ ଆଇପିଏଲ୍ ଖେଳିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ଭେଟେରାନ୍ ସୁନୀଲ ଗାଭାସ୍କର କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗାଭାସ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ପ୍ରତି ଏହି ଖେଳାଳିଙ୍କର କ’ଣ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ରହିଛି।

ଚଳିତ ସିଜିନର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିବାଦ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଅଲରାଉଣ୍ଡର କ୍ୟାମେରନ୍ ଗ୍ରୀନଙ୍କୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଛି। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ତାଙ୍କୁ ୨୫.୨ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିକେଟ୍ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ (CA) ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟାଟର ଭାବେ ଖେଳିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ KKR ଅଧିନାୟକ ଅଜିଙ୍କ୍ୟ ରାହାଣେ ମଧ୍ୟ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

ଏହା ଉପରେ ଗାଭାସ୍କର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଦେଶ ପାଇଁ ଖେଳିବା ସବୁବେଳେ ପ୍ରଥମ, କିନ୍ତୁ ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ପକେଟ୍‌ ସହ ହୃଦୟ ବି ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ପଣ ପାଇବାକୁ ହକଦାର ନୁହନ୍ତି କି?"

ବୋଲରଙ୍କ ୱାର୍କଲୋଡ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଗାଭାସ୍କର ବେଶ୍ ପରିହାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଜିକାଲିର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜକୁ ବହୁତ ଫିଟ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦିନକୁ ମାତ୍ର ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ତାଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି।

ଗାଭାସ୍କର କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀର ଏତେ ଦୁର୍ବଳ କିମ୍ବା ଫ୍ରାଜାଇଲ୍, ତେବେ ଆଉ ଦୁଇ ମାସ ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ଘରେ ବସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ୪ ଓଭର ବୋଲିଂ କରିବା କ’ଣ ଶରୀର ଉପରେ ଏତେ ଚାପ ପକାଉଛି?"

ଗାଭାସ୍କର ମଧ୍ୟ ଏକ ଚମକାଇଲା ଭଳି ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, "ଜଣେ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି ଆଇପିଏଲରୁ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି, ତା’ର ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ସେହି ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡକୁ କମିଶନ ଆକାରରେ ମିଳିଥାଏ। ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଟି-୨୦ ଲିଗ୍ (ଯଥା: ଦ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ୍) ବିଦେଶୀ ବୋର୍ଡକୁ ଟଙ୍କା ଦିଏନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଇପିଏଲ୍‌ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ 'କ୍ୟାଶ୍ କାଓ' ବା ଟଙ୍କା ଦେଉଥିବା ଗାଈ ପାଲଟିଛି।"

ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ରୁ ଦୂରେଇ ରହିଛନ୍ତି ଏସବୁ ବିଦେଶୀ ଖେଳାଳି:

  • ମିଚେଲ୍ ଷ୍ଟାର୍କ (DC): ଆହତ ଯୋଗୁଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇନାହାନ୍ତି।
  • ପ୍ୟାଟ୍ କମିନ୍ସ ଓ ଜୋଶ୍ ହେଜଲଉଡ୍: ଦଳ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ବି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫିଟ୍ ନଥିବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିନାହାନ୍ତି।
  • ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଖେଳାଳି (ହସରଙ୍ଗା, ପଥିରାନା): ଫିଟନେସ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବାରୁ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବୋର୍ଡ ଏମାନଙ୍କୁ NoC ଦେଉନାହିଁ। ଏପରିକି ଇଶାନ୍ ମଲିଙ୍ଗା ଏହି ବିବାଦ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ ବିରୋଧରେ କୋର୍ଟରେ ମାମଲା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି।

