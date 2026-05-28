ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂ ଦେଖି ଚକିତ 'ୟୁନିଭର୍ସ ବସ୍': ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ଦେଲେ 'ନ୍ୟୁ ସିକ୍ସ ମେସିନ୍' ଆଖ୍ୟା
IPL 2026: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ନେଇ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ଭେଟେରାନ୍ ଖେଳାଳି କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ନିଜର ଆଧିକାରିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି।
Published : May 28, 2026 at 3:20 PM IST
Gayle on Sooryavansh, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ଏଲିମିନେଟର ମ୍ୟାଚ୍ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ଓପନର୍ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ଏଭଳି ଏକ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ବଡ଼ ବଡ଼ ଦିଗ୍ଗଜ ଖେଳାଳି ମଧ୍ୟ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ୨୯ ବଲ୍ରେ ୯୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିବା ବୈଭବ ନିଜ ଇନିଂସରେ ୧୨ଟି ଛକା ମାରିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ ବୈଭବ ଗୋଟିଏ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ୧୪ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ (୫୯ଟି ଛକା) କୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ସିଜନରେ ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୬୫ଟି ଛକା ଆସିସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ମଧ୍ୟ ଏହି ୧୫ ବର୍ଷୀୟ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂର ଦିୱାନା ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଫଟୋ ପୋଷ୍ଟ କରି ବୈଭବଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସାରେ ପୋତି ପକାଇଛନ୍ତି।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଏହି ଐତିହାସିକ ଇନିଂସର ତୁରନ୍ତ ପରେ ଟି-୨୦ କ୍ରିକେଟର ଦିଗ୍ଗଜ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ ନିଜର ଆଧିକାରିକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଫଟୋଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ‘UNIVERSAL BABY BOSS’ ଲେଖାଯାଇଛି। ବୈଭବଙ୍କ ବ୍ୟାଟିଂରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଗେଲ୍ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, “ବୈଭବ କେତେ ଅସାଧାରଣ ଏବଂ ଚମତ୍କାର ଖେଳାଳି। ଯୁବ ଖେଳାଳି, ସର୍ବୋତ୍ତମ ମନୋରଞ୍ଜନ। ନ୍ୟୁ ସିକ୍ସ ମେସିନ୍ (New Six Machine)।” ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବିପଜ୍ଜନକ ହିଟର ଭାବେ ଗଣାଯାଉଥିବା କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଭାରତୀୟ ଯୁବ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ‘ନ୍ୟୁ ସିକ୍ସ ମେସିନ୍’ର ଆଖ୍ୟା ଦେବା ଏହା ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ପାୱାର-ହିଟିଂ ସତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ସ୍ତରର ଥିଲା।
What a phenomenal player Vaibhav is. Great entertainment young man! New Six machine @IPL pic.twitter.com/ofElAousF7— Chris Gayle (@henrygayle) May 27, 2026
ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ରେ ବୈଭବଙ୍କ ୬ ବଡ଼ କାରନାମା
- ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ରନ୍: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଗୋଟିଏ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ କୌଣସି ଅନକ୍ୟାପ୍ଡ ଖେଳାଳି ଭାବେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ୬୮୦ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି।
- ଭାଙ୍ଗିଲା କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ରେକର୍ଡ: ସେ ଚଳିତ ସିଜନରେ ୬୫ଟି ଛକା ମାରି ଗୋଟିଏ ଆଇପିଏଲ୍ ସିଜନରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ୧୪ ବର୍ଷର ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି।
- ଇତିହାସ ରଚିଲେ ବୈଭବ: ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସରେ ୨୦୦+ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୬୦୦ ରୁ ଅଧିକ ରନ୍ କରିବାରେ ସେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ବନିଛନ୍ତି।
- ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ରେ ସର୍ବାଧିକ ଛକା ମାରିବାର ରେକର୍ଡ: ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷ ପ୍ଲେ-ଅଫ୍ (ଏଲିମିନେଟର) ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ସର୍ବାଧିକ ୧୨ଟି ଛକା ମାରିବାର କୀର୍ତ୍ତିମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି।
- ଦ୍ରୁତତମ ୧୦ଟି ଛକାର ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ: ସେ ମାତ୍ର ୨୪ଟି ବଲ୍ରେ ୧୦ଟି ଛକା ମାରି କ୍ରିକେଟ୍ ଜଗତରେ ଏକ ନୂଆ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି।
- ପାୱାରପ୍ଲେରେ ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟିଂ: ବୈଭବ ଆଇପିଏଲ୍ର ଗୋଟିଏ ମ୍ୟାଚ୍ର କେବଳ ପାୱାରପ୍ଲେ ଓଭରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସର୍ବାଧିକ ୮ଟି ଛକା ମାରିଛନ୍ତି।
ମୁଲ୍ଲାନପୁରର ମହାରାଜା ଯାଦବିନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦର ବୋଲିଂ ବାହିନୀକୁ ଧୂଳି ଚଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ମାତ୍ର ୨୯ଟି ବଲ୍ର ସାମ୍ନା କରି ୩୩୪.୪୮ ର ବିସ୍ଫୋରକ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ରେ ୯୭ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହି ଇନିଂସ ସମୟରେ ସେ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କ ଆଇପିଏଲ୍ ଇତିହାସର ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତତମ ଶତକ ମାରିବାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାରୁ ମାତ୍ର ୩ ରନ୍ ଦୂରରେ ରହିଯାଇଥିଲେ। ବୈଭବ ନିଜର ଶତକ ପୂରଣ କରିପାରି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଏହି ଧୂଆଁଧାର ଇନିଂସରେ ମାରିଥିବା ୧୨ଟି ଛକା ବଳରେ ସେ ନିଜେ ‘ୟୁନିଭର୍ସ ବସ୍’ କ୍ରିସ୍ ଗେଲ୍ଙ୍କୁ ନିଜର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶଂସକ ବଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
9️⃣7️⃣ runs of pure edge-of-the-seat brilliance 🫡— IndianPremierLeague (@IPL) May 28, 2026
🎥 9️⃣7️⃣ seconds of Vaibhav Sooryavanshi doing 𝗩𝗮𝗶𝗯𝗵𝗮𝘃 𝗦𝗼𝗼𝗿𝘆𝗮𝘃𝗮𝗻𝘀𝗵𝗶 𝘁𝗵𝗶𝗻𝗴𝘀 🤩#TATAIPL | #Eliminator | #TheFinalLeap | #SRHvRR | @rajasthanroyals pic.twitter.com/587tfDrWTS