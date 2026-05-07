ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ: 'IPL ‌ରେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କାହାରିକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବନି'

ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ: 'IPL ରେ ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ କାହାରିକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବନି'
ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ ସୈକିଆ ନିକଟରେ ଟିମ୍ ସହିତ ‘ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି’ ବୁଲିବା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗିବା ଖବର ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
Published : May 7, 2026 at 8:39 PM IST
BCCI on IPL Discipline, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲର ଚଳିତ ସିଜନରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ପଡ଼ିଆରେ ଯେଉଁଠି ରନ୍ର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ପଡ଼ିଆ ବାହାରେ ‘ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ’ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବୋର୍ଡ (BCCI) ର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ଦେବଜିତ ସୈକିଆ ନିକଟରେ ଟିମ୍ ସହିତ ‘ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତି’ ବୁଲିବା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରୋଟୋକଲ ଭାଙ୍ଗିବା ଖବର ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ସୈକିଆ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବୋର୍ଡ ଏହି ‘ଅନିୟମିତତା’ ଉପରେ ମୂକବଧିର ହୋଇ ବସିନାହିଁ ଏବଂ ଖୁବଶୀଘ୍ର ଏହା ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ।
ଦେବଜିତ ସୈକିଆ ଗୁରୁବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହ କଥା ହେବା ସମୟରେ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ସିଜନରେ ଏମିତି ଅନେକ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯାହା ସିଧାସଳଖ ବୋର୍ଡର ଆଣ୍ଟି-କରପସନ (ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ) ପ୍ରୋଟୋକଲର ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କିଛି ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ଏବଂ ଖେଳାଳି ସୁରକ୍ଷା ବଳୟକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି। ସୈକିଆଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ‘ଆମେ ଦେଖିଛୁ ଯେ ଅନଧିକୃତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଟିମ୍ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହ ଯାତ୍ରା କରୁଛନ୍ତି, ଏପରିକି ଟିମ୍ ବସ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହୁଛନ୍ତି। କିଛି ଲୋକ ଟିମ୍ ହୋଟେଲ ଏବଂ ଖେଳାଳି କିମ୍ବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ରୁମ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିନା ଅନୁମତିରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏହା ଆମର ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୋଧୀ ନିୟମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ।’
ସୈକିଆଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ବିସିସିଆଇ ଏବଂ ଆଇପିଏଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣିଂ ବଡି ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ଆଡଭାଇଜରୀ (ପରାମର୍ଶାବଳୀ) ଜାରି କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଯାହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଏହି ଅନିୟମିତତା ଉପରେ ରୋକ୍ ଲଗାଇବା। ବୋର୍ଡର ଏହି କଠୋରତା ପଛରେ ଗତ ମାସରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ଘଟଣାକୁ ମଧ୍ୟ କାରଣ ବୋଲି ମାନାଯାଉଛି। ଯାହା ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ପାଳନ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।
ଗୁଆହାଟୀରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ବିପକ୍ଷ ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସର ଟିମ୍ ମ୍ୟାନେଜର ରୋମି ଭିଣ୍ଡରଙ୍କୁ ଡଗ୍ଆଉଟ୍ରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ବିସିସିଆଇ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇ ତାଙ୍କ ଉପରେ ୧ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇବା ସହ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲେ।
#WATCH | Guwahati, Assam: BCCI Secretary Devajit Saikia says, " this time, we have observed various anomalies and irregularities in the conduct of certain franchises and players. so bcci and ipl are preparing an advisory, and we are going to release that advisory this evening… pic.twitter.com/JtScEpcpCg— ANI (@ANI) May 7, 2026
ସେହିପରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ ବିପକ୍ଷରେ ନ୍ୟୁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ସମୟରେ ରୟାଲ୍ସର ରିୟାନ୍ ପରାଗଙ୍କୁ କଥିତ ଭାବେ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମ୍ ଭିତରେ ‘ଭେପିଙ୍ଗ୍’ (ଇ-ସିଗାରେଟ୍) କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ସାର୍ବଜନୀନ ହେବା ପରେ ଖେଳାଳିଙ୍କ ଅନୁଶାସନ ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ସୈକିଆ କେବଳ ଖେଳାଳି ନୁହଁନ୍ତି, ବରଂ ଦଳର ମାଲିକ ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଖେଳ ସମୟରେ ଡଗ୍ଆଉଟ୍ ଏବଂ କିଛି ନିଷିଦ୍ଧ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ପବିତ୍ରତା ଥାଏ, ଯାହାକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟିମ୍ ମାଲିକ ଏବଂ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ସେହିସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଅନୁମତି ନାହିଁ। ସୈକିଆ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାରେ କୋହଳ ମନୋଭାବ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା ବାହ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପର ବିପଦ ବଢ଼ିଯାଉଛି।
ବିସିସିଆଇ ସମ୍ପାଦକ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ କୋହଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଡଭାଇଜରୀ ଜାରି ହେବା ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଖେଳାଳି, ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଫ୍ରାଞ୍ଚାଇଜ୍ ମାଲିକ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଥିବା ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି, ତେବେ ବୋର୍ଡ କୌଣସି ସଂକୋଚ ନକରି କଠୋର ଅନୁଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବ।
ସୈକିଆ ନିଜ କଥା ଶେଷ କରି କହିଛନ୍ତି, ‘ଆମେ ଏହି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଉଛୁ। ଆମେ ଦେଖାଇ ଦେଇଛୁ ଯେ ଆମେ ହାତରେ ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିନାହୁଁ। ଆଡଭାଇଜରୀକୁ ଅତି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯିବ ଏବଂ ଯିଏ ବି ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ, ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଉ ନା କାହିଁକି, ବିସିସିଆଇ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ।’.