ଅସଦାଚରଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଆରିସିବି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ, ବିସିସିଆଇ ଲଗାଇଲା ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା

BCCI ଡେଭିଡ୍‌ଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି।

ଅସଦାଚରଣ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡିତ ହେଲେ ଆରିସିବି ଷ୍ଟାର ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ
By ETV Bharat Sports Team

Published : May 11, 2026 at 6:52 PM IST

Tim David Fined, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ରାୟପୁରରେ ରବିବାର ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋମାଞ୍ଚକର ଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ ର ୫୪ତମ ମ୍ୟାଚରେ ଶେଷ ବଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୋରଦାର ଆକ୍ସନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚାମ୍ପିଅନ୍ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ମୁମ୍ବାଇକୁ ୨ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳିମାନେ ନିଜର ଭାବନା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମ୍ୟାଚ୍ ଚାଲିଥିବା ସମୟରେ ଆରସିବିର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଭାବପ୍ରବଣ ହୋଇ ଏପରି ଏକ କାମ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଭିଡିଓ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇରାଲ୍ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ।

ରବିବାର ୧୧ ମଇରେ ରାୟପୁରରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରବଳ ଡ୍ରାମା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା । କମ୍ ସ୍କୋର ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ କେତେବେଳେ ମୁମ୍ବାଇ ଆଡକୁ ତ କେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଆଡକୁ ଢଳୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଘଟଣାରେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ଏକ କଥାକୁ ନେଇ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁର ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲେ। ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ପାଖରେ ଛିଡା ହୋଇ ଡେଭିଡ୍ ଦୁଇ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖାଇ ଏକ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇସାରା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ କାହିଁକି ଏପରି କଲେ, ତାହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏହାର ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ୍ ହୋଇଛି ।

କିନ୍ତୁ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍ ନିଜର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଚର୍ଚ୍ଚାର ପରିସରକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ଏହାର ପରିଣାମ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି । BCCI ଡେଭିଡ୍‌ଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ ଆଚରଣ ବିଧି ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ଯାହା ପଡ଼ିଆରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଇସାରା କରିବା ଏବଂ ଅମ୍ପାୟାରଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୋଧରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଜଡ଼ିତ। ଏଥିପାଇଁ ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍‌ଙ୍କ ଉପରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଫି’ର ୩୦ ପ୍ରତିଶତ ଜରିମାନା ଲଗାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ତାଙ୍କ ନାମରେ ୨ଟି ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଡିମେରିଟ୍ ପଏଣ୍ଟ ମିଳେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବ୍ୟାନ ମଧ୍ୟ ଲାଗିପାରେ।

ଟିମ୍ ଡେଭିଡ୍‌ଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଭଲ ରହିନଥିଲା ଏବଂ ସେ ବ୍ୟାଟ୍ ଜରିଆରେ କୌଣସି ଚମତ୍କାର କରିପାରିନଥିଲେ । ଯେତେବେଳେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁକୁ ୨୫ଟି ବଲ୍‌ରେ ୩୬ ରନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା ଆଉଟ୍ ହେବା ପରେ ଡେଭିଡ୍ କ୍ରିଜକୁ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ଖେଳିପାରିଥିଲେ ଏବଂ ଖାତା ଖୋଲିବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ପ୍ୟାଭିଲିୟନ୍ ଫେରିଯାଇଥିଲେ।

