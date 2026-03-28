IPL 2026: ବାଂଲାଦେଶରେ ହଟିଲା ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରସାରଣ ଉପରୁ କଟକଣା

ବାଂଲାଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ନିଷେଧାଦେଶକୁ ଶେଷରେ ଏହି ଦେଶର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି।

Bangladesh Ends IPL 2026 Blackout
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 28, 2026 at 4:23 PM IST

IPL 2026, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ବାଂଲାଦେଶରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପ୍ରିମିୟର ଲିଗ୍ ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ନିଷେଧାଦେଶକୁ ଶେଷରେ ଏହି ଦେଶର ସରକାର ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ଷ୍ଟାର୍ ପେସ୍ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ ନେଇ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବିବାଦ କାରଣରୁ ଦୁଇ ଦେଶର କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଶୀତଳ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପରେ ସେଥିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି।

ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୮ ତାରିଖରୁ ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ମହାକୁମ୍ଭ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଏବଂ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପରସ୍ପରର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ। ଠିକ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଆରମ୍ଭର କିଛି ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରାଳୟର ଏହି ଘୋଷଣା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଭରିଦେଇଛି।

କାହିଁକି ଲାଗିଥିଲା ବ୍ୟାନ୍?

ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବାଦର ସୂତ୍ରପାତ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ର ନିଲାମ ପ୍ରକ୍ରିୟାରୁ ହୋଇଥିଲା। କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR) ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ୯.୨୦ କୋଟି ଟଙ୍କାର ମୋଟା ଅଙ୍କରେ କିଣିଥିଲା। ମାତ୍ର ସେହି ସମୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଦେଖାଦେଇଥିବା ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ହେଉଥିବା ହିଂସାକାଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଭାରତରେ ପ୍ରବଳ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶଂସକ ଓ କିଛି ସଂଗଠନ ବାଂଲାଦେଶୀ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଇପିଏଲ୍‌ରେ ଖେଳାଇବାକୁ ନେଇ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳସ୍ୱରୂପ ବିସିସିଆଇର ପରାମର୍ଶକ୍ରମେ KKR ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କ ଚୁକ୍ତି ବାତିଲ କରିଥିଲା।

ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ବୋର୍ଡ (BCB) ଓ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏହାର ପ୍ରତିଶୋଧ ସ୍ୱରୂପ ଜାନୁଆରୀ ୨୦୨୬ରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରସାରଣ ଉପରେ ସଂପୂର୍ଣ୍ଣ ରୋକ୍ ଲଗାଯାଇଥିଲା।

ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଓ ବ୍ୟବସାୟିକ ସ୍ଵାର୍ଥ

ବାଂଲାଦେଶରେ ସରକାରୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପରେ ନୂଆ ସୂଚନା ଓ ପ୍ରସାରଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜାହିର ଉଦ୍ଦିନ ସ୍ଵପନ ଏହି କଟକଣା ହଟାଇବା ନେଇ ଗ୍ରୀନ୍ ସିଗନାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, କ୍ରୀଡ଼ା କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଜନୀତିର ପ୍ରବେଶ ଅନୁଚିତ। ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, "ଖେଳ ଏବଂ ରାଜନୀତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିନ୍ନ। ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହୁଁ। ଯଦି କୌଣସି ଘରୋଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଇପିଏଲ୍ ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରେ, ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ।"

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଆର୍ଥିକ କାରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଇପିଏଲ୍‌ର ବ୍ୟାପକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ରହିଛି, ଯାହା ସ୍ଥାନୀୟ ବିଜ୍ଞାପନଦାତା ଓ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ବଡ଼ ଆୟର ଉତ୍ସ। କଟକଣା ହଟିବା ପରେ ଏବେ ଷ୍ଟାର୍ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଓ ଟି-ସ୍ପୋର୍ଟସ ଭଳି ଚ୍ୟାନେଲଗୁଡ଼ିକରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ।

କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରେମୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଖୁସିର ଲହର

ମୁସ୍ତାଫିଜୁରଙ୍କୁ ଦଳରୁ ବାଦ୍ ଦିଆଯିବା ପରେ ବାଂଲାଦେଶୀ ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କ୍ରିକେଟ୍ ଲିଗ୍ ଦେଖିବାକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟାକୁଳ ଥିଲେ। ଏବେ ପ୍ରସାରଣ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ଢାକା ଠାରୁ ଚିଟାଗଙ୍ଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ରିକେଟ୍ ଜ୍ୱର ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।

