IPL 2026: କାହାକୁ ମିଳିଲା କେଉଁ ପୁରସ୍କାର? ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କ ଠାରୁ ରବାଡା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ପୂରା ତାଲିକା
IPL 2026: ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ସିଜିନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି।
Published : June 1, 2026 at 6:51 AM IST
IPL 2026 Awards List: ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର୍ସ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଅହମ୍ମଦାବାଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ଫାଇନାଲରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସକୁ ୫ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଟାଇଟଲ୍ ଜିତିଛି। ଏହି ବିଜୟ ସହିତ ଆରସିବି କ୍ରମାଗତ ଦୁଇଟି ଆଇପିଏଲ୍ ଟ୍ରଫି ଜିତିବାରେ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ଇତିହାସରେ ତୃତୀୟ ଦଳ ହୋଇପାରିଛି।
ଫାଇନାଲ ମ୍ୟାଚରେ ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ୧୫୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲା ଏବଂ ଆରସିବି ସମ୍ମୁଖରେ ୧୫୬ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଥିଲା। ଜବାବରେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ୫ ୱିକେଟ୍ ହରାଇ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଜିନରେ ଚାମ୍ପିୟନ ହେବାର ଗୌରବ ହାସଲ କରିଥିଲା। ଆରସିବି ସମଗ୍ର ସିଜିନରେ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଫାଇନାଲରେ ମଧ୍ୟ ଚାପ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଟ୍ରଫି ନିଜ ନାମରେ କରିଥିଲା।
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ନିଜ ନାମରେ କଲେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର
ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ ସିଜିନରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପୁରସ୍କାର ନିଜ ନାମରେ କରିଛନ୍ତି। ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀଙ୍କୁ ସୁପର ସିକ୍ସର, ସିଏରା ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର, ଇମର୍ଜିଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିଜିନ, ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ ପୁରସ୍କାର ମିଳିଛି।
ସିଜିନ ସମାପ୍ତି ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପୁରସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ୍ ଏବଂ ଇମର୍ଜିଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଅନେକ ଖେଳାଳି ନିଜର ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ବଳରେ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣନ୍ତୁ ଆଇପିଏଲ ୨୦୨୬ର ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ପୁରସ୍କାର ବିଜେତାଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତାଲିକା…
IPL 2026 ପୁରସ୍କାର ତାଲିକା:
- ବିଜେତା ଦଳ - ଆରସିବି - ୨୦ କୋଟି, ଟ୍ରଫି
- ଉପ-ବିଜେତା ଦଳ - ଗୁଜରାଟ ଟାଇଟନ୍ସ - ୧୩ କୋଟି, ସିଲ୍ଡ
- ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ - ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ - ୭ କୋଟି
- ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନ - ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ - ୬.୫ କୋଟି
- ଅରେଞ୍ଜ କ୍ୟାପ୍ - ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ - ୧୦ ଲକ୍ଷ, ଟ୍ରଫି
- ପର୍ପଲ କ୍ୟାପ୍ - କଗିସୋ ରବାଡା - ୧୦ ଲକ୍ଷ, ଟ୍ରଫି
- ମୋଷ୍ଟ ଭାଲ୍ୟୁଏବଲ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିରିଜ୍ - ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ - ୧୫ ଲକ୍ଷ, ଟ୍ରଫି
- ଇମର୍ଜିଙ୍ଗ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ସିଜିନ - ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ - ୧୦ ଲକ୍ଷ, ଟ୍ରଫି
- ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଚୌକା - ସାଇ ସୁଦର୍ଶନ (୭୫) - ୧୦ ଲକ୍ଷ, ଟ୍ରଫି
- ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଛକା - ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ (୭୨) - ୧୦ ଲକ୍ଷ, ଟ୍ରଫି
- ଗ୍ରୀନ୍ ଡଟ୍ ବଲ୍ - ମହମ୍ମଦ ସିରାଜ (୧୭୨) - ୧୦ ଲକ୍ଷ, ଟ୍ରଫି
- କ୍ୟାଚ୍ ଅଫ୍ ଦି ସିଜିନ - ମନୀଷ ପାଣ୍ଡେ - ୧୦ ଲକ୍ଷ, ଟ୍ରଫି
- ଫେୟାର୍ ପ୍ଲେ ପୁରସ୍କାର - ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ - ଟ୍ରଫି
- ପିଚ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ପୁରସ୍କାର - ଧର୍ମଶାଳା - ୨୫ ଲକ୍ଷ
- ପିଚ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ୍ ପୁରସ୍କାର - ଇଡେନ ଗାର୍ଡେନ୍ସ (କୋଲକାତା) - ୫୦ ଲକ୍ଷ, ଟ୍ରଫି
- ସୁପର ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଅଫ୍ ଦି ସିଜିନ - ବୈଭବ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ - ଟାଟା ସିଏରା