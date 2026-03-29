IPL 2026: ସଙ୍କଟରେ CSK! ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆହତ ହେଲେ ଏହି ବିସ୍ଫୋରକ ବ୍ୟାଟର

IPL 2026 ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ଶିବିରରେ ଚିନ୍ତାର ବାଦଲ ମାଡି ଆସିଛି।

Dewald Brevis Injured
Dewald Brevis Injured
By ETV Bharat Sports Team

Published : March 29, 2026 at 8:08 PM IST

Updated : March 29, 2026 at 8:41 PM IST

Dewald Brevis Injured, ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ଆଇପିଏଲ୍ ୨୦୨୬ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ (CSK) ଶିବିରରେ ଚିନ୍ତାର ବାଦଲ ମାଡି ଆସିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଥାତ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୩୦, ସୋମବାର ଦିନ ଗୁଆହାଟୀର ବାର୍ସାପାରା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ (RR) ବିପକ୍ଷରେ ସିଏସକେ ନିଜର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ଏକାଧିକ ଷ୍ଟାର୍ ଖେଳାଳି ଆହତ ହେବା ପ୍ରଶଂସକଙ୍କୁ ନିରାଶ କରିଛି।

ଧୋନିଙ୍କ ପରେ ବ୍ରେଭିସ୍‌ଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ଝଟକା

କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଦଳର ପୂର୍ବତନ ଅଧିନାୟକ ତଥା ଭେଟେରାନ୍ ୱିକେଟକିପର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂ ଧୋନି କାଫ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ (Calf Strain) ଯୋଗୁଁ ଅତିକମରେ ଦୁଇ ସପ୍ତାହ ପାଇଁ ପଡ଼ିଆରୁ ଦୂରେଇ ରହିବେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ଏହି ଖବରରୁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ବାହାରି ନଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଳର ଯୁବ ତାରକା ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ (Dewald Brevis) ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ 'ସାଇଡ୍ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍' (Side Strain) ସମସ୍ୟାରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ସେ ସିଜନର ପ୍ରଥମ ୨ରୁ ୩ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ମିସ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆସନ୍ତାକାଲିର ମ୍ୟାଚ୍ ନ ଖେଳିବା ନେଇ ମଧ୍ୟ ଚେନ୍ନାଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି।

CSK ପାଇଁ କାହିଁକି ଜରୁରୀ ବ୍ରେଭିସ୍?

ଗତ ୨୦୨୫ ସିଜନରେ ଗୁରଜାପନୀତ ସିଂଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ୍ ଚେନ୍ନାଇ ଦଳରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ ସେ ମାତ୍ର ୬ଟି ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପ୍ରାୟ ୧୮୦ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍‌ରେ ୨୨୫ ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ଦଳ ପାଇଁ ଜଣେ ‘ଗେମ୍ ଚେଞ୍ଜର’ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳ ପାଇଁ 'ବେବି ଏବି' ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟାଟିଂ ଦୁର୍ବଳ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

କିପରି ରହିଛି ବ୍ରେଭିସଙ୍କ କ୍ୟାରିୟର

ଡେୱାଲ୍ଡ ବ୍ରେଭିସ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୧୬ଟି ଆଇପିଏଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି ୪୫୫ ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ୨୦୨୨ରେ ସେ ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଦଳରେ ନିଜର ଆଇପିଏଲ୍ କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ କହିଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ପକ୍ଷରୁ ସେ ୪ଟି ଟେଷ୍ଟ, ୯ଟି ଦିନିକିଆ ଓ ୩୦ଟି ଟି-୨୦ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିସାରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ଟି-୨୦ରେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ (୧୬୩.୨୩) ବେଶ୍ ଚମତ୍କାର ରହିଛି।

ନୂଆ ରୂପରେ ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗସ

ଚଳିତ ସିଜନରେ ସିଏସକେ ଅନେକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛି। ଦଳ ରବିନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ବଦଳରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନଙ୍କୁ ଟ୍ରେଡ୍ ଜରିଆରେ ଆଣିଛି, ଯିଏ ଏବେ ଧୋନିଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ୱିକେଟକିପିଂ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। ଅନ୍ୟପଟେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁବ ତାରକା ରିୟାନ ପରାଗଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପଡ଼ିଆକୁ ଓହ୍ଲାଇବ।

