PBKS vs SRH: ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ 6 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍
ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ 33 ବଲରୁ ଅପରାଜିତ 69 ରନ୍ ବଳରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ 220 ରନର ଏକ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଟାର୍ଗେଟକୁ ପିଛା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇଥିଲା ।
Published : April 11, 2026 at 11:41 PM IST
ହାଇଦ୍ରାବାଦ: ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ ଆୟରଙ୍କ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ବଳରେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦକୁ ୬ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୧୯ ରନ୍ କରିଥିଲା। ଜବାବରେ ପଞ୍ଜାବ ୧୮.୫ ଓଭରରେ ୪ ୱିକେଟ ହରାଇ ୨୨୩ ରନ୍ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଥିଲା । ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ପଞ୍ଜାବ ଅପରାଜିତ ରହିଛି ।
ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ସବୁଠାରୁ ସଫଳ ରନ ଚେଜ୍
ପଞ୍ଜାବ ଆଇପିଏଲ ଇତିହାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ରନ ଚେଜ୍ ପୂରଣ କରିଛି । ଦଳ ପୂର୍ବରୁ ୨୦୨୪ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (କେକେଆର) ବିପକ୍ଷରେ ୨୬୨ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ କରିଥିଲା । ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିପକ୍ଷରେ ପୂର୍ବରୁ ସର୍ବାଧିକ ରନ ଚେଜ୍ ୨୦୧୪ରେ ୨୦୬ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଥିଲା । ପଞ୍ଜାବ ଆଇପିଏଲରେ ୧୦ମ ଥର ପାଇଁ ୨୦୦+ ଟାର୍ଗେଟ ପିଛା କରିଛି, ଯାହା ଯେକୌଣସି ଦଳ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବାଧିକ । ମୁମ୍ବାଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ସ ଏହି ତାଲିକାରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି, ଆଇପିଏଲରେ ଛଅ ଥର ୨୦୦+ ଟାର୍ଗେଟ ହାସଲ କରିଛି ।
ପ୍ରିୟାଂଶ ଏବଂ ପ୍ରଭସିମରନଙ୍କ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟାଟିଂ
ଚେଜ୍ ସମୟରେ, ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଭସିମରନ ସିଂହ ପଞ୍ଜାବକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ । ସେମାନେ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ସନରାଇଜର୍ସକୁ କୌଣସି ରନ୍ ସ୍କୋର କରିବାରୁ ବାରଣ କରିଥିଲେ । ପ୍ରିୟାଂଶ ମଧ୍ୟ ୧୬ ବଲ୍ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ । ତଥାପି, ଶିବାଙ୍ଗ କୁମାର ପ୍ରିୟାଂଶ ଆର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସକୁ ପ୍ରଥମ ଝଟକା ଦେଇଥିଲେ । ପ୍ରିୟାଂଶ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ୨୦ ବଲ୍ରେ ୫୭ ରନ କରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପାଞ୍ଚ ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚ ଛକା ମାରିଥିଲେ। ପ୍ରିୟାଂଶ ଏବଂ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 99 ରନ୍ ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ପ୍ରଭସିମରନ୍ ସିଂହ ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ହାସଲ କରିବାର କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ୱିକେଟ୍ ହରାଇଲେ । ପ୍ରଭସିମରନ୍ ୨୪ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ପଚାଶ ପୂରଣ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ରେ କ୍ୟାଚ୍ ହୋଇଥିଲେ । ପ୍ରଭସିମରନ୍ 25 ବଲ୍ ରେ 51 ରନ୍ କରି ଚାରି ଚୌକା ଏବଂ ଚାରି ଛକା ମାରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । ତା’ପରେ ଶିବାଙ୍ଗ କୁପର୍ କନୋଲିଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିଥିଲେ, ଯିଏ 12 ବଲ୍ ରେ 11 ରନ୍ କରି ଗୋଟିଏ ଚୌକା ମାରି ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ ।
ପିଛା କରିବାରେ ଶ୍ରେୟସ୍ ଙ୍କର ରେକର୍ଡ ଭଲ ରହିଛି
ତିନି ୱିକେଟ୍ ହରାଇବା ପରେ, ଅଧିନାୟକ ଶ୍ରେୟସ୍ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଖେଳାଳି ନେହାଲ୍ ୱାଧେରାଙ୍କ ସହିତ ଇନିଂସକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ । ୱାଧେରା ଏବଂ ଶ୍ରେୟସ୍ ଚତୁର୍ଥ ୱିକେଟ୍ ପାଇଁ 69 ରନ୍ ର ପାର୍ଟନରସିପ୍ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ହର୍ଷ ଦୁବେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ । ୱାଧେରା 14 ବଲ୍ ରେ ଗୋଟିଏ ଛକା ସାହାଯ୍ୟରେ 14 ରନ୍ କରିବା ପରେ ଆଉଟ୍ ହୋଇଥିଲେ । କିନ୍ତୁ ଶ୍ରେୟସ୍ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଠିଆ ହୋଇ ଗିଅର୍ ବଦଳାଇ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ବ୍ୟାଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଶ୍ରେୟସ 33 ବଲ୍ରେ ପାଞ୍ଚଟି ଚୌକା ଏବଂ ପାଞ୍ଚଟି ଛକା ସହାୟତାରେ ଅପରାଜିତ 69 ରନ୍ କରିଥିଲେ । 2024 ମସିହାରୁ ପିଛା କରିବା ସମୟରେ ଶ୍ରେୟସଙ୍କ ବ୍ୟାଟ୍ ଜୋରରେ କଥା କହୁଛି । ସେ 13ଟି ଇନିଂସରେ 138.75 ହାରରେ 171.82 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେଟ୍ ସହିତ 555 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଛଅଟି ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ । ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ ପାଇଁ ଶିବାଙ୍ଗ କୁମାର ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ହର୍ଷ ଦୁବେ ଗୋଟିଏ ସଫଳତା ପାଇଥିଲେ ।
ସନରାଇଜର୍ସ ପ୍ରଥମ ଛଅ ଓଭରରେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲା । ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବୋଲିଂ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଥିଲା । ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଅଭିଷେକ ଏବଂ ହେଡ୍ ସନରାଇଜର୍ସକୁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଆରମ୍ଭ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ୍ ପ୍ରଥମ ଓଭରରୁ ହିଁ ପଞ୍ଜାବ ବୋଲରଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ । ଅଭିଷେକ ହେଡ୍ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ଖେଳିଲେ । ଅଭିଷେକ ୧୮ ବଲ୍ ରେ ତାଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତକ ପୂରଣ କରିଥିଲେ। ତା’ପରେ ହେଡ୍ ତାଙ୍କ ହାତ ଖୋଲି ଜାଭିୟର ବାର୍ଟଲେଟ୍ଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲେ । ସନରାଇଜର୍ସ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାୱାର ପ୍ଲେରେ ବିନା କ୍ଷତିରେ ୧୦୫ ରନ୍ କରିଥିଲା, ଯାହା ଆଇପିଏଲ୍ର ତୃତୀୟ ସର୍ବାଧିକ ପାୱାର ପ୍ଲେ ସ୍କୋର୍ ।
ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ