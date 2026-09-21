ETV Bharat / sports

INDW vs SLW: ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲଢ଼ିବେ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଜାଣନ୍ତୁ କେମିତି ମାଗଣାରେ ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍

INDW vs SLW Final: ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ପୁଣି ଥରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଦଳକୁ ଭେଟିବାକୁ ଯାଉଛି।

India vs Sri Lanka Womens Asian Games 2026 Final Match
ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଲଢ଼ିବେ ଭାରତ-ଶ୍ରୀଲଙ୍କା (IANS)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2026 at 2:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

INDW vs SLW Final: ସଦ୍ୟ ସମାପ୍ତ ଏସିଆ କପ୍ 2026 ର ଚାମ୍ଫିଅନ୍ ହୋଇଥିବା ଭାରତୀୟ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଇଚି-ନାଗୋୟା ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛି। ହରମନପ୍ରୀତ କୌରଙ୍କ ଅଧିନାୟକତ୍ୱରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ଏସିଆ କପ୍ ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଟ୍ରଫି ଜିତିଥିଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍‌ରେ ପୁଣି ଥରେ ଉଭୟ ଦଳ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ।

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ କିପରି ରହିଛି ଉଭୟ ଦଳର ପ୍ରଦର୍ଶନ?

ଭାରତୀୟ ଦଳ କ୍ୱାର୍ଟର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଜାପାନକୁ 5 ଓଭରରେ ହରାଇବା ପରେ, ସେମିଫାଇନାଲ୍‌ରେ ଶେଫାଳୀ ବର୍ମାଙ୍କ ଧୂଆଁଧାର ଶତକ ବଳରେ ବାଂଲାଦେଶକୁ 114 ରନ୍‌ରେ ପରାସ୍ତ କରି ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ନିଜ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ହରାଇ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଫାଇନାଲ୍ ଟିକେଟ୍ ହାସଲ କରିଛି। ଫାଇନାଲ୍ ଜିତିବା ଦଳକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମିଳିବାକୁ ଥିବାବେଳେ, ଉପବିଜେତା ଦଳକୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ।

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ କିପରି ରହିଛି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳର ରେକର୍ଡ଼?

ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ଇତିହାସରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ଅପରାଜୟ ରହିଛି। ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ ନିଜର ସମସ୍ତ ଖେଳିଥିବା ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିଛନ୍ତି। 'ୱିମେନ୍ ଇନ୍ ବ୍ଲୁ' ହାଙ୍ଗ୍‌ଝୋଉ 2023 ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ ପହଞ୍ଚି ଶ୍ରୀଲଙ୍କାକୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ଜିତିଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଆଇଚି-ନାଗୋୟା 2026 ସିଜନ୍‌ରେ ଭାରତ ମହିଳା ଦଳ ନିଜର ଦବାଦବା ବଜାୟ ରଖିଛି।

କେବେ ଏବଂ କେଉଁଠାରେ ଖେଳାଯିବ ଭାରତର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍‌

ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ 2026 ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ଏହି ହାଇ-ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ମଙ୍ଗଳବାର 22 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2026 ରେ ଜାପାନର ନିଶ୍ସିନ୍ ସହରରେ ଖେଳାଯିବ। ଭାରତୀୟ ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ସକାଳ 10:30 ରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଟସ୍ ଅଧ ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସକାଳ 10:00 ରେ ପଡ଼ିବ।

କେଉଁଠାରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌?

ଭାରତରେ ଏହି ଐତିହାସିକ ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଟିଭିରେ ସୋନି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ନେଟୱର୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ କରାଯିବ। ଡିଜିଟାଲ୍ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଲାଇଭ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ସୋନି ଲିଭ୍ ଆପ୍ ଏବଂ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ୍ ୱେବସାଇଟ୍‌ରେ ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯେଉଁ ପ୍ରଶଂସକମାନେ କୌଣସି ଶୁଳ୍କ ବିନା ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ଆନନ୍ଦ ନେବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ସେମାନେ ଡିଡି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍‌ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାଗଣାରେ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍‌ର ସିଧାପ୍ରସାରଣ ଦେଖିପାରିବେ।

ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ଉଭୟ ଦଳର ସ୍କ୍ୱାଡ୍:

ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଦଳ: ଶେଫାଳୀ ବର୍ମା, ସ୍ମୃତି ମନ୍ଧାନା, ଗୁନାଲନ କମଳିନୀ, ହରମନପ୍ରୀତ କୌର (ଅଧିନାୟିକା), ଭାରତୀ ଫୁଲମାଲି, ରିଚା ଘୋଷ (ୱିକେଟ୍ କିପର), ଦୀପ୍ତି ଶର୍ମା, ଶ୍ରେୟଙ୍କା ପାଟିଲ, ଶ୍ରୀ ଚରଣୀ, କ୍ରାନ୍ତି ଗୌଡ଼, ନନ୍ଦିନୀ ଶର୍ମା, ରେଣୁକା ସିଂ ଠାକୁର, ଅରୁନ୍ଧତୀ ରେଡ୍ଡୀ, ରାଧା ଯାଦବ।

ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ମହିଳା ଦଳ: ଚମାରୀ ଅଟାପଟ୍ଟୁ, ଅନୁଷ୍କା ସଞ୍ଜୀବନୀ, ହର୍ଷିତା ସମରବିକ୍ରମା, ଇମେଶା ଦୁଲାନୀ, କବିଶା ଦିଲହାରୀ, ହାସିନୀ ପେରେରା, ସୁଗନ୍ଧିକା କୁମାରୀ, ସଞ୍ଜନା କବିନ୍ଦୀ, ହଂସିମା କରୁଣାରତ୍ନେ, କୌଶିନୀ ନୁଥ୍ୟାଙ୍ଗନା, ନିମାଶା ମୀପେଜ୍, ରଶ୍ମିକା ସେବନ୍ଦୀ, ଚାମୁଦୀ ପ୍ରବୋଧା, ମିତାଲୀ ଅଯୋଧ୍ୟା, କାବ୍ୟା କବିନ୍ଦୀ।

ଏହା ମଧ୍ୟ ପଢ଼ନ୍ତୁ:

TAGGED:

ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା
ଏସିଆ କପ୍ 2026 କ୍ରିକେଟ୍ ଫାଇନାଲ୍
ଏସିଆନ ଗେମ୍ସ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍
ଭାରତ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଫାଇନାଲ୍ ମ୍ୟାଚ୍
IND W VS SL W FINAL

Quick Links / Policies

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.