ବିଜୟର ଗୌରବ ସହ ଆଲିସା ହିଲିଙ୍କ ବିଦାୟ; ଭାରତକୁ ୧୦ ୱିକେଟରେ ହରାଇଲା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ
Alyssa healy retirement: ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ଜଣେ ଧୂଆଁଧାର ଓପନର୍ ତଥା ଚତୁର ଅଧିନାୟିକା ଆଲିସା ହିଲିଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କରିୟରର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି।
Published : March 8, 2026 at 3:04 PM IST
Australia Women vs India Women: ମହିଳା କ୍ରିକେଟ ଜଗତର ଜଣେ ଧୂଆଁଧାର ଓପନର୍ ତଥା ଚତୁର ଅଧିନାୟିକା ଆଲିସା ହିଲିଙ୍କ (Alyssa Healy) ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ କରିୟରର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିଛି। ରବିବାର ପର୍ଥର ୱାକା (WACA) ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଖେଳାଯାଇଥିବା ଏକମାତ୍ର ଦିବା-ରାତ୍ରି ଟେଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚରେ ଭାରତକୁ ୧୦ ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କରି ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ନିଜର ପ୍ରିୟ ଅଧିନାୟିକାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମରଣୀୟ ଉପହାର ଦେଇଛି।
ଭାବବିହ୍ୱଳ ବିଦାୟୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତ
ମ୍ୟାଚ୍ ଶେଷ ହେବା ପରେ ପୂରା ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଦଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟରେ ହିଲିଙ୍କୁ 'ଗାର୍ଡ ଅଫ୍ ଅନର୍' ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ନିଜର ଶେଷ 'ବ୍ୟାଗି ଗ୍ରୀନ' ଟେଷ୍ଟ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିଥିବା ହିଲିଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଓଠରେ ବିଜୟର ହସ ଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, "ମୁଁ ଏହି ଦଳ ପାଇଁ ସବୁକିଛି ଦେଇଛି। ଟି-୨୦ ସିରିଜରେ ପରାଜୟ ପରେ ଦଳ ଯେଭଳି ଭାବେ ଟେଷ୍ଟରେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲା, ତାହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ କାହିଁକି ବିଶ୍ୱର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦଳ। ଶେଷଥର ପାଇଁ ଡ୍ରେସିଂ ରୁମରେ ଟିମ୍ ସଙ୍ଗ୍ ଗାଇବା ମୋ ପାଇଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ।"
It took a second to get the process right chairing Alyssa Healy over to her sign 😂 pic.twitter.com/J9rSJTW3Ok— 7Cricket (@7Cricket) March 8, 2026
ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଟିଂର ବିପର୍ଯ୍ୟୟ
ମ୍ୟାଚ୍ର ତୃତୀୟ ଦିନରେ ଭାରତୀୟ ଦଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପଛରେ ରହି ଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଇନିଂସରେ ୧୨୫ ରନରେ ପଛୁଆ ଥିବା ଭାରତ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଳିରେ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ତରୁଣୀ ଓପନର୍ ପ୍ରତିକା ରାୱଲ ଏକାକୀ ଲଢ଼େଇ କରି ୬୩ ରନର ଏକ ଧୈର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଇନିଂସ ଖେଳିଥିଲେ। ଅଲରାଉଣ୍ଡର ସ୍ନେହ ରାଣା (୩୦) ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲୀୟ ବୋଲରଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ ଗାର୍ଡନରଙ୍କ ଏକ ଶାଣିତ ବଲ୍ ସ୍ନେହଙ୍କୁ ଆଉଟ୍ କରିବା ପରେ ଭାରତୀୟ ମଧ୍ୟକ୍ରମ ତାସର ଘର ଭଳି ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଭାରତ ମାତ୍ର ୧୪୯ ରନରେ ଅଲଆଉଟ୍ ହୋଇଯିବା ଫଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଆଗରେ ମାତ୍ର ୨୫ ରନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା।
Australia gift Alyssa Healy the perfect farewell with a commanding triumph over India in the one-off Test 👏— ICC (@ICC) March 8, 2026
📝: https://t.co/C1XpFq2bvC pic.twitter.com/qAo1Qwx1Iq
ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଏକାଧିପତ୍ୟ
୨୫ ରନର ଏହି ସାମାନ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆର ଦୁଇ ଓପନର୍ ଜର୍ଜିଆ ଭଲ ଏବଂ ଫିବି ଲିଚଫିଲ୍ଡ ମାତ୍ର ୪.୩ ଓଭରରେ ହାସଲ କରି ନେଇଥିଲେ। ବୋଲିଂରେ ଆନାବେଲ ସଦରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଲୁସି ହାମିଲଟନଙ୍କ ମାରାତ୍ମକ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଭାରତକୁ ବ୍ୟାକ୍-ଫୁଟ୍କୁ ଠେଲି ଦେଇଥିଲା। ସଦରଲାଣ୍ଡଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଦମଦାର ଅଲରାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ 'ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍' ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
A fitting send-off for Alyssa Healy as Australia seal a dominant Test win over India 🇦🇺 pic.twitter.com/w6OWpEvVSN— ICC (@ICC) March 8, 2026
ଭାରତର ଶିକ୍ଷା ଓ ଅନୁଭୂତି
ଭାରତୀୟ ଅଧିନାୟିକା ହରମନପ୍ରୀତ କୌର ମ୍ୟାଚ୍ ପରେ ପରାଜୟ ସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି, "ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ମାଟିରେ ପିଙ୍କ୍ ବଲ୍ ସହ ଟେଷ୍ଟ ଖେଳିବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଥିଲା। ଆମେ ଟି-୨୦ରେ ଯେଉଁ ସଫଳତା ପାଇଥିଲୁ, ତାହାକୁ ଟେଷ୍ଟରେ ଦୋହରାଇ ପାରିଲୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଲିସା ହିଲିଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ କିମ୍ବଦନ୍ତୀଙ୍କ ସହ ଖେଳିବା ଗର୍ବର ବିଷୟ।"
ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସ୍କୋର:
- ଭାରତ: ୧୯୮ ଓ ୧୪୯ (ପ୍ରତିକା ରାୱଲ ୬୩; ଲୁସି ହାମିଲଟନ ୩/୩୨)
- ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ: ୩୨୩ ଓ ୨୮/୦
- ଫଳାଫଳ: ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ୧୦ ଉଇକେଟରେ ବିଜୟୀ।