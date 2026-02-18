T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି; ନେଦରଲାଣ୍ଡ ୧୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ
T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ 12ତମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫିଲଡିଂ ଦୁର୍ବଳତା । ଚମକିଲେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ।
February 18, 2026
ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍ କୁ ୧୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅପରାଜିତ ରହି ଶେଷ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୯୩ ରନ୍ କରିଥିଲା । ଜବାବରେ, ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ ୧୭୬ ରନ କରିପାରିଥିଲା । ଏହା ଭାରତର ଲଗାତାର ୧୨ତମ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟ । ୨୦୨୪ ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ରହିଛି ।
ଶିବମ ଦୁବେ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍
ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।
ଭାରତ ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍ ପାଇଁ ୧୯୪ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୯୩ ରନ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଶିବମ ଦୁବେ ସର୍ବାଧିକ ୬୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍ ପାଇଁ ଲୋଗାନ ଭାନ ବିକ୍ ତିନିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଦତ୍ତ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ । କାଇଲ କ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।
ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଡକ୍ ୱାକ୍ ଜାରି
ତିନି ଇନିଂସ, ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିଟି ଡକ୍ । ଏହି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଙ୍କ ଫ୍ଲପ୍ ସୋ ଜାରି ରହିଛି ।
ଗ୍ରୁପ୍ A ରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ଭାରତ
ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ A ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପର ଏଇଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏହାର ସମସ୍ତ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପାକିସ୍ତାନ ଚାରିଟିରୁ ତିନିଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ସହିତ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା, ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନାମ୍ବିଆ ତାର ସମସ୍ତ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ।
Super-8 Teams
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବେ ସୁପର-8 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଭାରତ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଜିମ୍ବାୱେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ । ଏହା ସହିତ ଏହି ସମସ୍ତ ଦଳ 2028ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।
Super-8 Groups
ଆଠଟି ଦଳକୁ ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ କରି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରୁପ୍ ୧ ରେ ଭାରତ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ । ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ୍ ୨ ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସହ-ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବ।
T20 World Cup Super 8 Schedule:
ସେପଟେ ନାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୟ 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଆଠଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ । ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡିକ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ ।
- ୨୧ ଫେବୃଆରୀ - ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ - କଲମ୍ବୋ
- ୨୨ ଫେବୃଆରୀ - ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା - ପାଲେକେଲ
- ୨୨ ଫେବୃଆରୀ - ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା - ଅହମ୍ମଦାବାଦ
- ୨୩ ଫେବୃଆରୀ - ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ - ମୁମ୍ବାଇ
- ୨୪ ଫେବୃଆରୀ - ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ - ପାଲେକେଲ
- ୨୫ ଫେବୃଆରୀ - ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା - କଲମ୍ବୋ
- ୨୬ ଫେବୃଆରୀ - ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା - ଅହମ୍ମଦାବାଦ
- ୨୬ ଫେବୃଆରୀ - ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ - ଚେନ୍ନାଇ
- ୨୭ ଫେବୃଆରୀ - ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ - କଲମ୍ବୋ
- ୨୮ ଫେବୃଆରୀ - ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା - ପାଲେକେଲ
- ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ - ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା - ଦିଲ୍ଲୀ
- ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ - ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ - କୋଲକାତା
ସୁପର ୮ ଚାରି ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ ରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ନକଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବେ । ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରେ ଖେଳାଯିବ । ଫାଇନାଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ରେ ହେବ ।
