T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଭାରତର ବିଜୟ ଅଭିଯାନ ଜାରି; ନେଦରଲାଣ୍ଡ ୧୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ

T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ରେ ଭାରତ କ୍ରମାଗତ 12ତମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି । ପୁଣି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ଫିଲଡିଂ ଦୁର୍ବଳତା । ଚମକିଲେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ।

India's Shivam Dube, left, and Hardik Pandya greet each other between the wickets during an ICC Men's T20 World Cup 2026 cricket match between India and Netherlands, at the Narendra Modi Stadium, in Ahmedabad, Wednesday, Feb. 18, 2026.
By ETV Bharat Odisha Team

Published : February 18, 2026 at 11:36 PM IST

3 Min Read
ଅହମ୍ମଦାବାଦ: ଶିବମ୍ ଦୁବେଙ୍କ ଚମତ୍କାର ବ୍ୟାଟିଂ ଏବଂ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ବୋଲିଂ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍ କୁ ୧୭ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି । ଡିଫେଣ୍ଡିଂ ଚାମ୍ପିଅନ୍ ଭାରତ ଗ୍ରୁପ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଅପରାଜିତ ରହି ଶେଷ କରିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ଭାରତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୯୩ ରନ୍ କରିଥିଲା । ଜବାବରେ, ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ ୭ ୱିକେଟ ହରାଇ କେବଳ ୧୭୬ ରନ କରିପାରିଥିଲା । ଏହା ଭାରତର ଲଗାତାର ୧୨ତମ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ ବିଜୟ । ୨୦୨୪ ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏହି ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରେ ଅପରାଜିତ ରହିଛି ।

ଶିବମ ଦୁବେ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍

ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ବରୁଣ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ତିନିଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିବା ବେଳେ ଶିବମ୍ ଦୁବେ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ । ଜସପ୍ରିତ ବୁମରାହ ଏବଂ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ପାଣ୍ଡ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକେ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ୍ ନେଇଥିଲେ ।

ଭାରତ ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍ ପାଇଁ ୧୯୪ ରନର ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲା। ଟସ୍ ଜିତି ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିବା ଭାରତ ୨୦ ଓଭରରେ ୬ ୱିକେଟ ହରାଇ ୧୯୩ ରନ କରିଥିଲା। ଭାରତ ପାଇଁ ଶିବମ ଦୁବେ ସର୍ବାଧିକ ୬୬ ରନ୍ କରିଥିଲେ। ନେଦରଲାଣ୍ଡସ୍ ପାଇଁ ଲୋଗାନ ଭାନ ବିକ୍ ତିନିଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଯ୍ୟନ ଦତ୍ତ ଦୁଇଟି ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ । କାଇଲ କ୍ଲେନ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ।

ବିଶ୍ୱକପ୍‌ରେ ଅଭିଷେକଙ୍କ ଡକ୍ ୱାକ୍ ଜାରି

ତିନି ଇନିଂସ, ଅଭିଷେକଙ୍କ ପାଇଁ ତିନିଟି ଡକ୍ । ଏହି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟାର୍ ବ୍ୟାଟସମ୍ୟାନ୍ ଙ୍କ ଫ୍ଲପ୍ ସୋ ଜାରି ରହିଛି ।

ଗ୍ରୁପ୍ A ରେ ଶୀର୍ଷରେ ଅଛି ଭାରତ

ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ଗ୍ରୁପ୍ A ରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ସୁପର ଏଇଟ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି । ଭାରତ ଏହାର ସମସ୍ତ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ଆଠ ପଏଣ୍ଟ ସହ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ଉନ୍ନିତ ହୋଇଥିବା ବେଳେ, ପାକିସ୍ତାନ ଚାରିଟିରୁ ତିନିଟି ବିଜୟ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ପରାଜୟ ସହିତ ଛଅ ପଏଣ୍ଟ ହାସଲ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି । ଏହି ସମୟରେ ଆମେରିକା, ନେଦରଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ନାମ୍ବିଆ ପ୍ରଥମ ରାଉଣ୍ଡରୁ ହିଁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ନାମ୍ବିଆ ତାର ସମସ୍ତ ଚାରିଟି ମ୍ୟାଚ୍ ହାରିଛି । ଭାରତୀୟ ଦଳ ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ।

Super-8 Teams

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଉନ୍ନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଏହିପରି ଭାବେ ସୁପର-8 ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଦଳଗୁଡ଼ିକ ହେଲେ ଭାରତ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଜିମ୍ବାୱେ, ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା, ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ । ଏହା ସହିତ ଏହି ସମସ୍ତ ଦଳ 2028ରେ ଅଷ୍ଟ୍ରେଲିଆ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି ।

Super-8 Groups

ଆଠଟି ଦଳକୁ ଚାରିଟି ଲେଖାଏଁ କରି ଦୁଇଟି ଗ୍ରୁପ୍ ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି । ଗ୍ରୁପ୍ ୧ ରେ ଭାରତ, ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍, ଜିମ୍ବାୱେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଭାରତରେ ଖେଳାଯିବ । ସେହିପରି ଗ୍ରୁପ୍ ୨ ରେ ନ୍ୟୁଜିଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଶ୍ରୀଲଙ୍କା, ଇଂଲଣ୍ଡ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ସମସ୍ତ ମ୍ୟାଚ୍ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟର ସହ-ଆୟୋଜକ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାରେ ଖେଳାଯିବ।

T20 World Cup Super 8 Schedule:

ସେପଟେ ନାମ୍ବିଆ ବିପକ୍ଷରେ ପାକିସ୍ତାନର ବିଜୟ 2026 T20 ବିଶ୍ୱକପର ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପାଇଁ କ୍ଷେତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି । ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସମସ୍ତ ଆଠଟି ଦଳ ସେମିଫାଇନାଲରେ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ । ସୁପର 8 ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଫେବୃଆରୀ 21 ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 1 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ । ମ୍ୟାଚ୍ ଗୁଡିକ ଭାରତ ଏବଂ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଖେଳାଯିବ ।

  • ୨୧ ଫେବୃଆରୀ - ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ - କଲମ୍ବୋ
  • ୨୨ ଫେବୃଆରୀ - ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା - ପାଲେକେଲ
  • ୨୨ ଫେବୃଆରୀ - ଭାରତ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା - ଅହମ୍ମଦାବାଦ
  • ୨୩ ଫେବୃଆରୀ - ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ - ମୁମ୍ବାଇ
  • ୨୪ ଫେବୃଆରୀ - ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ପାକିସ୍ତାନ - ପାଲେକେଲ
  • ୨୫ ଫେବୃଆରୀ - ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା - କଲମ୍ବୋ
  • ୨୬ ଫେବୃଆରୀ - ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା - ଅହମ୍ମଦାବାଦ
  • ୨୬ ଫେବୃଆରୀ - ଭାରତ ବନାମ ଜିମ୍ବାୱେ - ଚେନ୍ନାଇ
  • ୨୭ ଫେବୃଆରୀ - ଇଂଲଣ୍ଡ ବନାମ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ - କଲମ୍ବୋ
  • ୨୮ ଫେବୃଆରୀ - ପାକିସ୍ତାନ ବନାମ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା - ପାଲେକେଲ
  • ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ - ଜିମ୍ବାୱେ ବନାମ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା - ଦିଲ୍ଲୀ
  • ୧ ମାର୍ଚ୍ଚ - ଭାରତ ବନାମ ୱେଷ୍ଟଇଣ୍ଡିଜ୍ - କୋଲକାତା

ସୁପର ୮ ଚାରି ସେମିଫାଇନାଲିଷ୍ଟ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପ୍ ରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଦୁଇଟି ଦଳ ନକଆଉଟ୍ ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯିବେ । ପ୍ରଥମ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୪ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଫାଇନାଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୫ରେ ଖେଳାଯିବ । ଫାଇନାଲ୍ ମାର୍ଚ୍ଚ ୮ରେ ହେବ ।

ସମ୍ପାଦକଙ୍କ ପସନ୍ଦ

